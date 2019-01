Die „Alternative für Deutschland“ gerät stärker in den Blick des Verfassungsschutzes. Nach Informationen des Tagesspiegels stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die Gesamtpartei in einem rund 450 Seiten umfassenden Gutachten als „Prüffall“ ein. BfV-Präsident Thomas Haldenwang will die Ergebnisse der Analyse noch heute in Berlin verkünden.

Die Behörde wird nun anhand öffentlicher Äußerungen von AfD-Mitgliedern und offen zutage tretender Verbindungen zu den rechtsextremen Identitären untersuchen, in welchem Ausmaß rechtsextremistische Bestrebungen in der Partei festzustellen sind. Eine Beobachtung mit nachrichtendienstlichen Mitteln, wie das Anwerben von V-Leuten, gibt es bei einem Prüffall nicht. Es werden auch keine Daten von Personen gespeichert. Der Thüringer Verfassungsschutz hatte bereits im September 2018 den Landesverband der AfD zum Prüffall erklärt.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft zudem in seinem Gutachten die AfD-Nachwuchsorganisation „Junge Alternative (JA)“ und die Vereinigung „Der Flügel“ als Verdachtsfall ein. Das ist eine höhere Stufe als der Prüffall. Bei einem Verdachtsfall sind auch nachrichtendienstliche Mittel wie eine Observation und die Kooperation mit V-Leuten möglich sowie eine Speicherung der Daten von Personen.

Die JA wird bereits von den Verfassungsschutzbehörden in Bremen, Niedersachsen und Baden-Württemberg beobachtet. Das BfV geht nun auch dem Verdacht nach, die JA stehe in Teilen mit der Identitären Bewegung in Verbindung. Die Identitären werden vom Bundesamt bereits seit 2016 als Verdachtsfall geführt und entsprechend beobachtet. Die Behörde nennt die Identitären auch in ihrem Jahresbericht. Bei der Vereinigung „Der Flügel“ hält das BfV unter anderem die Reden ihres Wortführers Björn Höcke für bedenklich.

Tagesspiegel Morgenlage Überblick von Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft Kostenlos bestellen

Höcke, der den Thüringer AfD-Verband führt, hatte unter anderem im Januar 2017 in einer Rede in Dresden das Berliner Holocaust-Mahnmal als „Denkmal der Schande“ bezeichnet und eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert.

Grundlage des Gutachtens des BfV zur AfD war eine 1069 Seiten umfassende Materialsammlung mit Erkenntnissen der Landesbehörden für Verfassungsschutz und des Bundesamtes selbst. In dem Papier sind unter anderem mehrere Dutzend Reden von AfD-Mitgliedern dokumentiert.

Das Internationale Auschwitz Kommitee begrüßt die Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die AfD zum Prüffall zu erklären. „Überlebende des Holocaust begrüßen diese Entscheidung des deutschen Verfassungsschutzes, der AfD die gelbe Karte zu zeigen, mit Erleichterung“, sagte der Exekutiv-Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, am Dienstag in Berlin. Der Partei müsse von jedem Bürger in Deutschland nun die „rote Karte“ bei Wahlen gezeigt werden.

Zustimmung erhält die Entscheidung auch von der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch: In Anbetracht der offenen Verachtung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, mit der AfD-Vertreter in den vergangenen Jahren wieder und wieder aufgefallen seien, stelle dies einen wichtiger Beschluss dar.

Nach den Worten Knoblochs kann niemand erwarten, sich frei politisch betätigen zu können, wenn er die Verbrechen der NS-Zeit relativiert und das demokratischen Zusammenleben in Deutschland gefährdet. „Bei Intoleranz muss die Toleranz enden“, so Knobloch.

Mehr zum Thema Verfassungsschutz vor Entscheidung Was für eine Beobachtung der AfD spricht

Zustimmung kam auch von der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Katrin Göring-Eckardt. „Die Initiative zeigt, dass der Bundesverfassungsschutz sieht, dass von der Partei und ihren Vernetzungen ein Gefahrenpotenzial ausgehen kann“, erklärte sie in Berlin. „Wir müssen wissen, wer unsere Demokratie infrage stellen will.“ (mit KNA)