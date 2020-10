Eigentlich hätte an diesem 1. Oktober 2020 die Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen zum ersten Mal erhoben werden sollen. Auch Volker Schneble sagt an diesem Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Bundestages, er hätte das System gerne pünktlich in Betrieb genommen.

Schneble ist bis heute Geschäftsführer der Firma Autoticket, die für die Bundesregierung die Maut hätte eintreiben sollen. Das Projekt sei bis zum Tag der Kündigung durch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erfolgreich verlaufen. „Die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber war bis zum 19. Juni 2019 kooperativ“, so Schneble.

Am 18. Juni hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) das CSU-Prestigeprojekt „Ausländermaut“ gerade wegen der Diskriminierung ausländischer Autofahrer als EU-rechtswidrig beurteilt. Am Tag darauf kündigte Scheuer den Betreibervertrag mit Autoticket – aber nicht, weil er das juristische Risiko falsch eingeschätzt hatte, sondern wegen angeblicher „Schlechtleistung“ des Unternehmens.

Gerade um das Risiko eines negativen EuGH-Urteils auszuschließen, hat nach Schnebles Darstellung sein Kollege Klaus-Peter Schulenberg, Chef des Autoticket-Gesellschafters CTS Eventim, Scheuer sogar ausdrücklich angeboten, mit der Unterzeichnung des Vertrages bis zu dem Urteil zu warten.

Das habe Scheuer jedoch abgelehnt, weil er aus politischen Gründen keinen verspäteten Start akzeptieren wollte. Außerdem wäre durch eine Verschiebung wohl auch ein Nachtragshaushalt notwendig geworden. Über den habe Scheuer nicht mit dem Koalitionspartner SPD verhandeln wollen, so Schneble unter Berufung auf Schulenberg. Er selbst hatte an diesem Gespräch nicht teilgenommen.

Scheuers Vorwurf, Autoticket habe schlecht gearbeitet, weist Schneble im Untersuchungsausschuss strikt zurück. „Die Kündigung wegen angeblich nicht fristgerechter Vorlage einer Feinplanungsdokumentation werteten wir als klares Foulspiel.“ In Wahrheit sei Scheuers Schritt „politisch motiviert und spontan“ gewesen. „Man suchte schlichtweg einen Ausweg aus dieser politisch verzwickten Lage.“ Schneble spricht von einer „Kurzschlussreaktion“ des Ministers.

Noch am Tag des EuGH-Urteils habe ihn Karl-Heinz Görrissen, Scheuers wichtigster Beamter für politische Planung und Kommunikation, angerufen und von der schnell installierten Task Force im Ministerium zur Bewältigung des Maut-Debakels berichtet. Schneble bot nach eigener Aussage die Mitarbeit seines Unternehmens an.

Der Manager sagt im U-Ausschuss, wie auch viele Rechtsexperten, dass das Projekt zu retten gewesen wäre: „Der EuGH hatte nicht die Maut an sich beanstandet, sondern die diskriminierende Kompensation über die Kfz-Steuer. Man hätte die Maut EU-rechtskonform erheben können.“

Vor Gericht war die deutsche Pkw-Maut in der damals vorgelegten Fassung daran gescheitert, dass die Bundesregierung die deutschen Autofahrer über eine Senkung der Kfz-Steuer kompensieren wollte, die ausländischen Nutzer der Autobahnen dagegen nicht. Eine Gleichstellung und damit Belastung der Deutschen wollte die CSU aber nicht, weshalb Scheuer eine veränderte Maut ablehnte.

Schneble sagt, in einem Spitzengespräch hätten die Manager von Autoticket und den Gesellschaftern Kapsch und CTS Eventim von Scheuer gefordert, die Kündigung des Vertrags zurückzunehmen. Autoticket habe dem Minister angeboten, im Gegenzug die Zahlungen an Autoticket zeitlich zu strecken. Scheuer habe sich dafür zunächst offen gezeigt, einen Termin dazu später aber abgesagt.

Stattdessen habe das Ministerium dann ein „Spiel über die Medien“ gegen Autoticket begonnen und angebliche Hinweise auf „Schlechtleistung“ lanciert. „Sie wollten damit unsere Ansprüche auf Entschädigung schmälern“, beklagt Schneble. „Wir dagegen konnten wegen der vertraglichen Verschwiegenheitsklausel nicht darauf antworten.“

Scheuer sei nach der Kündigung ins Nachdenken gekommen

Der Vorwurf, Autoticket habe schlechte Arbeit abgeliefert, ist aus Sicht des Managers haltlos. Seine Leute hätten mit dem auf Regierungsseite zuständigen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) konstruktiv zusammengearbeitet. „Die Projektampeln standen alle auf Grün. Das Projekt war voll im Plan.“ Auch die „nicht unerheblichen Änderungswünsche“ des Ministers habe Autoticket erfüllt.

So habe Scheuer einen „zusätzlichen Unternehmensstandort in der Lausitz“ verlangt, um neue Arbeitsplätze in der Braunkohleregion zu schaffen. Auch die vom KBA geforderte stärkere Automatisierung des Mautsystems habe Autoticket angepackt. Das alles könne man in den in den Protokollen der Spitzengespräche nachlesen. „Eine vorzeitige Kündigung war undenkbar“, so Schneble. „Alle gingen von einem regulären Start aus.“

Nach seiner Kündigung am 19. Juni 2019 sei Scheuer sogar nochmal ins Nachdenken gekommen. Er habe erwogen, den Betreibervertrag wieder aufleben zu lassen. „Schade, dass er es nicht getan hat“, sagt Schneble im U-Ausschuss. „Der Minister ist verantwortlich für das Scheitern des Projekts, wir sind – wie die Steuerzahler – die Betroffenen.“ Autoticket fordert in einem Schiedsverfahren mindestens 560 Millionen Euro Schadensersatz von der Bundesregierung. Am Abend soll Scheuer im Untersuchungsausschuss zu all diesen Vorwürfen Stellung nehmen.