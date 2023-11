Asylverfahren in Drittstaaten? Grüne und FDP streiten über das „Ruanda-Modell“

Nach der letzten Bund-Länder-Runde Anfang November war das „Ruanda-Modell“ in aller Munde: Die Bundesregierung soll nach dem damaligen Beschluss prüfen, ob Asylverfahren in Drittstaaten möglich sind. Auch ein zwischenzeitliches Urteil eines britischen Gerichts tut dem Prüfauftrag der Bundesregierung keinen Abbruch.

In den kommenden Wochen plant das Innenministerium eine Expertenanhörung zur Machbarkeit des „Ruanda-Modells“. Dabei ist der Begriff etwas irreführend: Auch wenn der ostafrikanische Staat mit seinen 13 Millionen Einwohnern in der Debatte regelmäßig als Land für Asylverfahren außerhalb der EU ins Gespräch gebracht wird, müssen die fraglichen Verfahren nicht zwangsläufig dort stattfinden – sondern eventuell auch in einem anderen Staat außerhalb der EU.

Faktisch hat sich noch kein Land bereit erklärt, den deutschen Behörden Asylverfahren abzunehmen und damit dafür zu sorgen, dass Migranten gar nicht erst die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer wagen. Ruanda kommt nach der Auffassung des Migrationsforschers Gerald Knaus deshalb in Betracht, weil das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR schon heute dort Asylverfahren für Flüchtlinge aus Libyen durchführt.

Prüfauftrag der Bundesregierung Anfang November befasste sich die Bund-Länder-Runde mit der Frage, welche politischen Folgen sich aus den hohen Asylbewerberzahlen ergeben. Bei dem Treffen im Kanzleramt wurde die Bundesregierung damit beauftragt, zu prüfen, „ob die Feststellung des Schutzstatus von Geflüchteten unter Achtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention zukünftig auch in Transit- oder Drittstaaten erfolgen kann“.

Mitte November urteilte nun der Oberste Gerichtshof in Großbritannien, es bestehe die Gefahr, dass Asylbewerber in Ruanda kein faires Verfahren bekämen. Allerdings sprach sich das Gericht in London nicht grundsätzlich dagegen aus, Asylverfahren in Drittstaaten abzuhalten. Das Oberste Gericht bestätigte damit eine Entscheidung eines Berufungsgerichts, das zuvor den Überlegungen der britischen Regierung einen Riegel vorgeschoben hatte, Asylbewerber nach Ruanda abzuschieben.

Dennoch hat der britische Premier Rishi Sunak seine Ruanda-Pläne noch nicht aufgegeben. Und auch innerhalb der EU plante die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen zwischenzeitlich Asyl-Lager in Ruanda. Dänemark hat allerdings in Migrationsfragen größere Freiheiten, weil das Land nicht an sämtliche justiz- und innenpolitischen Vorgaben der EU gebunden ist.

Nach der Auffassung von SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese können europäische Länder die Verantwortung für Geflüchtete nicht ohne weiteres anderen Staaten etwa in Afrika übertragen. „Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in London hat dies eindeutig bestätigt“, sagte Wiese dem Tagesspiegel. Daher sei es richtig, dass die Bundesregierung zunächst intensiv prüft, ob der Schutzstatus von Geflüchteten unter Achtung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention grundsätzlich auch in Transit- oder Drittstaaten festgestellt werden kann.

Wiese gab zu bedenken, dass eine mögliche Abhaltung von Asylverfahren in Drittstaaten vor allem praxistauglich sein müsse: „Das heißt, wir brauchen hier natürlich auch Staaten, die sich bereiterklären, diese Asylverfahren zu übernehmen. Das muss auf Augenhöhe ausverhandelt werden.“

Grundsätzlich plädierte der SPD-Fraktionsvize dafür, bei einer möglichen Auslagerung von Asylverfahren behutsam vorzugehen. „Menschen sind keine Ware, die wir herumreichen können“, betonte er. „Das individuelle Recht auf Asyl ist ein hohes Gut, und wir stehen zu Deutschlands menschen- und völkerrechtlichen Verpflichtungen“, so Wiese.

Grüne und FDP sind uneins

Während die SPD das „Ruanda-Modell“ nicht grundsätzlich ablehnt, knirscht es bei der Auslagerung von Asylverfahren innerhalb der Ampel-Koalition vor allem zwischen Grünen und Liberalen: Die FDP ist dafür, die Grünen lehnen dies ab.

Der Grünen-Innenpolitiker Julian Pahlke sieht in dem Londoner Gerichtsurteil einen Beleg dafür, dass Geflüchtete in Ruanda nicht sicher sind. „Wer Asylverfahren auf diese Art und Weise auslagern möchte, leidet unter völkerrechtlichem Realitätsverlust“, so Pahlke.

Aus Sicht der FDP stellt das Urteil des britischen Gerichts hingegen keinen Grund dar, die Pläne für Asylverfahren in Drittstaaten nicht weiter zu verfolgen. „Die Drittstaatenlösung könnte ein entscheidender Hebel sein, um irreguläre Migration zu reduzieren“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Stephan Thomae. „Denn mit der Aussicht, dass Asylverfahren nicht in dem gewünschten Zielland, sondern in einem sicheren Drittstaat durchgeführt werden, würden sich vermutlich deutlich weniger Menschen auf den Weg zu uns machen“, fügte er zu Begründung hinzu.

Nach der Einschätzung von Thomae hat das Urteil des Obersten Gerichtshofes in Großbritannien lediglich deutlich gemacht, dass Asylverfahren in Drittstaaten grundsätzlich möglich sind, aber hohe rechtsstaatliche Maßstäbe angelegt werden müssten.

„Deutschland muss daraus Schlüsse ziehen und zügig prüfen, wie ein gangbarer Weg aussehen könnte“, forderte der FDP-Politiker. Bei der Garantie rechtssicherer Asylverfahren in Drittstaaten könnte etwa das UNHCR eine entscheidende Rolle spielen, regte er an. „Je schneller wir hier vorankommen, desto schneller könnten die Zahlen unerlaubter Einreisen sinken“, so Thomae.