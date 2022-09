„So blöd bin ich auch wieder nicht“ Im Rentenalter auf den Thron – wie tickt Charles III.? 

Immer häufiger haben die Briten in den vergangenen Jahren einen Ausblick auf die Regentschaft von König Charles III. erhalten. Bei der Weltklimakonferenz COP26 im vergangenen November übernahm der am längsten wartende Thronfolger Großbritanniens die Aufgaben des Staatsoberhauptes ebenso wie im Frühjahr bei der Thronrede im Londoner Parlament. In einem Lebensabschnitt, in dem die meisten seiner Zeitgenossen längst im Ruhestand sind oder sich jedenfalls darauf vorbereiten, übernimmt der 73-Jährige nun den Thron von seiner verstorbenen Mutter.

