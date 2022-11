Sie werben um frustrierte Konservative Was will die neue Partei „Bündnis Deutschland“?

Steffen Große hat eine Odyssee durch die Parteienlandschaft hinter sich. 2006 ist er aus der CDU ausgetreten, aus Ärger über die Mehrwertsteuererhöhung und die Ökosteuer, weil er sich als einfaches Mitglied „veräppelt gefühlt“ habe. Später arbeitete er im Bundesvorstand der „Freien Wähler“ mit, war Vorsitzender einer Kleinstpartei namens „Bürgerallianz Deutschland“.

An diesem Dienstag sitzt der 55-jährige Sachse mit vier Mitstreitern im Konferenzraum eines Berliner Hotels und stellt seine neue Partei vor: „Bündnis Deutschland“. Am Sonntag hat sie sich in Fulda zunächst mit 50 Mitgliedern gegründet. Große ist der neue Parteivorsitzende. Mit dem Slogan „Freiheit, Wohlstand, Sicherheit“ will das Projekt im konservativen Lager fischen. Enttäuschte CDU-Mitglieder sind nach Angaben der Partei ebenso dabei, wie ehemalige Mitglieder von SPD, Freien Wählern, FDP, AfD und LKR, der gescheiterten Partei von AfD-Gründer Bernd Lucke.

Eine Reihe an Parteigründungen hat es in den vergangenen Jahren rechts der CDU gegeben – Luckes Projekt etwa oder auch „Die blaue Partei“ von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry. Sie versanken stets in der Bedeutungslosigkeit. Und so stellt sich auch bei „Bündnis Deutschland“ die Frage, ob das Projekt überhaupt von Relevanz ist.

Angeblich vierstellige Zahl an potenziellen Mitgliedern

Die Parteigründer mühen sich zu betonen, dass man deutlich besser aufgestellt sei als andere Neugründungen. Anders als Luckes oder Petrys Projekt sei „Bündnis Deutschland“ keine „One-Man-Show“. Es handele sich auch nicht um eine Abspaltung, sondern um eine Sammlungsbewegung im konservativen Lager. Und es sei auch kein „struktureller Schnellschuss“. Man habe eine Geschäftsstelle und sei für die nächsten zwei Jahre durchfinanziert, auf Grund zahlreicher Spendenzusagen von Mittelständlern. Es gebe eine vierstellige Zahl an Interessenten für eine Parteimitgliedschaft.

Um ihre Relevanz zu begründen, hat die Partei eine Insa-Umfrage in Auftrag gegeben. Dort wurde gefragt, ob sich die Befragten vorstellen könnten, eine Partei wie „Bündnis Deutschland“ zu wählen, die sich gegen die Verwendung von „Gendersprache“ in staatlichen Einrichtungen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für Steuersenkungen und für eine bezahlbare Energieversorgung einsetze. 45 Prozent antworteten demnach mit „(eher) ja“.

Steffen Große, der Parteivorsitzende von „Bündnis Deutschland“. © dpa / Bernd von Jutrczenka

Der Partei fällt es allerdings schwer, zu erklären, was eigentlich ihr inhaltliches Alleinstellungsmerkmal ist. Immer wieder betonen die Gründer, man wolle „vernunft- statt ideologiegetriebene“ Politik machen und sich für einen Wirtschaftsaufschwung in Deutschland einsetzen. Auch bei der CDU sehen sie bei „Bündnis Deutschland“ eine „ideologiegetriebene Politik“. Der Jura-Student Jonathan Siebert etwa trat aus der CDU aus, nachdem diese auf ihrem letzten Parteitag eine Frauenquote beschlossen hatte.

Parteichef Große glaubt, es gebe eine „Repräsentationslücke im bürgerlichen Bereich“, weil die AfD als Koalitionspartner ausfalle und der Bürger, egal was er wähle, immer eine Politik bekomme, die rot-grün geprägt sei. Eine Lücke für sich sieht „Bündnis Deutschland“ auch deshalb, weil viele Bürger den etablierten Parteien nicht zutrauten, die Probleme des Landes zu lösen. Um den Wählern Vertrauen in die Politik zurückzugeben, habe man einen „Vertrag“ mit den Wählern entwickelt. Dieser lege fest, wofür sich „Bündnis Deutschland“ in den Parlamenten einsetzen werde.

Partei will kein Sammelbecken für Extremisten werden

Die Abgrenzung von der AfD ist für „Bündnis Deutschland“ ein heikles Thema. Auch ehemalige Mitglieder der in Teilen rechtsextremen Partei sind Mitglied im „Bündnis Deutschland“. So etwa Markus Scheer, der in NRW lange hinter den Kulissen bei der AfD zog und den Große als „Organisationstalent“ bezeichnet. Der „Bündnis Deutschland“-Chef will die AfD explizit nicht bewerten.

Wir werden niemanden verunglimpfen oder verächtlich machen. Gründungsmitglied Jonathan Sieber

„Bündnis Deutschland“ will aber verhindern, Sammelbecken für Extremisten zu werden. Mitglieder des von Björn Höcke angeführten, rechtsextremen, offiziell aufgelösten „Flügel“ in der AfD sollen nicht Mitglied werden können. Jedes neue Mitglied muss ein Aufnahmegespräch durchlaufen. Und weil Parteiausschlussverfahren in Deutschland schwierig sind, wird jedes Neumitglied erst einmal für zwei Jahre zur Probe aufgenommen.

Und Mitgründer Sieber betont, dass man sich auch durch den Ton von der AfD unterscheiden wolle. Wenn AfD-Chefin Alice Weidel im Bundestag auf „Kopftuchmädchen“, „Messermänner“ und „sonstige Taugenichtse“ schimpfe, dann sei das ein „populistischer und verunglimpfender Ton“, sagt Mitgründer Sieber. Man werde niemanden verunglimpfen oder verächtlich machen.

Ob es für das Politikangebot von „Bündnis Deutschland“ Abnehmer gibt, wird sich schon bald zeigen. An der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft im Mai 2023 will sich die Partei beteiligen.

