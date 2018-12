Der einflussreiche republikanische Senator Lindsey Graham hat US-Präsident Donald Trump aufgefordert, den beschlossenen Rückzug von 2000 Soldaten aus Syrien zu überdenken. Er werde mit Trump das Gespräch bei einem Essen im Weißen Haus suchen, sagte er dem Fernsehsender CNN. Trump solle sich mit seinen Generälen zusammensetzen und erneut über den Schritt beraten. Die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sei noch nicht besiegt. Es müsse sicher gestellt werden, dass sie "niemals" zurückkehre. Bei einem Abzug aller Soldaten bestehe die Gefahr, dass der IS in Syrien wieder erstarke.

Graham hatte Trumps Entscheidung zuvor bereits als "großen Fehler" bezeichnet. Wenn die US-Truppen jetzt abzögen, würden zudem die Kurden "massakriert", sagte der Senator. Und "wenn wir die Kurden im Stich lassen und sie massakriert werden, wer wird uns künftig helfen?", fügte er hinzu. Der frühere Kritiker Trumps, der jetzt als sein Vertrauter gilt, warnte außerdem davor, Syrien den Iranern zu "übergeben". Nach seinen Worten wäre das für Israel ein "Albtraum".

Die USA hatten Mitte Dezember angekündigt, ihre Soldaten aus Syrien abzuziehen. Trump erklärte zur Begründung, der IS sei besiegt. Die US-Soldaten hatten die kurdischen YPG-Kämpfer gegen die Islamisten unterstützt. (AFP, Reuters)