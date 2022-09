Ukraine-Invasion Tag 215 Welche Waffen das Pentagon jetzt bestellt

Das Pentagon veröffentlicht regelmäßig, welche Waffen es bei der Industrie bestellt. Ein Blick auf die jüngste Aufstellung zeigt, dass die Bestände aufgefüllt werden, die in die Ukraine gegangen sind - und, dass den USA nicht die Waffen und die Munition ausgehen werden, um die Ukraine ausreichend zu versorgen (die Daten sind beim US-Verteidigungsministerium öffentlich zugänglich).



Insgesamt zeigt die Liste Bestellungen für viele Milliarden Dollar; was nicht verwundert, denn die USA haben bei weitem das höchste Militärbudget der Welt (rund 800 Milliarden Dollar pro Jahr, 14 Mal mehr als Deutschland). Allein 1,3 Milliarden Dollar werden für panzerbrechende Raketen vom Typ Javelin ausgegeben, die in der Ukraine wahrscheinlich hunderte russische Panzer außer Gefecht gesetzt haben. 800 Millionen Dollar sind für Stinger-Flugabwehrraketen veranschlagt, auch die sind in der Ukraine im Einsatz. Für 31 Millionen Dollar werden Ersatzteile für Artilleriegeschütze gekauft. Auch davon sind große Bestände an die Ukraine gegangen.

Knapp eine halbe Milliarde Dollar wird außerdem investiert, um die Produktionskapazitäten für Munition zu erhöhen. Rund 400 Millionen Dollar werden für die Raketenwerfer Himars ausgegeben (rund 140 Millionen Dollar für die dazugehörigen Raketen). Laut dem Militärexperten Thomas Theiner können dafür rund 100 Himars gekauft werden. An die Ukraine wurden bisher offiziell 16 Himars geliefert.

Anfang September hatte sich die von den USA angeführte Ukraine-Kontaktgruppe auf der US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz getroffen, um die langfristige Unterstützung für die Ukraine zu koordinieren. Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte damals, dass auch die Rüstungsindustrie im Westen darauf eingestellt werden müsse, das zu produzieren, was die Ukraine absehbar an Gerät und Munition braucht. Die Bestellliste des Pentagon zeigt, dass die USA damit schon begonnen haben.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages:

Nach einem Druckverlust in den Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 wird weiter nach der Ursache gesucht. Seismologen weisen auf Erschütterungen vor der Insel Bornholm hin. Es könnte sich um Explosionen gehandelt haben. An dieser Stelle halten wir Sie über alle nachrichtlichen Entwicklungen auf dem Laufenden, den Hintergrund lesen Sie weiter unten.

