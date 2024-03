Die Situation ist groß und herausfordernd: Russland macht mobil gegen Deutschland - virtuell, über soziale Netzwerke, mit einer Kampagne. Als seien wir Kriegspartei.

Das sind wir natürlich nicht. Auch wenn Wladimir Putins Scharfmacher Dmitri Medwedew und sein Außenminister Sergej Lawrow diesen Eindruck mit allen Mitteln zu erwecken versuchen. Hier geht es vorrangig ums Bangemachen, vor allem der Gesellschaft, und besonders der in Ostdeutschland vor den Wahlen.

Eine gewisse Russophilie ist dort geblieben. Darauf bauen die Kreml-Strategen. Und der Bundeskanzler hat ja auch schon entsprechend reagiert. Seine Versicherung, Deutschland werde unter keinen Umständen Kriegspartei, ist auch eine politische Rückversicherung.

Vorsicht und Umsicht sind das Gebot der Stunde

Fehlt nur noch, dass Moskaus Propagandatruppen weitere Gespräche unter Bundeswehr-Oberen an die Öffentlichkeit bringen, um dennoch den Druck zu erhöhen: Seht her, was wir alles wissen. Allerdings darf das, was gesagt und berichtet worden ist, durchaus jeder wissen.

Bisher jedenfalls. Denn es wurden keine geheimen feindlichen Pläne geschmiedet, von einer Beteiligung an militärischen Aktionen kann keine Rede sein. Noch besteht etwa für den Verteidigungsminister kein Anlass für personelle Konsequenzen.

Folgen muss der Vorfall aber schon haben. Allen hohen Offizieren und zugleich allen höchsten Offiziellen in der Bundesrepublik ist noch einmal dringend klarzumachen, dass Deutschland sich nicht im Krieg befindet, wohl aber Krieg in Europa herrscht. Das erfordert allerdings andere Verhaltensweisen, vorsichtige, umsichtige. Wäge deine Worte, muss die Parole sein.

Russland nutzt alles aus, was gegen seine Widersacher spricht. Es führt seinen Kampf auf vielen Ebenen, gewissermaßen in jeder Dimension. Die virtuelle ist eine heiß umkämpfte, geht es doch um die (Vor-)Herrschaft in den Köpfen. Destabilisierung beginnt dort.

Aber Bangemachen gilt nicht. Da muss Deutschland abwehrbereit sein. Der Ernstfall ist die Verteidigung. Zumal gegen ungerechtfertigte Angriffe. Die beste Waffe ist Transparenz. Wahrheit sowieso.