SPD vor der Europawahl Die Angst vor der nächsten historischen Wahlniederlage

Ziele will für diese Europawahl am 9. Juni in der SPD lieber niemand ausgeben. „Ich werde nicht über Zahlen spekulieren“, sagt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bei einem Pressegespräch in der SPD-Parteizentrale. Im Willy-Brandt-Haus hat man sich aber nach Tagesspiegel-Informationen zumindest das Ziel gesetzt, das schlimme 15,8-Prozent-Ergebnis der Wahl im Jahr 2019 nicht zu unterbieten. Es war das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Sozialdemokraten – Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles trat zurück.