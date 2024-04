Verzeihung, liebe Bürger! Eine Amnestie für Corona-Absurditäten wäre ein richtiges Signal

Weiß-rotes Absperrband flattert an Spielplätzen; spielen nicht erlaubt. Freundinnen trinken Bier auf einer Parkbank, immer ein Auge darauf, dass kein Polizeiwagen um die Ecke biegt. Größere Menschengruppen lösen sich auf, sobald ein Polizist erscheint. An Hauptstraßen werden Autos mit Kennzeichen anderer Bundesländer herausgewunken; sie sind nicht länger erwünscht. In Bayern ist es Menschen nur in Ausnahmefällen gestattet, die Wohnung zu verlassen. Diese Beispiele wirken heute wie Regeln aus einem anderen Leben, unwirklich.