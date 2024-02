Verbrenner-Aus 2035 Droht das Datum zu wackeln?

Stellantis-Chef Carlos Tavares hat sich für das Aus für Verbrennerfahrzeuge in der Europäischen Union 2035 ausgesprochen. Diese Vorgabe sei klar und deutlich, sagte Tavares der „Welt am Sonntag“. Er unterstütze diese Vorgabe, man müsse aber in der Umsetzung pragmatisch sein. Zu Stellantis gehören unter anderem die Marken Opel, Peugeot, Fiat und Chrysler.