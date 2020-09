Ein Mitglied des norwegischen Parlaments hat nach eigenen Angaben US-Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis 2021 nominiert. Christian Tybring-Gjedde sieht in Trump einen der Hauptverantwortlichen dafür, dass der Friedensprozess zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten voranschreitet. Das berichtet „Fox News“.

Der Norweger wolle Trump aufgrund seiner Verdienste zur Lösung weltweiter Konflikte nominieren. „Ich denke, er hat mehr getan, um Frieden zwischen Nationen zu stiften, als die meisten anderen Friedensnobelpreis-Nominierten“, sagte Tybring-Gjedde zu „Fox News“.

Tybring-Gjedde ist nicht nur zum vierten Mal Mitglied des norwegischen Parlaments, sondern auch Vorsitzender der norwegischen Delegation in der NATO-Versammlung.

In seinem Nominierungsbrief soll Tybring-Gjedde geschrieben haben, dass die Trump-Regierung eines Schlüsselrolle beim Aufbau der Beziehung zwischen Israel und den Emiraten gespielt hat. Trotzdem sei er „kein großer Trump-Befürworter“.

[Mit dem Newsletter „Twenty/Twenty“ begleiten unsere US-Experten Sie jeden Donnerstag auf dem Weg zur Präsidentschaftswahl. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: tagesspiegel.de/twentytwenty.]

Da Tybring-Gjedde Parlamentsmitglied eines souveränen Staates ist, ist ihm eine Nominierung gestattet. Für gewöhnlich werden pro Jahr etwa 300 Nominierungen beim Nobelpreis-Komitee eingereicht.

Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen am 15. September im Weißen Haus ein Abkommen zu der Mitte August angekündigten Normalisierung ihrer Beziehungen unterzeichnen. US-Präsident Trump erwartet für diesen „historischen“ Anlass am Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den Außenminister der Emirate, Abdullah bin Said, erklärte ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses am Dienstag.

Durch das Abkommen würden die Emirate nach Ägypten und Jordanien das dritte arabische Land, das gegenwärtig diplomatische Beziehungen zu Israel unterhält. Im Gegenzug für die Einigung will Israel die geplante Annektierung von Gebieten im besetzten Westjordanland aussetzen, das die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen.

Mehr zum Thema Jared Kushner spicht von „historischem Flug“ Erster Direktflug zwischen Israel und den Emiraten gelandet

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte am Dienstagabend: „Ich bin stolz darauf, nächste Woche auf Einladung des Präsidenten Trump nach Washington zu reisen und an der historischen Zeremonie im Weißen Haus zur Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Israel und den Vereinigten Arabische Emiraten teilzunehmen.“ (Tsp, dpa)