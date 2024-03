Ob sich Olaf Scholz an den Opernplatz in Hannover erinnert, an den 5. August 2002? Da stand ein verzweifelter Kanzler auf der Wahlkampfbühne, mit miesen Umfragewerten, sieben Wochen vor der Wahl praktisch abgeschrieben. Doch Gerhard Schröder tat das, was er in solchen Lagen besonders gut konnte: Kämpfen.

„Dieses Land wird unter meiner Führung für Abenteuer nicht zur Verfügung stehen“, rief er an diesem Tag seinen Anhängern zu. Es war eine Botschaft mit zwei Adressaten, gerichtet an George W. Bush im fernen Washington – und an das deutsche Volk. Schröder schloss eine Beteiligung an einem Irak-Krieg aus. Die SPD beschwor einen „deutschen Weg“. Ihre Umfragewerte schnellten nach oben.

„Die NATO ist – und wird – keine Kriegspartei“

Olaf Scholz’ Opernplatz heißt gut 22 Jahre später „Kanzler kompakt“, ein Videoformat aus dem Bundeskanzleramt. Das Video dauert nur 80 Sekunden, Scholz’ Botschaften sind unmissverständlich: „Um es klipp und klar zu sagen: Als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden.“ Und Scholz fügt noch eine Art Versprechen an: „Die NATO ist – und wird – keine Kriegspartei. Dabei bleibt es.“

Die Botschaft ist eindeutig: Mit ihm, Olaf Scholz, als Bundeskanzler soll es keine Fantasien über Bodentruppen in der Ukraine geben, wie sie der französische Präsident Emmanuel Macron geäußert hatte. Deutschland wird diesen Krieg nicht eskalieren. Was passiert, wenn es – wie bisher – Putin ist, der den Krieg eskaliert, vielleicht ausweitet auf Moldau, vielleicht taktische Atomwaffen einsetzt, das verschweigt Scholz.

Ein Bild aus besseren Zeiten: Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Elysee-Palast. © picture alliance/dpa/AP/Michel Euler

Wie einst Schröder hat auch Scholz zwei Adressaten: erstens den französischen Präsidenten Macron, zweitens die deutsche Bevölkerung. Macron hatte zuletzt gegen Scholz’ anfängliches Zögern bei Waffenlieferungen geätzt. Das persönliche Verhältnis der beiden gilt ohnehin als schwierig. Im Jahr 2024 allerdings ist die Lage längst umgekehrt: Deutschland tut bei der Militärhilfe besonders viel, Frankreich besonders wenig. Der Schröder-Vergleich passt also nur begrenzt. Scholz will den Angriff deshalb aber umso weniger auf sich sitzen lassen.

Da legst du dich mal eben mit den engsten europäischen Verbündeten an, nur um recht zu haben. CDU-Bundesvorständin Serap Güler kritsiert Scholz’ Worte gegen Macron

Scholz erklärt in dem Video noch einmal, wie er zuletzt um mehr Hilfe für die Ukraine geworben hatte, vor allem bei mehr Munition und Flugabwehr. „Viele haben das verstanden“, sagt der Bundeskanzler. Viele, aber nicht alle. Herzliche Grüße an Emmanuel Macron aus dem Bundeskanzleramt! CDU-Vorstandsmitglied Serap Güler schrieb am Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst X: „Da legst du dich mal eben mit den engsten europäischen Verbündeten an, nur um recht zu haben.“

Das Video dürfte aber vor allem innenpolitisch motiviert sein. Die SPD wechselt nicht den Kurs, aber stellt mit Blick auf die nächsten Wahlen ihre Kommunikationsstrategie um. Die Partei will das Zögern und Zaudern, das ihr und dem Kanzler von Kritikern vorgeworfen werden, in eine Stärke verwandeln: in Besonnenheit. Führende Sozialdemokraten nutzen diese Wortwahl seit Wochen verstärkt für das Agieren des Kanzlers.

Das Kanzleramt sorgt sich um bröckelnde Unterstützung für die Ukraine

Hinzu kommt, dass sich das Kanzleramt um bröckelnde Zustimmung für die Unterstützung der Ukraine sorgt. Die Überlegung geht so: Wer die Ukraine langfristig unterstützen will, muss in einem demokratischen Land dafür langfristig Mehrheiten organisieren. Das gehe nur mit: Besonnenheit. Das ist sie wieder.

Im Umfeld von Scholz wird in diesen Tagen vor allem damit argumentiert, dass eine wachsende Zahl der Deutschen sich vor einer Ausweitung des Krieges sorgten - und diese Sorgen zu wenig in der öffentlichen Debatte präsent seien. Darüber beschwerte sich der Bundeskanzler erst Anfang der Woche vor einer Runde von deutschen Chefredakteuren.

Mit einem anderen Kanzler wäre Deutschland wahrscheinlich längst Kriegspartei geworden. Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen

Allerdings ist das Stimmungsbild zum Krieg komplexer, als es im Kanzleramt dargestellt wird. Die Zustimmung für mehr Waffenlieferungen an die Ukraine ist zuletzt deutlich gestiegen. Besonders bei den Anhängern der drei Regierungsparteien ist die Zustimmung äußerst hoch, selbst in der SPD liegt sie bei 80 Prozent. Wie erklärt sich das? Die SPD-Antwort: Das liege an der Besonnenheit von Scholz. Noch. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) warnt sogar: „Mit einem anderen Kanzler wäre Deutschland wahrscheinlich längst Kriegspartei geworden.“

Die SPD will aus dem Zauderer einen Besonnenen machen

Scholz’ Videobotschaft mag auch von ernsthafter Besorgnis getragen sein. Macrons Andeutungen eines Bodeneinsatzes in der Ukraine wurden selbst von versierten Außenexperten und Ukraine-Unterstützern wie Michael Roth als „Irrsinn“ bezeichnet. In der Parteilinken fallen noch ganz andere Worte für den Präsidenten. Man soll sie lieber nicht zitieren, Beleidigungstatbestände könnten erfüllt sein. Aber wer in diesen Tagen mit einflussreichen Sozialdemokraten spricht, hört auch von einer neuen Strategie für die kommenden Wahlkämpfe: Scholz’ Besonnenheit soll darin eine entscheidende Rolle spielen.

Schröder stand 2002 sieben Wochen vor einer Bundestagswahl. Scholz steht nun ein halbes Jahr vor drei entscheidenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg - und drei Monate vor einer Europawahl. Es sei „eine politische Großtat“, dass Scholz sich auf die Europawahl-Plakate drucken lasse, sagt der Abgeordnete Axel Schäfer. Seine Leitlinie für die Wahlkämpfe: „Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass wir nur über Rüstung und Waffen reden. Wir werden den Bürgern sagen: Wir sind die Friedenspartei SPD, wir haben einen Friedens-Kanzler.“

SPD-Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich, für den durch den Krieg sein Wertegerüst infrage gestellt wurde, spricht schon spätestens seit dem Parteitag im Dezember bei jeder Gelegenheit von der SPD als Friedenspartei. Flankiert wird er dabei von SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, einem der lautesten Kritiker von Waffenlieferungen an die Ukraine. Stegner klingt zwar häufig schrill, ist in seiner Partei inhaltlich aber weit weniger isoliert, als es in der Öffentlichkeit scheint.

„Der Kanzler hat mit seinen Worten eine ganz, ganz große Mehrheit der Bevölkerung hinter sich“ sagt Stegner am Tag nachdem Scholz sein Video präsentiert hat: „Im Wahlkampf erklärt man seine Politik. Die SPD ist froh, dass Olaf Scholz eine klare Botschaft hat. Die Deutschen wollen keine Bundeswehr in der Ukraine, keinen Krieg mit Russland, kein leichtfertiges Gerede über europäische oder deutsche Atombomben.“

Dass die CDU/CSU nun „nervös-aggressiv“ auf die Worte des Kanzlers reagierten, zeigt, sagt Stegner: „Sie haben Angst, mit ihrer Wahlkampagne zu scheitern. Die Leute wollen den besonnenen Kanzler Olaf Scholz, nicht Herrn Merz, der bei der Frage von Krieg und Frieden laviert.“ Mancher Politiker der Union, aber auch bei FDP und Grünen, rede „wie im Fieberwahn über immer mehr und weitere Waffen“. Rechts- und Linksradikale bewunderten Putin, die SPD aber sei „die Friedenspartei, wir überlassen diese Rolle nicht den politischen Rändern“.

Wir werden den Bürgern sagen: Wir sind die Friedenspartei SPD, wir haben einen Friedens-Kanzler. Axel Schäfer, SPD-Bundestagsabgeordneter

Der Abgeordnete Axel Schäfer bringt den neuen Weg der SPD auf den Punkt: „Olaf Scholz stellt die Zeitenwende in die Tradition der Friedenspartei SPD. Mit seiner Videobotschaft hat der Kanzler etwas getan, worauf wir lange gehofft haben: Er setzt eine klare, knappe, für alle verständliche Botschaft: keine deutschen Soldaten in die Ukraine. Damit können wir die Wahlkämpfe bestreiten.“

Das Hoffen auf den Osten

Besonders im Osten, so die Rechnung, könnte die neue Tonlage von Scholz auf einige Gegenliebe stoßen. Während im Westen 53 Prozent der Menschen dafür sind, Russland mit militärischer Stärke zu begegnen, sind es im Osten laut ZDF-Politbarometer nur 35 Prozent. Für sein Nein bei der Langstreckenwaffe Taurus genießt Scholz ohnehin hohe Unterstützung im Volk, noch höher ist sie im Osten.

Und da ist noch eine Zahl: 56 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass Deutschland sich stärker für eine Verhandlungslösung zwischen Russland und der Ukraine einsetzen soll, im Osten sind es fast 70 Prozent. Das ergab kürzlich eine Umfrage für die Bild-Zeitung. Diese Sorgen will man im Kanzleramt verringern.

Bemerkenswert am Video von Scholz scheint allerdings der Zeitpunkt: Erst vergangene Woche hat sich der Deutsche Bundestag zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns eng wie nie an der Seite der Ukraine positioniert. Erstmals war in einem gemeinsamen Antrag der Ampel-Koalition von einem „Sieg der Ukraine“ die Rede, auch die seit 2014 von Russland annektierte Krim solle zurückerobert werden. Für viele in der SPD war das Papier einseitig. Das Wort Diplomatie kam im neunseitigen Antrag ein einziges Mal vor.

Zurück ins Jahr 2002. Schröder verkaufte den Deutschen auf dem Opernplatz damals eine klare Botschaft: Wir führen keinen Krieg im Irak, keine Abenteuer. Scholz muss den Deutschen im Jahr 2024 dagegen ein komplexes „ja, aber“ verkaufen. Ja, Deutschland ist einer der größten Waffenlieferanten, aber Deutschland wird den Krieg niemals eskalieren. Kann das gutgehen?

Und dann ist da noch eine Unbekannte: Wladimir Putin. Ob die Nato wirklich keine Kriegspartei wird, wie Olaf Scholz verspricht, hängt kaum nur von den Wünschen im Bundeskanzleramt ab. In der Nato und im Bundesverteidigungsministerium kursieren längst Szenarien, wie Russland den Krieg nach und nach auf das Gebiet der Nato ausdehnen könnte. Olaf Scholz könnte zu viel versprochen haben. Und dann? Der Irak war weit, die Ukraine ist es nicht.