Tabuthema Koalitionspartner Mit wem will die CDU ihr Programm eigentlich durchsetzen?

Die Parteitagsregie der Christdemokraten ist ganz auf Harmonie ausgelegt. Das ist allen Delegierten schon im Vorfeld sanft eingetrichtert worden. Kleinere Störfeuer unmittelbar vor dem Treffen in Berlin gab es dennoch. Sie richteten sich nicht direkt gegen Parteichef Friedrich Merz, sondern drehten sich um die Frage, mit wem die CDU eigentlich in Zukunft gemeinsame Sache machen will – nach der Bundestagswahl, aber auch nach den Landtagswahlen im Osten.

Zwei Parteipromis aus Schleswig-Holstein taten sich dabei hervor. Beide Male ging es um Thüringen, wo eine stabile Regierungsmehrheit fehlt und auch künftig fehlen könnte, da die CDU nicht mit Bodo Ramelows Linkspartei kooperieren will. Der Kieler Ministerpräsident Daniel Günther jedenfalls empfahl seinen Christdemokraten Gelassenheit im Umgang mit dem Thüringer Kollegen. Die stellvertretende Bundesvorsitzende Karin Prien schloss gleichzeitig nicht aus, dass in Erfurt etwas mit dem Bündnis von Sahra Wagenknecht gehen könnte.

Den Ärger schnell abgeräumt

Möglicher Ärger wurde gleich am Montag abgeräumt. Günther stellt in seiner Rede klar, dass er Ramelow schätzt, aber natürlich den Thüringer CDU-Mann Mario Voigt als dessen Nachfolger sehen will. Prien sagt dem Tagesspiegel, sie „halte jetzt nicht viel von Koalitionsdebatten“, ihre Äußerung zur Wagenknecht-Truppe sei „völlig überinterpretiert“ worden. Der Unvereinbarkeitsbeschiuss von 2018 in Bezug auf die AfD und die Linke gelte, „alles Weitere wird nach den jeweiligen Wahlergebnissen vor Ort zu diskutieren sein“.

Dass Merz’ Stellvertreterin mit nur 58 Prozent der Delegiertenstimmen ein sehr schwaches Ergebnis bei ihrer Wiederwahl bekommen hat, ist Indiz dafür, dass selbst kleinste Koalitionsspekulationen im Augenblick unerwünscht sind. Um CDU pur soll es gehen, um das eigene Profil, nachdem die Partei von der großen Koalition vor der großen Wahlniederlage 2021 gar nicht mehr zu unterscheiden war, wie Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei meint.

Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, aber natürlich machen wir uns Gedanken, mit wem wir am meisten von unserem Programm umsetzen könnten. Andreas Schwab, CDU-Europaabgeordneter

Mit Blick auf die Rede des Parteichefs, der die drei Ampelparteien SPD, Grüne und FDP zwar kritisiert, aber deutlich weniger hart attackiert hat als bei anderen Gelegenheiten, sagt Frei dem Tagesspiegel: „Merz hat keine Abgrenzungsrede gehalten, sondern selbstbewusst das Programm vertreten, an dem sich mögliche Koalitionspartner orientieren müssen, wenn er als Bundeskanzler regiert.“

Wer aber sollte ihn oder einen anderen Unionskanzlerkandidaten zum Kanzler wählen und seine Vorstellungen mittragen? DIe CSU trommelt dafür, die Grünen von der Liste potenzieller Partner zu streichen. Den Gefallen will CDU-Chef Merz der Schwesterpartei aber nicht tun, von der Umweltpartei als „Hauptgegner“ redet er schon lange nicht mehr – auf dem Parteitag erst recht nicht, eine kleine Lästerei über das Heizungsgesetz muss reichen. Auf den Gängen im Berliner Hotel Estrel wird darauf verweisen, dass man in der Ukrainepolitik ganz nah beieinander ist.

Messlatte sollte die Freiheit sein

Einer der wenigen, der sich öffentlich zum Thema äußern mag, ist der baden-württembergische Europaabgeordnete Andreas Schwab. „Jetzt ist nicht der Zeitpunkt“, sagt auch er, „aber natürlich machen wir uns Gedanken, mit wem wir am meisten von unserem Programm umsetzen könnten.“

„Freiheit“ hat er als den Oberbegriff in der Rede von Merz und im neuen Programm ausgemacht. „Mit der FDP ginge da am meisten“, so Schwab dem Tagesspiegel, „etwas weniger mit den Grünen, am wenigsten mit der SPD.“

Ein flammendes Plädoyer für Schwarz-Gelb hatten die baden-württembergischen Delegierten schon vor Parteitagsbeginn bei einem Empfang auf dem Berliner Fernsehturm vom Unternehmer Wolfgang Grupp gehört. Weil der Wiedereinzug der Liberalen in den Bundestag derzeit jedoch am unsichersten scheint, kreisen die Debatten im Hintergrund eher um Rote oder Grüne.

Der Parteichef hatte dies im Gespräch mit dem Tagesspiegel schon am Wochenende vorweggenommen. Namentlich erwähnt wurde die FDP darin nicht, SPD und Grüne schon, auch wenn Merz betonte, die CDU schaue „nicht auf potenzielle Koalitionspartner“. Eine Abstufung nahm er am Beispiel des Kampfs gegen Rechtsextremismus aber vor. „Die perfiden Versuche, uns mit dem Attribut ,rechts’ gemeinsam mit der AfD zu attackieren, kommen nur von der SPD“, so Merz: „Die Grünen agieren in dieser Hinsicht sehr viel verantwortungsbewusster.“

Am mutigsten, vielleicht auch übermütig fasste Präsidiumsmitglied Jens Spahn das Parteitagsgefühl zusammen. Die CDU müsse so stark werden, „dass es keine Formelkompromisse mehr gibt“. Für seine Forderung nach absoluter Mehrheit wurde er bei seiner Wiederwahl mit 80 Prozent der Stimmen belohnt. Thorsten Frei wandelt das Ziel noch leicht ab: „Wir wollen so stark werden, dass wir uns unseren Koalitionspartner aussuchen können.“