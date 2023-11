Statt Neubauviertel auf der grünen Wiese Grüne wollen Wohnungsnot mit Bestandsausbau lösen

Die Grünenfraktion im Bundestag wendet sich gegen eine Initiative von Kanzler Olaf Scholz, in den beliebtesten Ballungsgebieten des Landes 20 neue Stadtteile zu bauen. „Indem wir umbauen, aufstocken, Dachgeschosse ausbauen, Lücken füllen und Leerstandflächen nutzen, können bis zu vier Millionen neue Wohnungen entstehen“, sagt der Grünen-Bauexperte Kassem Taher Saleh dem Tagesspiegel. „Das ist bezahlbarer und klimafreundlicher als die Forderung von Scholz, wie in den 70ern nur auf der grünen Wiese zu bauen.“

Taher Saleh sieht die bestehenden Gebäude als „die zentrale Stellschraube, wenn es um Investitionsimpulse, Klimaschutz und neuen Wohnraum geht“. Die Grünenfraktion hat dazu ein Positionspapier beschlossen. Es liegt dem Tagesspiegel exklusiv vor. Darin ist von einer „Bauwende“ die Rede, „in der die bereits bestehenden Gebäude effizient weiter- und neu genutzt werden“. Mit 20 Maßnahmen wollen die Grünen „bezahlbaren Wohnraum im Einklang mit Klimaschutz“ schaffen und „so viel CO₂ wie möglich“ einsparen.

Die neue Norm müsse das Bauen im Bestand sein, um Flächenverbrauch zu vermeiden. Hierfür wollen die Grünen die Baunutzungsverordnung ändern, damit Büros oder Gewerbeflächen leichter in Wohnungen umgewandelt werden können. Um einen Umbau-Fokus zu etablieren, kann sich die Fraktion eine Primärbaustoffsteuer oder ein CO₂-Schattenpreismodell vorstellen. Auch eine verpflichtende Abrissgenehmigung nach einer ökologischen Prüfung bringt die Fraktion ins Spiel.

Länder-Bauminister sollen Vorschriften vereinfachen

Die Vereinfachung von Bauvorschriften wird ab Mittwoch die Bauminister der Länder auf ihrer dreitägigen Herbsttagung in Baden-Baden beschäftigen. Damit rasch mehr günstiger Wohnraum entsteht, vereinbarten Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten vor Kurzem, in den Landesbauordnungen einen einfachen „Gebäudetyp E“ mit weniger strengen Vorschriften zu schaffen. Zudem soll es für Modulbauten künftig eine deutschlandweit einheitliche Typengenehmigung geben. Die Bauvorschriften der Länder sollen auch darüber hinaus so weit wie möglich harmonisiert werden.

„Die Krise auf dem Wohnungsbau ist sicherlich das Thema, das uns Bauministerinnen und Bauminister aktuell am meisten beschäftigt, und es wird auch in Baden-Baden das dominierende Thema sein“, sagte Baden-Württembergs Bauministerin Nicole Razavi (CDU). Die Vorsitzende der Bauministerkonferenz kündigte als Schwerpunktthema zugleich den Gebäudebestand an. „Natürlich brauchen wir auch unbedingt zusätzlichen Wohnraum durch Neubau, aber wenn wir die Potenziale im Bestand nicht heben, geht uns immer mehr Wohnraum verloren“, sagte Razavi.