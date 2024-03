Transatlantiker Michael Link „Wir dürfen Trump nicht den Gefallen tun, Joe Biden abzuschreiben“

Herr Link, am Dienstag, am „Super Tuesday“, finden die wichtigsten US-Vorwahlen statt. Halten Sie ein Szenario für möglich, in dem Donald Trump oder Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl am 5. November nicht auf dem Stimmzettel stehen wird?

Das ist möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Derzeit spricht alles dafür, dass Joe Biden und Donald Trump in diesem Jahr, wie schon 2020, die beiden Kandidaten sein werden.