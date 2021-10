Der Ort ist genauso ungewohnt wie das Format. SPD-Unterhändler Carsten Schneider steuert zunächst den Eingang einer Apotheke an, bevor er inmitten der Kamerateams den Eingang zum Helix Hub in der Berliner Invalidenstraße 113 findet, einem Think Tank und Start Up für medizinische Innovationen. Man will neue Wege gehen, Modernität und Zukunft suggerieren. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich kommt mit dem Rad, andere wie die frühere FDP-Generalsekretärin Nicola Beer kommt zu Fuß um die Ecke, Olaf Scholz und Christian Lindner sind in eine Tiefgarage eingefahren.



Es geht beim ersten SPD-FDP-Treffen und später am gleichen Ort beim Treffen von SPD und Grünen um vertrauensbildende Maßnahmen, damit es mit der ersten Ampel-Koalition im Bund klappt. Entsprechend karg ist die Kommunikation zu dem, was hinter den Türen besprochen wird. Das Ziel von Scholz ist es, schnell in Koalitionsverhandlungen einzusteigen, auch um die Unordnung der Union zu nutzen, um Pflöcke einzuschlagen, damit er Kanzler werden kann.

In der SPD hoffen sie, dass Grüne und FDP, die zunächst in eigene Sondierungen gestartet sind, schnell erklären, ein Bündnis mit der SPD verhandeln zu wollen. „Die sind in Auflösungserscheinungen“, sagt ein FDP-Politiker über die Union und die Demontage ihres Vorsitzenden und Jamaika-Verhandlungsführers Armin Laschet.



Disziplinierend, auch gegenüber dem linken Parteiflügel, könnte bei der SPD wirken, dass bei einem Scheitern immer noch ein Jamaika-Bündnis kommen könnte, vielleicht dann, sollte Laschet wie erwartet bald stürzen, mit einem Kanzler Markus Söder. Auch wenn FDP-Chef Lindner so ein Szenario derzeit für wenig realistisch hält, er fordert von der Union Klarheit, ob sie jetzt ernsthaft verhandeln will.

„Manche Wortmeldung der CDU spekuliert ja, dass erst Verhandlungen mit der SPD scheitern sollen, bevor die Union wieder ins Spiel kommt. Das kann man unserem Land nicht zumuten“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Er will wie Scholz eine Regierungsbildung bis spätestens Mitte Dezember.



Lindner bleibt beim Nein zu Steuererhöhungen

Und in dem Interview umriss er auch, was erste Kompromisslinien in einer Ampel-Koalition sein könnten: „Damit wir aus der Corona-Rezession besser herauswachsen, sollte es ein Super-Abschreibungsprogramm für Investitionen geben“, fordert Lindner. Er bleibt beim Nein zu Steuererhöhungen, mögliche Entlastungen müssten aber nicht sofort kommen. „Entscheidend ist der Trendwechsel, nach einem Jahrzehnt der Belastung bei Steuern und Bürokratie in ein Jahrzehnt der Entlastung zu wechseln.“

Annalena Baerbock (M), Grünen-Kanzlerkandidatin, Olaf Scholz (r), SPD-Kanzlerkandidat und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat Foto: Kay Nietfeld/dpa

Zudem müsse die Schuldenbremse im Grundgesetz bleiben. Und Grüne und FDP wollen gemeinsam mehr für Kinder und Bildung tun. Ich habe Ideen, wie das ohne höhere Schulden oder Steuern geht.“ Er denkt da etwa an den Verkauf der staatlichen Telekomanteile und weniger Milliardensubventionen für die Automobilindustrie.



Lehren aus dem Jahr 2017

Alle scheinen aus dem Jamaika-Scheitern 2017 Lehren gezogen haben, daher wird weniger zuerst über Trennendes gesprochen, sondern über Verbindendes, ein gemeinsames Projekt in schwierigen Zeiten. Und Scholz betont, es werde auf Augenhöhe verhandelt – gerade die FDP fühlte sich 2017 als Partner zweiter Klasse, als Anhängsel von Schwarz-Grün. Die Grünen in Hamburg erinnern ihre Parteifreunde im Bund in diesen Tagen aber daran, dass gerade Scholz ein gewiefter Verhandler ist, mit einem Hang zur Arroganz, dem man es nicht zu leicht machen sollte.

So warnt Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank in der „Welt“ ihre Partei davor, sich im Bund frühzeitig auf die SPD als Regierungspartner festzulegen. Ein Jamaika-Bündnis sei auf jeden Fall noch eine Option. „Und die sollten wir nicht leichtfertig aus der Hand geben.“

Über einen Koalitionsvertrag und die personelle Aufstellung einer möglichen Regierung sollen am Ende die 120.000 Grünen-Mitglieder abstimmen. Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) unterstützt eine Ampel und betont, die SPD solle den Regierungsauftrag annehmen, aber in Anspielung an seine Regierungszeit sagt er, die Verhältnisse heute erfordern ein anderes Regieren: „Natürlich nicht mehr mit Koch und Kellner.“