So heizt Deutschland Neue Studie analysiert den Bestand

Eine neue Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zeigt, wie weit der Weg für die Wärmewende noch ist. „Drei von vier Haushalten heizen heute noch mit Gas oder Öl“, sagte Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des BDEW, bei der Vorstellung der Untersuchung „Wie heizt Deutschland?“.

Die Heizungen müssten in den kommenden 20 Jahren auf erneuerbare Energieträger umgestellt werden. „Das ist eine große Herausforderung.“

49,5 Prozent aller Wohnungen in Deutschland werden mit Gas beheizt.

Mit Gas werden 49,5 Prozent aller Wohnungen beheizt, 23,4 Prozent mit Öl. Die Zahl der Ölheizungen ist seit 2019 leicht rückläufig, bei Gasheizungen nahm sie dagegen sogar etwas zu: Vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine im Februar 2022 waren Gasheizungen durchaus beliebt und politisch gewollt.

Es wurden damals viele alte Ölheizungen durch Gasheizungen ersetzt. Elektro-Wärmepumpen konnten ihren Anteil in den letzten vier Jahren immerhin von 2,2 auf 5,7 Prozent steigern, bei Fernwärme ging es hoch von 13,9 auf 15,2 Prozent.

70 Prozent weniger Förderanträge für Wärmepumpen

Wegen der Debatte um das Heizungsgesetz wurden in diesem Jahr allerdings etwa 70 Prozent weniger Förderanträge für Wärmepumpen als im Vorjahr gestellt, hat das Beratungsunternehmen PwC errechnet. Der Absatz ist dennoch höher, weil zahlreiche Anträge aus dem vergangenen Jahr erst in diesem Jahr bedient wurden.

Im europäischen Vergleich baute im Jahr 2022 von 20 untersuchten Ländern nur Ungarn weniger Wärmepumpen pro 1000 Haushalte ein. In Skandinavien sind Wärmepumpen besonders beliebt: So war der Absatz pro 1000 Haushalte beispielsweise in Finnland elfmal höher als hierzulande. Sollte die schwache Nachfrage nicht wieder anziehen, dürfte Deutschland auch in Zukunft hinten liegen.

Jeder dritte Heizung ist älter als 20 Jahre

Dabei ist der Handlungsbedarf hoch: Jede dritte Heizung in Deutschland ist älter als 20 Jahre alt. Diese alten Heizungen sind häufig besonders ineffiziente und klimaschädliche Ölheizungen. „Diese Heizungen sollten zügig ausgetauscht und nicht immer wieder repariert werden“, empfiehlt Andreae.

In den Bundesländern Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern sind Heizungen im Schnitt mehr als 15 Jahre alt. Damit besitzen sie die im Vergleich ältesten Heizungen. Andreae fordert insgesamt mehr Geld für den Ausbau der nötigen Netzinfrastruktur und ausreichende Förderungen.

Über die Details für die Förderung des Heizungsaustauschs verhandelt aktuell die Ampelkoalition. Das Eckpunktepapier der Ampel sieht vor, dass klimafreundliche Heizungen mit mindestens 30 Prozent gefördert werden.

Mehr als 21.000 Euro Förderung sind nicht möglich

Dieser Anteil kann durch Boni für ärmere Haushalte und frühe Umsteiger auf bis zu 70 Prozent steigen, mehr als 21.000 Euro sind allerdings nicht möglich. Es ist noch unklar, welche Heiztypen gefördert werden können: Was ist mit wasserstofffähigen („H2-ready“) Gasheizungen oder Holzheizungen?

Werden Wärmepumpen gefördert, selbst wenn sie in Zukunft durch Fernwärme ersetzt werden könnten?

Die Verbraucherinnen und Verbraucher aufgrund von politischer Planlosigkeit so lange über die Heizungsförderung im Dunkeln zu lassen, sorgt erneut für massive Verunsicherung. Barbara Metz, Geschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe

Barbara Metz, Geschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, fordert: „Die Bundesregierung sollte sich bei der Heizungsförderung auf sichere und klimafreundliche Heiztechnologien wie die Wärmepumpe konzentrieren. Die Verbraucherinnen und Verbraucher aufgrund von politischer Planlosigkeit so lange über die Heizungsförderung im Dunkeln zu lassen, sorgt erneut für massive Verunsicherung.“

Die Reform tritt am 1. Januar in Kraft

Um die Wärmewende hin zu klimafreundlichen Heizungen zu beschleunigen, hatte die Bundesregierung im September nach langem Streit für eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), allgemein bekannt als „Heizungsgesetz“, gestimmt.

Diese tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Die finale Fassung sieht vor, dass kaputte und nicht mehr reparierbare Heizungen durch klimafreundliche Heizungen ersetzt werden müssen, sobald eine kommunale Wärmeplanung vorliegt.

Großstädte haben bis zum Jahr 2026 Zeit, einen solchen Plan für Fernwärme- und Wasserstoffnetze aufzustellen, kleinere Städte und Gemeinden sogar bis 2028. Bis dahin können weiterhin neue Gasheizungen eingebaut werden, insofern sie wasserstofffähig sind.

In Neubaugebieten müssen bereits ab 2024 klimafreundliche Heizungen eingebaut werden, wie zum Beispiel Wärmepumpen, Fernwärmeanschlüsse oder Biomasseheizungen.