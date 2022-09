Ukrainischer Kulturminister Oleksandr Tkatschenko „Wir betreiben keine Desinformation“

Seit Beginn des Krieges hat sich die ukrainische Medienlandschaft dramatisch verändert. Das ukrainische Fernsehen besteht nur noch aus Nachrichten, 24 Stunden lang. „Der Marathon – die Einheitsnachrichten“ heißt das Programm, das gleichzeitig von den drei größten privaten und zwei staatlichen Sendern der Ukraine ausgestrahlt wird. Jeder der Sender gestaltet dabei mehrere Stunden Sendezeit, das Ergebnis wird dann von allen fünf Fernsehkanälen gezeigt. Diese Entscheidung hat der Staat in den ersten Tagen des Krieges getroffen. Vor kurzem wurde angekündigt, dass das Fernsehen in dieser Form weitersenden muss, bis der Krieg beendet ist. Der ukrainische Kulturminister Oleksandr Tkatschenko ist auch für die Informationspolitik zuständig. Bevor er im Juni 2020 in die Regierung eintrat, leitete er den Fernsehsender 1+1. Zuvor hatte er selbst als Journalist gearbeitet.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden