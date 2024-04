Sicherheit im Netz Hessen signalisiert Entgegenkommen bei zentraler Cyberbehörde

Bei Nancy Faesers womöglich wichtigstem Projekt in Sachen Cybersicherheitspolitik gibt es Bewegung. Es geht um den Ausbau des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur zentralen und bundesweit zuständigen Behörde für Sicherheit im Netz. Bisher war das Vorhaben an der Blockade der unionsgeführten Länder gescheitert. Sie fürchten einen Kompetenzverlust. Der hessische Innenminister Roman Poseck signalisierte jetzt im Gespräch mit dem Tagesspiegel, dass er der SPD-Politikerin entgegenkommen will.