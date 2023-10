Umfrage zu Parteistruktur Die Grünen sind weißer, als sie es sein wollen

Auf ihrer Homepage stapeln die Grünen nicht zu tief: „Unser Ziel ist Einheit in Vielfalt“, heißt es dort. Konkret fordert die Partei, die Vielfalt Deutschlands solle sich auch in der Verwaltung, bei der Polizei und der Bundeswehr widerspiegeln, „denn das trägt zu Vertrauen der Menschen in Demokratie und Staat bei“. Auch Führungspositionen in Wirtschaft, Kultur und Medien sollten sich in ihrer Zusammensetzung weiter der Demografie im Land annähern.

Ein hehres Ziel, dem die Grünen aber selbst nicht ganz gerecht werden. Denn auch bei den Grünen werden Parteiämter und Mandate noch immer selten von Menschen mit Migrationsgeschichte besetzt. Einer repräsentativen Umfrage zufolge, die die Grünen selbst in Auftrag gegeben haben und deren Ergebnisse dem Tagesspiegel exklusiv vorliegen, haben nur 14 Prozent der Mandats- und Amtsinhaber eine Migrationsgeschichte. Zum Vergleich: Laut Mikrozensus 2021 fallen 27,5 % der Menschen in Deutschland in die Kategorie „Migrationshintergrund“.

„Die Weißen“ schrieb der „Spiegel“ einst spöttisch

Das Problem ist den Grünen seit einigen Jahren bewusst. „Die Weißen“ schrieb der „Spiegel“ einst spöttisch über die Partei, die sich selbst gerne als antirassistisch und bunt begreift. Nach parteiinterner Kritik hatten die Grünen das Thema auf die Agenda genommen und auf ihrem Parteitag im Herbst 2020 ein Vielfaltsstatut verabschiedet. „Ein Stück Parteigeschichte“, freute sich die damalige Parteichefin Annalena Baerbock.

Das Statut hielt fest, dass diskriminierte Gruppen gemäß ihrem Anteil in der Gesellschaft auf allen Ebenen der Partei vertreten sein sollen. Zudem wurde ein Vielfaltsreferent in der Bundesgeschäftsstelle eingestellt und ein Diversitätsrat eingesetzt. Auch die aktuelle Studie, die so wohl noch keine andere Partei über sich selbst in Auftrag gegeben hat, ist Teil der Bemühung, vielfältiger zu werden.

Durchgeführt wurde die Studie durch das unabhängige Forschungs- und Beratungsinstitut EAF Berlin. Dort wurden Fragebögen an alle Amts- und Mandatsträger der Grünen auf europäischer, Bundes- und Landesebene sowie in den Kreisvorständen verschickt. Die mehr als 1000 Antworten werteten die Wissenschaftler in den vergangenen Wochen aus.

Die Grünen sind durchaus divers

Demnach sind die Grünen in vielen Bereichen durchaus divers aufgestellt. So waren mehr als die Hälfte der Befragten Frauen – ein Verdienst des Frauenstatuts, das die Partei bereits 1986 eingeführt hat. Es garantiert, dass aussichtsreiche Listenplätze bei Wahlen weiblichen Bewerberinnen vorbehalten sind.

Rund 20 Prozent der befragten Grünen gaben zudem queere sexuelle Identitäten oder Orientierungen an. Das ist deutlich über dem gesellschaftlichen Durchschnitt, wo entsprechende Zahlen zwischen acht und elf Prozent schwanken. Bei Angaben über körperliche und geistige Behinderungen lagen die Grünen-Befragten etwa auf dem bundesweiten Niveau.

Unsere Partei repräsentiert in vielen Bereichen die Lebensrealitäten unserer Gesellschaft. Pegah Edalatian, stellvertretende Vorsitzende der Grünen.

Entgegen dem Klischee der Grünen als Akademikerpartei engagieren sich dort der Studie zufolge auch viele Menschen, deren Eltern keine Hochschulabschlüsse vorweisen können. 61 Prozent der Befragten gaben an, dass keines ihrer Elternteile einen akademischen Abschluss habe. Zudem teilten 28 Prozent mit, dass sie eine abgeschlossene Lehre oder eine Berufsausbildung hätten.

Gute Entwicklung – und Nachholbedarf

„Unsere Partei repräsentiert in vielen Bereichen die Lebensrealitäten unserer Gesellschaft“, kommentierte die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Pegah Edalatian, die Ergebnisse der Studie. Edalatian, die zugleich die erste vielfaltspolitische Sprecherin der Partei ist, sieht eine positive Entwicklung in der Partei: „Wir sind in den letzten Jahren an vielen Stellen und gerade auf der Landes- und Bundesebene vielfältiger geworden“, sagte sie dem Tagesspiegel.

Bei der Migrationsquote unter Amts- und Mandatsträgern gebe es aber noch Nachholbedarf: „Menschen mit Migrationsgeschichte sind in der Politik und auch bei uns, insbesondere auf Kreisebene, unterrepräsentiert. Alle Parteien müssen hier besser werden“, forderte Edalatian.

Tatsächlich haben auch im aktuellen Bundestag laut Recherchen des „Mediendienst Integration“ nur etwa elf Prozent der Abgeordneten eine Migrationsgeschichte. In der Union haben demnach sogar nur 4,1 Prozent der Abgeordneten eine Migrationsgeschichte. In den Fraktionen von SPD und Linken wiederum gibt es mehr Abgeordnete mit Migrationshintergrund als bei den Grünen.

Edalatian glaubt nicht, dass das so bleiben wird. Sie nehme eine große Offenheit für die Vielfaltsförderung in ihrer Partei wahr. „Das stimmt mich zuversichtlich“, sagte sie. Das Parteiziel von Einheit in Vielfalt ist jedoch noch nicht ganz erreicht.