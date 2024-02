Teil-Wiederholungswahl in Berlin Ein alarmierender Stimmungstest – vor allem für die FDP

Es ist ein fast durchgehend desaströses Bild, das die FDP an diesem Mini-Wahlabend in Berlin abgibt: In Reinickendorf fällt sie von 10,4 auf 3,6 Prozent, in Pankow von 8,1 auf 2,7 Prozent, in Steglitz-Zehlendorf von 11,8 auf 4,4 Prozent und in Treptow-Köpenick von 8,5 auf 1,9 Prozent der Stimmen.

In manchen Stimmbezirken in Charlottenburg-Wilmersdorf halbierte sie sich. Von 22 auf 11,1 Prozent zum Beispiel. Insgesamt kommen sie noch auf 3,3 Prozent der Stimmen. Vor gut zweieinhalb Jahren, im September 2021, waren es noch 9,1 Prozent der Stimmen gewesen

Die FDP müssen diese Zahlen alarmieren. Es war ein kleiner Stimmungstest. Von rund 550.000 Wahlberechtigten haben nicht einmal die Hälfte ihr Wahlrecht wahrgenommen. Doch von einer Bundestagswahl, selbst wenn es eine späte Wiederholungswahl ist, bleibt immer etwas hängen.

In diesem Fall: Sozialdemokraten, die fast sieben Prozentpunkte einbüßen mussten, und Liberale, mit fast sechs Prozentpunkten weniger, leiden unter der Ampel besonders. Die Grünen, weil sie offenbar davon profitieren, als Gegenpol zur AfD wahrgenommen zu werden und ihre Stammwählerschaft ausbauen konnten, bleiben stabil.

Für die FDP ist die strategische Konsequenz der Wahl unklar

Für die SPD ergibt sich daraus eine relativ klare Analyse: Kanzler Olaf Scholz ist unbeliebt, er schafft es nicht, die Regierung zusammenzuhalten. Daher die Enttäuschung der Ex-SPD-Wähler. Lösung: Der Kanzler müsste besser regieren. So einfach ist es für die FDP nicht.

Denn die Anhängerinnen und Anhänger der Liberalen haben von Beginn an mit dem Bündnis gehadert. Sie finden, so sagen es prominente Ex-Mitglieder wie der ehemalige sächsische Landesvorsitzende Holger Zastrow, dass die FDP sich zum Steigbügelhalter linker Politik mache. In dieser Logik müsste die FDP die Ampelkoalition verlassen. Doch wenn diese Wiederholungswahl ein Stimmungstest ist, zeigt er vor allem, wie gefährlich Neuwahlen für die FDP wären, schließlich schafft sie es stellenweise selbst in früheren Hochburgen nicht mehr über die Fünf-Prozent-Hürde.

Was also soll sie tun? Der Partei gehen die Optionen aus. Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner kommentiert bis zum Morgen nicht. Er hat auch keinen Wahlkampf in den letzten Tagen gemacht. Es wirkt, als wolle er sich mit der Wiederholungswahl möglichst wenig in Verbindung bringen.

Sucht Lindner den Exit?

Das ist klug, schließlich war die Niederlage bei den Umfragewerten und dem für die Liberalen ohnehin schwierigen Berlin, abzusehen. Doch eine Strategie für die verbleibenden Monate bis zur Wahl braucht Lindner trotzdem.

Er versucht es also mit der Stärkung des Wirtschaftsstandorts, der laut Lindner „nicht mehr wettbewerbsfähig“ sei. Aus dieser Analyse ergibt sich für Lindner, dass die Republik wieder verstärkt auf die soziale Marktwirtschaft setzen solle. In „Berlin direkt“ sagte der Parteichef am Abend, gegen die Misere helfe gutes Regieren.

Es klingt erstmal nicht nach dem risikoreichen Austrittsszenario, doch die Option, die Ampel zu verlassen, hält Lindner bemerkenswert offen. Denn was ist gutes Regieren? Die Koalition ist darüber uneinig. Sie kommuniziere unterschiedlich, SPD und Grüne machten deutlich, dass sie von der Sparpolitik der FDP nichts hielten, während die FDP weiter auf der Schuldenbremse beharre, sagt Lindner. Das mache sie unberechenbar, strahle keine Verlässlichkeit aus. „Bis zum Sommer, zum Haushalt 2025, müssen wir uns als Koalitionsparteien darauf verständigen, ob wir diese Berechenbarkeit wiederherstellen“, sagt Lindner.

Der Haushalt 2025, dessen Entwurf bis zum Sommer aufgestellt wird, sollte die Grundlagen für eine Wirtschaftswende legen. Christian Lindner, FDP-Vorsitzender

Am Morgen legt er nach. Der „Bild“-Zeitung sagt er: „Der Haushalt 2025, dessen Entwurf bis zum Sommer aufgestellt wird, sollte die Grundlagen für eine Wirtschaftswende legen.“ Heißt auch: Wird die Grundlage für eine „Wirtschaftswende“ aus Sicht Lindners nicht geschaffen, hätte Lindner eine Exit-Strategie. Er könnte dann, unter Verweis auf den Haushalt, die Koalition verlassen.

Parteivize Wolfgang Kubicki empfahl seiner Partei am selben Morgen in einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ jedenfalls nicht mehr mit den Grünen zu regieren. Er habe lange die Hoffnung gehabt, dass die Ampel „den Spirit des Anfangs wiederfinden“ würde, schreibt er. „Diese Hoffnung rückt in weite Ferne“. Es sei unklar, ob die Grünen noch zur Koalition stünden. In den krisenhaften Zeiten würden die unterschiedlichen Vorstellungen von FDP und Grünen „aller Voraussicht nach immer größer“.

Die Wiederholungswahl in Berlin droht für die Ampel zum Katalysator ihrer Zerfallserscheinungen zu werden. Das Bündnis scheint mit jedem Tag fragiler, der Kanzler schwächer, die FDP verzweifelter. Für „gutes Regieren“ sind das schlechte Voraussetzungen.