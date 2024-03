Streit um die Zeitumstellung „Die Abschaffung wäre ein wichtiger Schritt für die Gesundheit“

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder so weit: Mit der Sommerzeit werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Versuche der EU, die von vielen Menschen als belastend empfundene halbjährliche Vor- und Zurückstellen der Uhr abzuschaffen, sind bislang gescheitert. Dennoch lassen Gesundheitspolitiker nicht locker: Sie fordern eine ganzjährig einheitliche Zeit.

Zu denen, die auf die negativen gesundheitlichen Folgen der Zeitumstellung hinweisen, gehört Andrew Ullmann. „Jede Art von Zeitumstellung lässt die innere Uhr des Menschen aus dem Gleichgewicht geraten, was wiederum zu Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und psychischen Problemen führen kann“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion dem Tagesspiegel.

Nach den Worten von Ullmann wäre die Abschaffung der halbjährlichen Zeitumstellung „ein wichtiger Schritt für die Gesundheit“. Dies könne allerdings sinnvollerweise nur innerhalb der Europäischen Union erfolgen, gab er zu bedenken.

Eine große Mehrheit ist gegen die Zeitumstellung – doch da endet der Konsens

An genau einem solchen Konsens unter den 27 EU-Staaten hapert es allerdings. Bei einer Online-Befragung hatten sich 2018 EU-weit 84 Prozent der Teilnehmer für ein Ende der Zeitumstellung ausgesprochen. Besonders groß war das Interesse an dem Thema in Deutschland. Hier beteiligten sich 3,1 Millionen Menschen an der Umfrage.

Doch eine anschließende Initiative des damaligen EU-Kommissionschefs Jean-Claude Juncker zur Beendigung der Umstellung versandete. Das lag daran, dass die Mitgliedstaaten keine gemeinsame Position in der Frage fanden, ob permanent die Winterzeit oder Sommerzeit eingeführt werden soll – oder ob man doch besser an der bisherigen Regelung festhält.

Zwar sprach sich das EU-Parlament 2019 mehrheitlich dafür aus, dass ab dem Jahr 2021 keine Uhren mehr vor- und zurückgedreht werden sollten. Doch dann kamen die Corona-Pandemie und die langwierigen Brüsseler Verhandlungen um den britischen EU-Austritt. Man hatte schlicht andere Sorgen. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vor mehr als zwei Jahren fiel das Thema in der EU-Kommission und bei den Mitgliedstaaten ganz unter den Tisch.

Die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini sieht in den EU-Plänen zur Abschaffung der Zeitumstellung einen „Rohrkrepierer“. © Europaeisches Parlament

Am Ende dieser europäischen Legislaturperiode könne man leider nur festhalten, dass die Abschaffung der Zeitumstellung zum „Rohrkrepierer“ im Rat der EU-Mitgliedstaaten geworden sei, urteilte die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini. „Um weiteren Frust zu vermeiden, muss der Rat endlich den gordischen Knoten der divergierenden Meinungen der Mitgliedsstaaten lösen und sich positionieren“, lautet ihre Forderung.

Um mit der Änderung der EU-Richtlinie endlich voranzukommen, müsse im kommenden Sommer das Zeitfenster zwischen der Europawahl und der Präsentation des neuen Arbeitsprogramms der EU-Kommission genutzt werden, verlangte sie.

Was ist gesünder: Sommer- oder Winterzeit?

Auch in Berlin gibt es unter Gesundheitspolitikern Rückhalt für diese Forderung. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christos Pantazis verwies auf Studien, denen zufolge die Zeitumstellung durchaus Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben kann.

„Während der eigene Rhythmus sich im Frühjahr und Herbst an veränderte Lichtverhältnisse gewöhnen muss, kommt die Umstellung hier erschwerend hinzu“, sagte Pantazis dem Tagesspiegel. „Aus gesundheitlicher Sicht ist dies unzweifelhaft mit negativen Auswirkungen auf den Schlaf-Wach-Rhythmus verbunden“, fügte er hinzu.

Bleibt allerdings die Frage, ob aus medizinischer Sicht eine permanente Sommer- oder Winterzeit sinnvoller wäre. In Deutschland hatten sich vor einem Jahr bei einer Umfrage des Forschungsinstituts YouGov 48 Prozent der Befragten dafür ausgesprochen, dauerhaft die Sommerzeit beizubehalten. 37 Prozent gaben an, eine permanente Winterzeit zu bevorzugen.

Eine permanente Sommerzeit hätte die Folge, dass es im Winter morgens erst spät hell würde. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Allerdings birgt die ewige Sommerzeit aus Sicht von Medizinern einige Risiken. Eine dauerhafte Sommerzeit hätte die Folge, dass es im Winter morgens erst zu einer späteren Uhrzeit hell wird. Forscher warnen vor einem erhöhten Risiko von Depressionen, Diabetes sowie Lernproblemen.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Pantazis verwies darauf, dass nach der Auffassung von Schlafmedizinern die ewige Winterzeit die sinnvollere Option darstellt. Daher sei es richtig, „wenn die Zeitumstellung abgeschafft wird und wir bei einer Zeit, der weltweiten ‚Normalzeit’ beziehungsweise Winterzeit, bleiben“.

Vorbilder dafür gibt es: So gehören China, Indien und Argentinien zu den Ländern, welche die Zeitumstellung abgeschafft haben und nur die Winterzeit kennen.

Auch in der Opposition hält man es für angebracht, wenn die EU-Vorschläge zum Ende der Zeitumstellung nicht einfach in der Schublade verschwinden. „Die Zeitumstellung wird von vielen Menschen als Belastung wahrgenommen – zu Recht, denn sie bringt zweimal pro Jahr den Biorhythmus durcheinander, sorgt für Müdigkeit und Stress“, sagte Tino Sorge, der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion.

Er wies zudem darauf hin, dass die Zeitumstellung auch in der Landwirtschaft einen großen Aufwand verursache, weil sich ebenfalls die Tiere im Halbjahres-Rhythmus umgewöhnen müssten.

Deshalb müsse man darüber diskutieren, „ob die Zeitumstellung nicht selbst aus der Zeit gefallen ist“, meinte Sorge weiter. „Es sollte auf EU-Ebene einen neuen Anlauf geben, um die Vor- und Nachteile der Zeitumstellung abzuwägen“, verlangte der CDU-Politiker.