Idee gegen Haushaltskrise Was hinter dem Plan zum „Deutschland-ETF“ für alle steckt

Frau Hubertz, Sie haben ein erfolgreiches Start-up gegründet. Wie hätten Investoren reagiert, hätten Sie sich in der Geschäftsführung ähnlich gefetzt, wie es jetzt die Bundesregierung tut?

Investoren sind immer sehr lösungsorientiert. Die bringen dann alle Gewerke an einen Tisch und fragen: „Liebe Leute, wie geht’s jetzt hier mal konstruktiv voran? Was ist denn jetzt der Plan?“ Zur Not wird ein Mentor gebucht, der die Mediation übernimmt.