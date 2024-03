Tansatlantiker Michael Link „Wir dürfen Trump nicht den Gefallen tun, Joe Biden abzuschreiben“

Herr Link, am Dienstag, am „Super Tuesday“, finden die wichtigsten US-Vorwahlen statt. Halten Sie ein Szenario für möglich, in dem Donald Trump oder Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl am 5. November nicht auf dem Stimmzettel stehen wird?

Das ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Derzeit spricht alles dafür, dass Joe Biden und Donald Trump in diesem Jahr, wie schon 2020, die beiden Kandidaten sein werden.

Sie reisen oft durch die USA, führen viele Gespräche. Sie treffen auch republikanische Gouverneure, Senatoren, Abgeordnete. Wie offen können Sie da über Trump reden?

Grundsätzlich sehr offen. Ich habe vor über 20 Jahren begonnen, mein Netzwerk in den USA zu knüpfen. Heute begegne ich republikanischen Senatoren und Gouverneuren sowie ihren Mitarbeitern oft ein zweites, drittes, viertes Mal. Man muss dranbleiben, persönliche Drähte und Vertrauen schaffen. Nur beharrliches Interesse und beharrliches Formulieren unserer Interessen führt zum Erfolg.

Zur Person © dpa/Michael Kappeler Michael Link, 61, ist seit März 2022 Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit. Er ist seit 2017 Mitglied des Bundestages, dem er zuvor bereits von 2005 bis 2013 angehörte. Dort ist er stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion für Außen-, Sicherheits-, Europa-, Menschenrechts- und Entwicklungspolitik.

Wie groß ist der Rückhalt für Trump und Biden in ihren Parteien?

Für Trump ist der Rückhalt an der Basis der Republikanischen Partei sehr groß. Trump hat es verstanden, die Gerichtsverfahren gegen ihn politisch für sich zu nutzen. Das mag uns paradox erscheinen, aber er zieht bei den Vorwahlen politisch Honig aus jeder Anklage. Dennoch ist es wichtig, dass der Rechtsstaat seine Arbeit tut: Es wäre ein enormer Schaden für ihn, käme Trump ohne Klage gegen seine offensichtlichen Versuche der Wahlmanipulation davon. Ob Trump auch bei der Präsidentschaftswahl selbst politisch Nutzen aus den Gerichtsprozessen ziehen kann, ist fraglich. Denn im November braucht er nicht nur die republikanischen Wähler und MAGA-Anhänger, sondern auch Mitte-Wähler und Unabhängige, die von Gerichtsurteilen gegen Trump abgeschreckt werden könnten. Es bleibt zu hoffen, dass die ersten Urteile gegen ihn noch vor November gefällt werden. Das ist seit dem Eingreifen des US Supreme Court unwahrscheinlicher geworden.

Die Demokraten versuchen, ihre bisherigen Wähler zu binden und darüber hinaus Pro-Choice-Republikaner beim Thema Abtreibung für sich zu mobilisieren. Aber Biden hat es heute schwerer als vor vier Jahren. Der Krieg in Nahost führt dazu, dass arabisch-amerikanische Wähler, aber auch zahlreiche junge Schwarze die Unterstützung Israels durch die USA für zu unkritisch halten. Viele drohen, am 5. November zu Hause zu bleiben. In Michigan leben besonders viele arabisch-stämmige Muslime, bisher eine feste Bank für die Demokraten. Diese Wähler drohen Biden im Herbst zu fehlen. Wenn die Wahl in Michigan so knapp ausgeht, wie 2020, dann kann eine solche Wahlenthaltung im Extremfall zum Sieg Trumps führen.

Joe Biden spricht von François Mitterrand, wenn er Emmanuel Macron meint, von Helmut Kohl, wenn er Olaf Scholz nennen will. Wie fit ist Biden, 81 Jahre alt, für weitere vier Jahre im Weißen Haus?

Versprecher und Verwechslungen dieser Art erleben Sie bei Trump genauso häufig wie bei Biden. Berichtet werden sie so gut wie nie. Trump kommt in den Genuss der von ihm selbst eingerissenen Grenzen. Biden misst man jedoch umso mehr. Eine eigenartige Berichterstattung.

„Ich würde Biden nicht abschreiben, mental ist er ist sehr fit“, sagt Link. © IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Pool/ABACA

Viele Amerikaner fragen sich, ob ihr großes Land keine besseren und jüngeren Kandidaten als Biden und Trump aufbieten kann. Zu Recht?

Beide Kandidaten sind meiner Meinung nach oberhalb eines Alters, in dem man für ein öffentliches Amt dieser extremen Belastung und Verantwortung kandidieren sollte. Aber das ist nicht unsere Entscheidung. Ich würde Biden nicht abschreiben, mental ist er sehr fit.

Trump hat die Beistandspflicht nach Artikel 5 des Nato-Vertrages in Zweifel gezogen. Wie ernst nehmen Sie das?

Wir Deutsche und Europäer sollten alle Ankündigungen Donald Trumps ernst nehmen, uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Gleichzeitig dürfen wir und auch nicht von jeder Wahlkampfvolte verrückt machen lassen. Wir müssen unabhängig vom Ausgang der US-Wahlen den europäischen Pfeiler der Nato stärken. Trump hat seine Ankündigung verpackt mit einer Kritik, wir würden zu wenig in die Verteidigung investieren. Das ist inzwischen sachlich falsch und zeigt: Trump ist sprunghaft, unvorhersehbar, unverlässlich.

Ich glaube nicht, dass Trump mit den USA aus der Nato austreten wird. Er würde sich ja mit einem solchen Schritt seines gesamten Verhandlungs- und Erpressungspotenzials berauben. Das wäre, in seinem Denken, ein „Bad Deal“. Er will Unsicherheit zu verbreiten, damit alle auf ihn schauen. Es droht gar nicht so sehr der Nato-Austritt der USA, sehr wohl aber die Aushöhlung der Nato durch Trump 2.0 von innen und das wäre ein Worst-Case-Szenario.

Was verstehen Sie unter Aushöhlung der Nato?

Wenn die USA in einem Szenario Trump 2.0 zwar einerseits in der Nato blieben, sich andererseits aber nicht an die Beistandsgarantie nach Art. 5 des Nato-Vertrags hielten, würde ihre Abschreckungsfähigkeit unglaubwürdig. Eine solche Aushöhlung der Nato von innen spielte vor allem Putin in die Hände. Trump ist in der konkreten Außenpolitik kein Mann von Prinzipien, sondern in gefährlicher Weise anfällig für Schmeicheleien und für Stimmungen. Er ist unberechenbar und sprunghaft. Das ist in dieser Weltlage hochgefährlich und spielt Regimen wie Russland, Nordkorea, Iran aber auch Präsident Xi in die Hände.

„Viele Senatoren haben Angst vor ihrer von Trump aufgehetzten Basis, die er gegen sie aufbringen könnte, wenn sie nicht nach seiner Pfeife tanzen.“ © AFP/Ryan Collerd

Woher rührt Trumps ablehnende Haltung gegenüber dem Militärbündnis?

Trump hat keine konsistente politische Ideologie oder Überzeugung. Die Nato versteht er als Instrument, mit dem die USA anderen Staaten Sicherheit verkaufen können, für die sie bezahlen sollen, quasi wie für einen Sicherheitsdienstleister. Trump versteht die Natur der Nato als Bündnis auf Gegenseitigkeit nicht. Sie ist keine Sicherheitsfirma. Sie ist ein politisch-militärisches Verteidigungsbündnis, in dem die USA auch von der Unterstützung anderer profitiert.

Nur 18 der 31 Nato-Staaten erfüllen das Ziel, zwei Prozent ihrer Wirtschaftskraft in die Verteidigung zu investieren, darunter 2024 erstmals Deutschland. Hat Trump mit seinem Fingerzeig auf säumige Partner nicht doch recht?

Dass Deutschland und fast alle Europäer heute mehr in Verteidigung investieren, hat vor allem mit Russlands Krieg gegen die Ukraine zu tun. Als der Krieg 2022 begann, war Trump kein Thema. Er behauptet, wir zahlten nur mehr, weil es ihn gibt. Das ist sein Wunschdenken. Wir Europäer zahlen mehr für unsere Sicherheit und Verteidigung, weil wir endlich verstanden haben, wie bedroht wir in Europa sind. Übrigens: Das Zwei-Prozent-Ziel hat die Nato bereits 2014 beschlossen. Damals war nicht Trump Präsident, sondern Barack Obama.

Wie bewerten Sie den Rückhalt der Nato im US-Kongress?

Stand jetzt: Sehr stark. Aber ein Drittel der Senatoren wird im November neu gewählt. Bei den Republikanern ist der Trump-Flügel stärker denn je. Im Repräsentantenhaus blockiert der Trump-Flügel schon jetzt die Ukraine-Hilfe.

Die Mehrheit der republikanischen Senatoren hat im Februar gegen die Waffenhilfe für die Ukraine gestimmt. Ein Menetekel?

Das war ein Erfolg Trumps. Ein echtes Alarmsignal. Viele Senatoren haben Angst vor ihrer von Trump aufgehetzten Basis, die er gegen sie aufbringen könnte, wenn sie nicht nach seiner Pfeife tanzen.

Als das „Time“-Magazin Putin 2007 zum Mann des Jahres erkor, gratulierte Trump: „Ich bin ein großer Fan von Ihnen.“ © REUTERS/SERGEI ILYIN

Trump sagt, unter seiner Präsidentschaft hätte Putin den Krieg gegen die Ukraine nie begonnen ...

Originelle These! Besser wäre es, Trump folgte der Einladung von Wolodymyr Selenskyj, die Front zu besuchen. Aber hier meine Antithese: Mit der Art, wie Trump Autokraten und Diktatoren wie Putin oder Kim Jong-un umgarnte, vergrößerte er sogar noch ihre Wirkung. Er gewährt ihnen das, wonach sie lechzen: Aufmerksamkeit und Einfluss. Das ist die eigentliche Gefahr bei Trump. Er geht intelligenten Diktatoren auf dem Leim, nicht nur durch naive Gesprächsformate wie mit Putin 2018 in Helsinki. Und in Trumps multipolarer Welt gewährt er ihnen exklusive Einflusszonen. Das hatten wir doch eigentlich mit dem Konzept des Multilateralismus überwunden.

Als das „Time“-Magazin Putin 2007 zum Mann des Jahres auserkor, schrieb Trump an Putin: „Ich bin ein großer Fan von Ihnen.“

Ja, dieses Lob spiegelt sein Verständnis von Personen. Er bewundert vermeintlich starke Führungspersönlichkeiten. Was heißt das für uns in der EU im Umgang mit Trump? Stark und geeint auftreten, keine Schwäche zeigen!

Rechnen Sie damit, dass Trump die Ukraine einen für sie ungünstigen „Friedensschluss“ mit Russland aufzwingt?

Der Druck würde höher werden. Die Nato und die Europäer müssten dagegen ein Stopp-Signal setzen. Es geht gerade um Krieg und Frieden in Europa. Ein Diktatfrieden, der von Trump und Putin geschmiedet würde, wäre auch für Deutschlands Sicherheit gefährlich und daher inakzeptabel.

Was würde ein Sieg Trumps für die EU bedeuten?

Zur EU hat Trump eine konsequente Haltung: Er ist ein Gegner der EU. Ihm missfällt eine starke EU, die mit einer Stimme spricht. Deshalb hat er den Brexit gefeiert und für sich auszunutzen gesucht. Er hat die Polen und die Balten aufgefordert, dem britischen Beispiel zu folgen. Deshalb haben wir Europäer zurecht Sorgen vor Trump. Er will die EU und die europäische Integration schwächen. Wir Europäer sollten niemandem gestatten, die europäische Integration zu schwächen, auch nicht dem amerikanischen Präsidenten.

Deutschland und die EU haben geklagt über Bidens Investitionsprogramm Inflation Reduction Act (IRA). Erwarten Sie weitere protektionistische Subventionsprogramme in derart großem Stil?

Der IRA ist für die Amerikaner erfolgreich, wir müssen vor allem bei Trump 2.0 mit weiteren protektionistischen Programmen der USA rechnen. Beide politische Parteien haben sich mittlerweile im Grunde vom klassischen Freihandel abgewendet. Die Industriepolitik beider Parteien ist protektionistischer geworden– wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Wir dürfen nicht in einen Subventions-Wettlauf einsteigen, der Innovationen ausbremst, statt sie zu fördern. Im schlimmsten Falle kann das zu einem Handelskrieg führen. Solche Töne gibt es in der EU bereits. Viel sinnvoller wäre es, wenn die EU und die USA endlich ein Handelsabkommen abschließen. Das muss bei einer Wiederwahl Bidens ganz oben auf der EU-Agenda stehen!

Im Jahre 2016 war die Bundesregierung auf den Wahlsieg Trumps nicht vorbereitet. Inwieweit können Sie sich nun darauf vorbereiten, ohne den Amtsinhaber und Mitbewerber Biden zu brüskieren?

Wir dürfen Trump nicht den Gefallen tun, dass wir Joe Biden als Präsidenten abschreiben. Deshalb müssen Vorbereitungen auf eine mögliche Präsidentschaft Trumps vertraulich bleiben. Es geht vor allem darum, Methoden abzustimmen und in Szenarien zu denken. Etwa: Wie können wir uns beispielsweise mit Briten, Franzosen, Polen, Kanadiern koordiniert abstimmen, falls es zu Trump 2.0 kommt? Welche Kanäle nutzen wir in EU und Nato? Von den Kanadiern können wir dabei besonders viel lernen, sie hatten sich schon auf Trumps Wahlerfolg 2016 exzellent vorbereitet. Die Nato muss sich natürlich auch vorbereiten – aber stets mit den Amerikanern gemeinsam. Vielleicht können wir Frankreich gewinnen, in die nukleare Planungsgruppe der Nato zurückzukehren.

Kann Frankreich Europa nuklearen Schutz gewähren?

Nein, bei allem Respekt. Dazu sind die französischen Atom-Ressourcen zu klein. Vor allem aber wollen wir einen Schutz innerhalb der Nato mit einem verstärkten Europäischen Pfeiler der Allianz. Eine Möglichkeit wäre ein Sicherheitsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Während der Brexit-Verhandlungen war Boris Johnson nicht zu einem solchen Abkommen bereit, aber die neue Bedrohungslage eröffnet auch neue Chancen.