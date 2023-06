Unions-Kanzlerkandidatur Merz, Söder, Wüst - ihre Stärken, ihre Schwächen

Gewählt werden soll der nächste Bundestag erst im Herbst 2025. Doch schon gut zwei Jahre zuvor bringen sich mögliche Kanzlerkandidaten der Union in Stellung. Längst hat in der CDU eine Debatte über das Spitzenpersonal, seine Eignung und Programmatik begonnen. Am Wochenende schoss der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz gegen seinen Parteifreund Hendrik Wüst. Längst gilt der NRW-Ministerpräsident als möglicher Herausforderer von Kanzler Olaf Scholz (SPD) - und CSU-Chef Markus Söder ohnehin. Was sind die Stärken und Schwächen der drei Spitzenpolitiker, was spricht für und gegen ihre Nominierung?