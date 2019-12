Die SPD bleibt vorerst in der großen Koalition, will aber mit der Union über neue Akzente in der Regierungsarbeit sprechen. Anschließend soll der Parteivorstand entscheiden, ob diese Themen im bestehenden Regierungsbündnis umsetzbar sind, entschied der SPD-Parteitag am Freitag in Berlin. Damit folgten die Delegierten bei wenigen Gegenstimmen einem zuvor mühsam ausgehandelten Vorschlag des Parteivorstands, an dem auch die neuen Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mitgearbeitet hatten. Hintergrund zum SPD-Parteitag:

Neueste zuerst Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Kein Beitrag vorhanden Anne Diekhoff Ich habe den Eindruck, je länger der Tag dauert, desto entspannter wird es. Stephan Weil, Ministerpräsident Niedersachsen, auf Phoenix | Anne Diekhoff Zur Wahl gestellt Gesprochen haben auch die schleswig-holsteinische SPD-Chefin Serpil Midyatli und Saar-SPD-Chefin Anke Rehlinger, die sich ebenfalls als Vize-Parteivorsitzende bewerben. Im Moment reden Lars Klingbeil, der sich zur Wiederwahl als Generalsekretär stellt. Er sagt unter anderem, es gehe ihm darum, dass im Land wieder „mehr Aufstiegsgeschichten geschrieben werden“. | Anne Diekhoff Kühnert fordert Ausbildungsplatzgarantie Juso-Chef Kevin Kühnert wendete sich in seiner Rede gegen den Vorschlag der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer für ein für alle verpflichtendes soziales Jahr. Dies sei ein „zutiefst die Generationen gegeneinander aufwiegelnder Vorschlag“, sagt Kühnert. Wenn die CDU-Chefin etwas tun wolle für die Generationengerechtigkeit, „dann soll sie dafür sorgen, dass wir über 2025 hinaus eine Rente haben, die noch funktioniert“, fordert Kühnert unter dem Jubel der Delegierten. Sie solle weniger über eine Dienstpflicht als über eine Ausbildungsplatzgarantie reden. (rtr) | Selina Bettendorf Standing Ovations für Kevin Kühnert in den Reihen der Deligierten und darüber hinaus.

Bild: Yu Minobe | Janne Görlach Kevin Kühnert erntet für seine Rede tosenden Applaus. Von einigen Delegierten standing ovations. Aber seine Bewerbungsrede für die Position des stellvertretenden Parteivorsitz ist noch nicht vorbei. Bevor er fortfährt sagt er: „Das ist wie bei der SPD wenn man denkt es ist vorbei, ist es noch lange nicht zu Ende.“



| Selina Bettendorf Es sagt etwas aus, dass Leute wie ich als Nachwuchs oder diese jungen Leute bezeichnet werden. Kevin Kühnert | Selina Bettendorf Jetzt spricht Hubertus Heil „Ich denke daran, dass wir in den nächsten zwei Jahren vor allem Kommunal- und Landtagswahlen in Deutschland haben. Der Leuchtturm Hamburg muss gewonnen werden, das sollte ein klares Ziel sein. Wir haben Kommunalwahlen in Bayern. Da gibt es viel zu gewinnen und auch einiges zu verlieren. Ich will zum Beispiel, dass auch der Nachfolger von Uli Maly in Nürnberg ein Sozialdemokrat ist. Wir müssen auch die NRW SPD unterstützen.

Bei allem was uns manchmal trennt, wir sind eine Sozialdemokratie. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Ich habe eins auch als Arbeitsminister gelernt. Diverse Teams von Frauen und Männern mit unerschiedlicher Herkunft mit gemeinsamen Vorstellungen sind erfolgreicher als eintönige Teams.“

| Selina Bettendorf Klara Geywitz spricht „Wir kämpfen für Parität und die CDU traut sich noch nicht einmal die Quote. Als Brandenburgerin möchte ich auch eine Vertreterin der ostdeutschen Länder sein. Der zwischenmenschliche Umgang in der SPD ist total in Ordnung, solange man das Internet nicht anstellt. Ich muss da viele interessante Sachen über mich lesen. Zum Beispiel, dass ich Seeheimerin bin. Dabei war ich unter anderem noch nie auf dieser Spargelfahrt. Es war ein hartes Jahr für die SPD aber wir haben jetzt noch die Chance, dem einen versöhnlichen Jahresausklang anzufügen.“ | Anne Diekhoff Lars Klingbeil für fünf Stellvertreter Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ist entschieden dafür, fünf Stellvertreter für den Parteivorstand zu haben – man bräuchte „erfahrene Minister“ wie Hubertus Heil und „Hoffnungsträger“ wie Kevin Kühnert, die Verantwortung übernehmen in der Partei, keine Kampfabstimmung. Ein Antrag, doch nur drei Stellvertreter zuzulassen, wurde nach diesem Redebeitrag abgelehnt. | Anne Diekhoff SPD stimmt gegen Austritt aus der großen Koalition Ein Antrag, in dem gefordert wurde, die große Koalition sofort zu verlassen, wurde abgelehnt. Ebenso wie zuvor ein Änderungsantrag, der unter anderem verlangte, dass eine Nachverhandlung des Klimapakets, die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro und Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen in den Leitantrag aufgenommen werden sollten.

| Anne Diekhoff Fertig debattiert Nach gut zwei Stunden, in denen etwa 40 Delegierte im Drei-Minuten-Rhythmus ihre Argumente vorgetragen haben, ist die Debatte zum Leitantrag beendet. Jetzt folgen noch letzte Änderungsanträge. | Anne Diekhoff Frederik Digulla bietet eine Wette an Der 28-jährige Delegierte aus Kiel wettet, dass er auch nach zwei Stunden Aussprache noch einen neuen Aspekt in die Debatte bringen kann. Dann nennt er seinen zentralen Gedanken: Das Problem sei die mangelnde Glaubwürdigkeit. Es gebe Forderungen der SPD, die seien sinnvoll und wichtig. „Trotzdem stehen wir bei 13,14 Prozent.“ Warum? „Die Leute glauben uns nicht, dass wir auch machen, was wir sagen.“ Es sei weniger, was im Detail im Antrag drinsteht. Der neue Parteivorstand müsse die Verantwortung dafür übernehmen, dass die SPD wieder als glaubwürdig wahrgenommen werde. | Jan Petter Forderung nach eigenständiger Klimapolitik In der Aussprache zum Leitantrag der Parteispitze fordern verschiedene Redner eine eigenständigere Klimapolitik.

Die jüngste deutsche Europaabgeordnete Delara Burkhardt forderte von ihrer Partei mehr Entschlossenheit: "Es ist möglich, ambitionierte Klimaziele und soziale Gerechtigkeit zu verbinden." Zur Not müsse die SPD die Große Koalition deshalb auch verlassen, so Burkhardt: "Wenn die weitere bremsen wollen, dann ohne uns!"

Die Umweltpolitikerin Nina Scheer, die mit Karl Lauterbach erfolglos für den SPD-Vorsitz kandidierte, sieht es ähnlich. Kompromisse seien in einer Regierungskoalition unvermeidlich, so Scheer. Doch: "Wir müssen uns darauf konzentrieren, ob die Große Koalitionen Entscheidungen abverlangt, die unseren Überzeugungen widerspricht."

Sie fordert deshalb, dass der Leitantrag noch einmal verschärft wird. Die SPD müsse entschlossener dafür kämpfen, dass der Kohleausstieg "spätestens" 2038 umgesetzt werde – und von der Union nicht wieder in Frage gestellt. In der Aussprache zum Leitantrag der Parteispitze fordern verschiedene Redner eine eigenständigere Klimapolitik. | Julia Weiss Interview mit SPD-Kritikerin Simone Lange Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange wollte selbst SPD-Chefin werden. Im Interview erklärt sie, wieso das Groko-Aus eine Option sein sollte. „Wir müssen jetzt konsequent sein" Tagesspiegel | Jan Petter | Oliver Bilger Yasmin Fahimi warnt vor rechts Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi warnt: “Unser Feind steht rechts. Und die haben vor allem ein Ziel: Unsere Demokratie von innen aushöhlen. Der Auftrag nach vorne ist Zuversicht, Zusammenhalt, Zukunft.” Die Menschen erwarten von der SPD Antworten und Handeln. “Sie erwarten, dass wir für sie kämpfen”, sagt Fahimi. “Und wir haben schon so viel für sie erreicht. Jetzt müssen wir die Rente auf neue Füße stellen. Aber das ist doch kein Widerspruch zur Regierungsarbeit.” | Nina Breher "Walter und Eskia" Hilde Mattheis verspricht sich. Die Bundestagsabgeordnete hatte zunächst selbst für den Parteivorsitz kandidiert - gemeinsam mit Dierk Hirschel. Sie hatten ihre Bewerbung im Oktober wieder zurückgezogen. Hilde Mattheis: „Mit Walter und mit Eskia kriegen wir das hin." Gemeint sind wohl Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken 🙈 #SPDbpt19 — Marc Etzold on Twitter (@metzold) https://twitter.com/MEtzold/status/1202978045705019398 | Oliver Bilger Linkspartei freut sich über Führungswechsel bei SPD Die Linkspartei hat den Führungswechsel bei der SPD positiv aufgenommen. Es sei "großartig und gut für das Land", dass die neuen Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die SPD "wieder sozialdemokratischer machen" wollten, schrieb Linken-Chef Bernd Riexinger am Freitag auf Twitter. Dabei stelle sich allerdings die Frage: "Wie wollen sie das in der GroKo verwirklichen?"



Auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch beglückwünschte die neue SPD-Führung. An die Partei richtete Bartsch eine Aufforderung: "Macht was draus, Genossinnen und Genossen!" (AFP) | Oliver Bilger Ex-SPD-Chef Lafontaine für Fusion von SPD und Linkspartei Der ehemalige SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine hält eine Fusion von SPD und Linkspartei für wünschenswert. Allerdings sehe er "im Moment die Voraussetzungen in beiden Parteien nicht", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Samstagsausgaben). Dies gelte auch unter der neuen Führung. "Es fehlt eine gemeinsame programmatische Grundlage. Und es fehlen Politiker in beiden Parteien, die diese Vereinigung für sinnvoll erachten."



Für die SPD gehe es bei ihrem Parteitag an diesem Wochenende "um einen wirklichen Aufbruch, nicht um zaghafte Korrekturen", sagte Lafontaine. Nötig sei auch ein "Bruch mit der Politik der großen Koalition, kleine Korrekturen reichen nicht". Eine sozialdemokratische Partei dürfe "die immer reaktionärer werdende Politik von Merkel und Kramp-Karrenbauer nicht mittragen".



Lafontaine stand bis 1999 an der Spitze der SPD. Aus Protest gegen die Politik von SPD-Kanzler Gerhard Schröder verließ er die Partei. Inzwischen sitzt er für die Linkspartei als Fraktionschef im saarländischen Landtag. (AFP) | Oliver Bilger SPD-Linke Mattheis fordert Groko-Aus Die SPD-Linke Hilde Mattheis fordert den sofortigen Ausstieg aus der Koalition und die Unterstützung für einen entsprechenden Antrag. "Wir müssen raus aus dieser großen Koalition. Wir werden als Anhängsel wahrgenommen. Wir werden nicht als Antreiber wahrgenommen", sagt Mattheis, die angesichts von Umfragewerten von 13 bis 15 Prozent vor einem "schleichenden Tod" warnte. Für ihren Redebeitrag bekam sie von den Delegierten kaum Beifall. Über ihren Antrag sollte später abgestimmt werden. Darin heißt es: "Wir wollen jetzt für eine andere Politik kämpfen und die Große Koalition beenden." (Reuters)



| Selina Bettendorf Wir haben die Union nicht geheiratet. Das ist ein Lebensabschnittspartner auf Zeit. Ralf Stegner | Weitere Beiträge