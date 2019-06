Die Forderung des Gesundheitsministers ist nur scheinbar logisch. Eine Organspende verweigern können bereits 14- Jährige, selbständig dafür entscheiden können sich Jugendliche ab 16. Da liegt es nahe, das ethisch schwierige Thema auch in den Unterricht zu packen.

Allerdings: Was ist mit der Debatte um Abtreibung, die Minderjährige ebenfalls hautnah betrifft und in Gewissensnot bringen kann? Vernünftige Ernährung müsste so gesehen ebenfalls dringend auf den Stundenplan. Und dann auch der mündige Umgang mit dem Internet und den neuen Medien, dem Klimawandel, der Migration, den Gefahren des Rechtspopulismus. Bleibt da noch genug Platz für den traditionellen Fächerkanon, für das Grundlagenwissen in Mathe, Geschichte, Literatur, den Fremdsprachen?

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Und weil Spahns Forderung just zu dem Zeitpunkt auf den Tisch kommt, da er im Bundestag eine Neuregelung durchsetzen möchte, beschleicht einen auch der Verdacht, dass die Institution Schule dafür ein wenig instrumentalisiert werden soll. Um es klar zu sagen: Es ist nicht Sache des Staates, in ethischen Debatten über die Bildungsinstitutionen in irgendeiner Weise Partei zu ergreifen.

Mehr zum Thema Pädagogen warnen vor Einflussnahme an Schulen Spahn will Organspende auch im Lehrplan

Andererseits gehört das hochaktuelle Thema natürlich mit in den Ethikunterricht, wie vieles anderes auch. Das ist das Schulfach, gegen das sich Unionspolitiker so gewehrt haben - und das deshalb in acht Bundesländern immer noch bloß als Ersatz für den Religionsunterricht dient.