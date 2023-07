Sinkende Werte für Union, hohe Werte für AfD Merz ruft zum Zusammenhalt in der Union auf

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat auch vor dem Hintergrund sinkender Umfragewerte für die Union und hoher AfD-Werte an die Geschlossenheit von CDU und CSU appelliert.

„Wir müssen uns auf Themen konzentrieren und die Sachfragen beantworten. Wir dürfen uns nicht von unserem Kurs abbringen lassen, die Themen, die unser Land bewegen, zu diskutieren“, sagte Merz am Dienstag nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in der letzten ordentlichen Fraktionssitzung vor der parlamentarischen Sommerpause.

Der CDU-Vorsitzende rief zum Zusammenhalt innerhalb der Union auf, um bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen am 8. Oktober erfolgreich zu sein.

Merz äußerte sich in einer Art Grundsatzrede über die erste Hälfte der Regierungszeit der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP sowie über die Arbeit der Union in der Opposition. Seine Ausführungen seien immer wieder von teils langanhaltendem Applaus unterbrochen worden, hieß es aus den Kreisen.

CSU-Chef Markus Söder. © dpa/Sven Hoppe

Mit Blick auf die nächste Kanzlerkandidatur der Union sagte Merz demnach, CSU-Chef Markus Söder und er wüssten genau, welche Verantwortung sie hätten. Er und Söder seien sich einig, einen gemeinsamen Vorschlag zu machen, wer als Kanzlerkandidat für die Union antreten werde. All das mache aber nur Sinn, wenn man in der Sache gute Vorschläge habe und die Bürger der Union so wieder Vertrauen schenkten.

Merz wurde mit den Worten zitiert: „Es liegt in unserer Hand. Ich möchte, dass wir das gemeinsam schaffen. Ich möchte, dass niemand anzweifelt, dass wir erfolgreich sein können.“ Er ergänzte: „Mir geht es um die Frage, ob wir Deutschland vor weiterem Schaden bewahren. Es liegt an uns alleine.“ Auch von CSU-Abgeordneten habe es viel Applaus gegeben, hieß es.

Merz betonte, CDU und CSU dürften sich nicht von jenen irritieren lassen, die bei fast jeder Meinungsäußerung fänden, die Union sei rechtsradikal. „Christdemokraten haben einen klaren Kompass“, unterstrich er. (dpa)