SPD-Politiker fordert „Nicht-Ghetto-Politik“ „Bei der Ankunft von Migranten können wir von Dänemark lernen“

Herr Arlt, Sie sind direkt gewählter Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III. Was treibt die Bürger bei Ihnen derzeit am meisten um?

Viele Bürger sind verunsichert. Ihnen bleibt am Ende des Monats immer weniger Geld in der Tasche. Und das trotz der Mindestlohnerhöhung auf zwölf Euro, von der in meinem Wahlkreis jeder dritte Arbeitnehmer profitiert hat.

Dennoch reicht es bei vielen nicht. Die hohen Strompreise irritieren viele Menschen im windreichen Nordosten. Gleiches gilt für die deutsche Ukraine-Politik und deren Folgen.

Sie haben Ihren Wahlkampf 2021 mit den Begriffen Gerechtigkeit, Heimat, Sicherheit geführt. Was hat die Ampel-Koalition dazu bisher geliefert?

Ich habe in meinem Wahlkampf 17 Ziele definiert, passend zum Wahlkreis 17. Der deutlich höhere Mindestlohn war ein zentrales Ziel. Da der Mindestlohn regional Standardlohn ist, hatte ich mich für 15 Euro eingesetzt. Bei der Rentenangleichung, Mobilfunkabdeckung, einem besseren Nahverkehr und dem langfristigen Erhalt von Krankenhäusern kommen wir weiter.

Ich habe 2021 nachhaltige Investitionen in eine einsatzbereite Bundeswehr gefordert, auch da tut sich etwas. Ich freue mich, dass wir auch einen einjährigen Pflichtdienst debattieren. Den wollen bei uns viele Bürger.

Der SPD misslingt es, die Menschen emotional anzusprechen. Johannes Arlt, SPD-Bundestagsabgeordneter

Tut die SPD genug für Menschen, die früh aufstehen, arbeiten, Steuern und Sozialabgaben zahlen?

Ja, aber wir müssen es besser kommunizieren. Uns misslingt es, die Menschen emotional anzusprechen. Die Wohngeld-Erhöhung etwa haben die wenigsten mitbekommen. Viele Bürger lesen keine Zeitung, schauen nicht fern, lesen nur Facebook und Telegram. Wir müssen auch diese Menschen erreichen.

Das Bürgergeld steigt um satte zwölf Prozent. Auch wenn das ein Mechanismus ist: Fokussiert sich die SPD zu sehr auf Menschen, die vom Staat leben?

Ganz im Gegenteil: Die Mindestlohnerhöhung auf zwölf Euro oder die Kindergelderhöhung zeigen, dass wir besonders an die Bezieher niedriger Einkommen denken. Wir haben in Deutschland einen starken Sozialstaat, ein hohes Niveau an Sozialleistungen. Das erfordert viele Einzahler. Wir müssen deshalb die Zahl der Einzahler hochhalten und erhöhen.

Sie verweisen gern auf die Sozialdemokraten in Dänemark, die, kurz gefasst, eine restriktive Ausländerpolitik mit einer klassischen Sozialpolitik verbinden. Warum?

Das dänische Konzept spricht diejenigen an, die morgens aufstehen und den Wohlstand unseres Landes erwirtschaften. Mir gefällt der Grundgedanke: Wir brauchen so viele Menschen wie möglich, die in das Wohlfahrtssystem einzahlen. Dänemark durchdenkt Gesetze und Politikfelder konsequent.

Ich bin kein Migrationspolitiker, aber nenne einfach mal eine Zahl aus der dänischen Kommune, in der mein Mann seinen Hauptwohnsitz hat: Dort sind 87 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge in Arbeit. Das ist eine gute Zahl, aber in dieser Hinsicht nicht die beste Kommune Dänemarks. Auch unter den nicht-westlichen Flüchtlingen, wie sie in Dänemark heißen, ist die Erwerbsquote hoch.

Die dänischen Sozialdemokraten siegten mit harter Migrationspolitik Bei der Parlamentswahl Ende 2022 gewann das Mitte-links-Bündnis um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen knapp. Das linksgerichtete Lager kam auf 90 von 179 Sitzen im Parlament. Der sogenannte „blaue Block“ aus Liberalen, Konservativen und Rechtspopulisten kam auf 73 Sitze. Ministerpräsidentin Frederiksen regiert seit 2019. Die dänischen Sozialdemokraten verfolgen eine harte Migrationspolitik, planen ein Asylaufnahmezentrum in Ruanda. Selbst eingereiste Asylbewerber sollen von Dänemark in das afrikanische Land geschickt werden. Bereits 2015 trat in Dänemark eine Verschärfung des Asylrechts in Kraft, die die Anerkennungsvoraussetzungen für Asylbewerber drastisch straffte. Die damalige Integrationsministerin Inger Støjberg sagte: „Das wird bewirken, dass weniger Asylbewerber nach Dänemark kommen. Das ist unser ganz klares Ziel.“

Wie ist das möglich?

Wenn Menschen nach ihrer Flucht dauerhaft in Dänemark bleiben dürfen, richten sich die primären Bemühungen darauf, sie in Arbeit zu bringen. Damit gelingt Integration. Das dient dem Ziel, das Niveau des dänischen Sozialstaates, das teilweise höher ist als bei uns, etwa bei Pflege und Grundrente, zu halten.

Die dänischen Sozialdemokraten betreiben eine „Nicht-Ghetto-Politik“.

Integration funktioniert nicht, wenn zu viele Menschen mit Migrationshintergrund an einem Ort leben – so eine der Thesen. Sie haben diese Orte genau identifiziert, teils harsche Maßnahmen gewählt, um die Politik durchzusetzen. Es gilt unter anderem eine Kindergartenpflicht für Einjährige an diesen Orten.

Ich will mir dieses Konzept nicht zu eigen machen, finde aber die Idee überzeugend, dass eine Region aufnahmebereit sein muss. Es darf keine Verteilungskämpfe zwischen Alteingesessenen und Geflüchteten geben.

Es ist bemerkenswert, dass Nancy Faeser in der Gemeinsamen Europäischen Asylpolitik den Knoten durchschlagen hat. Johannes Arlt, SPD-Bundestagsabgeordneter

Was kann die SPD von den dänischen Sozialdemokraten lernen?

Beim Fokus auf sozialdemokratische Kernthemen sind wir auf einem guten Weg. Die Beschlüsse zum Industriestrompreis, zu Pflegeleistungen für Angehörige, zur Miete gefallen mir. Künftig müssen wir verstärkt über Sozialpolitik, Sicherheit und Migrationspolitik reden.

Was heißt das?

Es gibt ja schon wichtige Beschlüsse. Etwa zur Fachkräfteeinwanderung. Es ist gut, dass Menschen, die hier gebraucht werden, einfacher kommen können, in das Sozialsystem einzahlen und sich integrieren. Und es ist gut, dass sie unterschieden werden von denjenigen, die aus humanitären Gründen kommen.

Von Dänemark können wir uns die Mechanismen bei der Ankunft von Migranten abgucken: einheitlicher Sprach- und Integrationskurs innerhalb eines verbindlichen Zeitraums, möglichst durch dauerhaft bereitstehende Ressourcen. Wir sollten öfter in den Norden schauen, ohne dass es nötig ist, jede harte Vorschrift und Sanktion gleich zu kopieren.

Wie lautet Ihr Fazit der Ausländer- und Asylpolitik von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD)?

Es ist bemerkenswert, dass Nancy Faeser in der Gemeinsamen Europäischen Asylpolitik (GEAS) den Knoten durchschlagen hat. Wer hätte diese europäische Einigung für möglich gehalten? Nun müssen die Drittstaaten-Abkommen geschlossen werden, damit die Rückführung derer, die nicht hierbleiben dürfen, beginnen kann.

Wo bleibt die „Rückführungsoffensive“ von Asylbewerbern ohne Bleiberecht, die im Koalitionsvertrag angekündigt wurde?

Viele Staaten weigern sich, eigene Landsleute zurückzunehmen. Dafür bedarf es verbindlicher Abkommen. Daran arbeitet Nancy Faeser.

Wohlmeinende Kommunalpolitiker, etwa in Burg (Sachsen-Anhalt), beklagen die Überlastung ihrer Kommunen durch den Zuzug von Asylbewerbern. Ist der Kanzler bei diesem Thema taub?

Nein, der Kanzler ist nicht taub. Allen sind die riesigen Belastungen bewusst, alle arbeiten an den strukturellen Voraussetzungen für eine Integration. Eine überall gleiche Ankunft im Land mit verpflichtendem Sprach- und Integrationskurs in den ersten sechs Monaten würde unser Asylsystem verbessern.

Wer zu uns kommt, sollte schnell arbeiten können, um einerseits den Sozialstaat zu bewahren. Andererseits sind wir volkswirtschaftlich auf eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt angewiesen. Angesichts des Kräfte-/Fachkräftemangels ist Migrationspolitik auch Wirtschaftspolitik.