Unterlegene Linken-Kandidatin Bünger „Eine gemeinsame Lösung wäre das stärkste Signal gewesen“

Frau Bünger, bei der Linken-Klausur am Montag hat das Lager um Dietmar Bartsch durchgezogen und mit einer denkbar knappen Mehrheit von 14 zu 13 beide Posten in der Gruppenspitze besetzt. Wann wurde Ihnen klar, dass die Gegenseite Ernst macht und Sie leer ausgehen?

Ich finde es schwierig, von Seite und Gegenseite zu sprechen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mit einem breiten Ergebnis rausgehen. Ich habe jede Chance dafür genutzt, viele Gespräche geführt und meine Hand immer ausgestreckt. In Zeiten, in denen Rechte und AfD so stark sind, muss die Linke geeint dastehen. Eine gemeinsame Lösung wäre das stärkste Signal gewesen, das wir hätten senden können. Die Parteiführung hat sich sehr darum bemüht. Aber es ist leider nicht passiert.

Worum geht es überhaupt – um Inhalte oder einfach darum, dass bestimmte Personen bestimmte andere Personen seit Jahren nicht mehr leiden können?

Dass wir jetzt kein breites Ergebnis erzielen konnten, hat mit der Partei nichts zu tun, sondern es geht um die Bundestagsgruppe. Die einzelnen Abgeordneten haben entschieden. Ich hätte mir gewünscht, dass wir uns auf ein breites Fundament stellen und dass wir vor dem Hintergrund des sozialen Kahlschlags der Ampel die Inhalte voranstellen.

Was unterscheidet die beiden Lager?

Mein Wahlkreis ist im ländlichen Raum in Sachsen. Da bin ich aufgewachsen. In Gegenden wie dort braucht es sehr viel mehr Mut als in den großen Städten, um gegen rechts und für soziale Gerechtigkeit aktiv zu werden. Ich glaube, dass diese Perspektive am Montag nicht ausreichend berücksichtigt wurde.

Ihre Seite hatte dramatische Appelle an die Mehrheit der 15 vorgebracht, doch bitte eine flügelübergreifende Lösung zu ermöglichen. Sie wurden nicht erhört. Was haben Sie den 15, die ihre Mehrheit durchzogen, zu sagen?

Ich werde meine Fachpolitik weitermachen. Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ich werde mich weiter für linke Themen starkmachen und das erwarte ich von allen Abgeordneten.

Die neu gewählten Gruppenvorsitzenden sprachen nach der Wahl davon, sie wollten die Hand ausstrecken für eine gute Zusammenarbeit. Wie kommt das bei Ihnen an?

Das hätte man machen können, aber vorher. Wir haben so viele Gespräche geführt und trotz aller Anstrengungen ist keine Einigung möglich gewesen. Nun ist die Wahl getroffen, und das kann man nicht zurückdrehen.

Man hätte nach dem ersten Wahlgang die Chance gehabt, unsere ausgestreckte Hand anzunehmen. Der historische Moment, eine breite Einigung herzustellen und mit einem starken Signal für die Gruppe Die Linke zu starten, ist leider verpasst worden. Ich erwarte jetzt, dass die Vorsitzenden garantieren, dass alle Abgeordneten weiter in ihren Themenbereichen arbeiten und dazu sprechen dürfen.

Wird die Bundestagsgruppe in zwei Monaten noch in der derzeitigen Zusammensetzung arbeiten oder ist damit zu rechnen, dass aus Ihrem Lager manche aus Protest aus der Gruppe ausscheiden?

Ich kann nur für mich sprechen, und ich sehe eine starke Verantwortung für die Linke angesichts der multiplen Krisen. Das muss das Wichtigste sein, und deshalb braucht es eine breite linke Partei. Dafür werden wir selbstverständlich weiterkämpfen.