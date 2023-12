Unterwegs in der Musterkommune Wie Klara Geywitz das Heizen klimaneutral machen will

Nach 20 Minuten Besichtigung wagt Klara Geywitz einen kleinen Ausbruch. „Gucken wir doch mal zu der Frau rüber“, sagt die Bauministerin und geht auf eine Anwohnerin zu. Die Frau will die SPD-Politikerin gleich hineinbitten.

„Nein, besser nicht“, sagt Geywitz. „Wir haben uns doch gar nicht angemeldet.“ Sie will nur kurz wissen, wie der Bewohnerin das alles hier gefällt. „Ich habe lange gewartet“, sagt sie. Aber jetzt sei sie mit dieser barrierefreien Wohnung mit Veranda belohnt worden.

In Oranienburg, im Norden von Berlin, schaut sich Geywitz an diesem Donnerstag an, wie die Wärmewende in den Kommunen gelingen kann. Mit Bürgermeister Alexander Laesicke läuft sie durch die weiße Stadt.

Weniger Verbrauch ist ganz entscheidend. Alexander Laesicke, Bürgermeister von Oranienburg

Das Plattenbauviertel wurde mit Fördermitteln von Geywitz‘ Bauministerium energetisch saniert und aufgehübscht – inklusive Anwohnergarten. Links sieht man die alten Ost-Platten, Typ WBS 70 mit braunem Waschbeton. Rechts die Riegel mit neuer weißer Fassade.

Christian Urban, der Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, schaut mehr auf die nackten Zahlen. Vor dem Einbau der neuen Fenster und der Dämmung der Fassade habe man fürs Heizen jährlich ungefähr 150 Kilowattstunden Energie pro Quadratmeter gebraucht, nun seien es 60. „Weniger Verbrauch ist ganz entscheidend“, um das Heizen klimaneutral zu machen, sagt Bürgermeister Laesicke.

Bei der Wärmeplanung ist Oranienburg voraus

Oranienburg hat dafür gute Voraussetzungen – nicht nur weil die meisten Plattenbauten inzwischen saniert wurden. Die Innenstadtviertel wie die weiße Stadt sind seit DDR-Zeiten an das Fernwärmenetz angeschlossen – insgesamt werden 30 Prozent der Wohnungen so beheizt. Schon seit Februar arbeitet die Stadt mit knapp 50.000 Einwohnern an einem Plan, wie sie die Fernwärme künftig ohne fossile Brennstoffe betreiben kann.

Die Stadt ist damit Vorreiter. An diesem Freitag wird der Bundesrat Geywitz‘ Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung beschließen. Alle Kommunen werden damit verpflichtet, bis zum 30. Juni 2028 eine Wärmeplanung abzuschließen, Großstädte müssen sie bereits zwei Jahre früher vorlegen. Danach wissen Hausbesitzer, ob sie auf Fernwärme setzen können, oder selber eine klimaneutrale Heizung einbauen müssen.

Peter Grabowsky, der Chef der Oranienburger Stadtwerke, käme gerne deutlich schneller voran. Ihn ärgert, dass er die Wärmeplanung europaweit ausschreiben musste. Nun wartet er seit Monaten auf die Vergabe. Wenn die bald endlich abgeschlossen ist, kann es schnell gehen, hofft er.

Im Februar 2025 will Grabowsky seinen Plan vorlegen. Denn eigentlich weiß er genau auf welche Technologie er setzt: auf Geothermie. Unter Oranienburg gibt es viel Thermalwasser. Damit könne die Stadt sicher die Hälfte seines Fernwärmenetzes betreiben, sagt Grabowsky.

Das Thermalwasser gehört nicht der Stadt

Eine Alternative hat Grabowsky auch kaum. Großwärmepumpen kann er noch bis in die 2030er Jahre nicht anschließen. Das Stromnetz in der Region ist zu schwach. Grabowsky muss sich schon strecken, damit er die Wärmepumpen von Einfamilienhausbesitzern an Netz bringen kann – Strom bekommt er von den überregionalen Netzbetreibern.

Doch auch bei der Geothermie gibt es noch zwei Probleme. Zum einen lauern unter Oranienburgs Erde über 200 Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Und zum anderen ist nicht sicher, ob die Stadtwerke das heiße Thermalwasser überhaupt nutzen können. Ein Industriebetrieb in der Stadt hat sich eine Lizenz für die Nutzung geholt, die Verhandlungen sind schwierig.

Grabowsky findet das ein Unding. Vor dem Rundgang fordert er, dass die Bundespolitik das Bergrecht reformiert. Geywitz, die auch für Raumordnung zuständig ist, greift das gerne auf. „Eigentlich bräuchten wir auch unter der Erde Raumordnungsverfahren“, sagt sie, damit man Nutzungsrechte begrenzen könne.

Es fehlt Geld für die Umsetzung

Trotzdem hätten viele Städte wohl gerne die Probleme von Oranienburg. „Bis Wärmepläne bundesweit in der Fläche vorliegen, braucht es Zeit“, sagt ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) vor der Abstimmung des Bunderats.

Geywitz verfolgen deshalb auch bei diesem Ortstermin Fragen nach der Finanzierung. Die im Klima- und Transformationsfonds (KTF) geplanten 500 Millionen Euro Förderung für die Wärmepläne der Kommunen würden kommen, sagt sie. Wie genau das finanziert wird, kann sie zwar noch nicht sagen. Aber niemand stelle diese Summe infrage, betont sie.

Weniger klar ist, wie die Umsetzung von klimaneutralen Wärmenetzen finanziert werden soll. „Der beste Plan nützt wenig, wenn das Geld zur Umsetzung fehlt“, sagt der VKU-Sprecher und fordert mehr Geld. In Zeiten von Sparhaushalten wird das schwierig.

Und bei der energetischen Gebäudesanierung wird es sogar weniger. 3,6 Milliarden Euro zusätzlich bis 2025 hatte Geywitz dafür beim Baugipfel im September erstritten. Ein wichtiges Signal an die Bauindustrie in schweren konjunkturellen Zeiten. Bei den Haushaltsverhandlungen hat der eigentlich zuständige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sie nun preisgegeben.