Großzügiges Estland und knauseriges Spanien Das Elterngeld im europäischen Vergleich

Die Ampel möchte beim Elterngeld sparen. Die Einkommensobergrenze für Paare, die ein Anrecht auf den Bezug haben, soll schrittweise von 300.000 Euro im Jahr auf 150.000 Euro sinken. Außerdem sollen Eltern nur noch maximal einen Monat gleichzeitig Elterngeld beziehen können. Doch wie steht Deutschland damit im europäischen Vergleich da?

Tatsächlich sind die Regelungen zu elterngeldähnlichen Leistungen sehr verschieden. Einige Länder besitzen gar keine vergleichbare Leistung, andere zeigen sich generöser als Deutschland. Mit einer Bezugsdauer von bis zu 14 Monaten ist Deutschland nach OECD-Daten im EU-Mittelfeld.

Die Höhen des Elterngeldes sind schwieriger zu vergleichen, da die genauen Regelungen hier sehr unterschiedlich sind. Deutschland dürfte sich hier im oberen Mittelfeld bewegen. Doch wie genau sieht es in anderen Staaten aus? Der Tagesspiegel hat fünf interessante Fälle genauer unter die Lupe genommen.

Estland: Die Großzügigen

In Estland können Eltern für 475 Tage Elterngeld („Vanemahüvitis“) beantragen. Diese können sie flexibel während der ersten drei Lebensjahre des Kindes aufbrauchen. Sie bekommen dabei ihr durchschnittliches Gehalt der letzten zwölf Monate vor der Schwangerschaft vom Staat zu 100 Prozent ausgezahlt. Das muss wiederum versteuert werden.

100 Prozent des vorherigen Lohns bekommen Eltern in Estland als Elterngeld ausgezahlt.

Die monatliche Obergrenze beträgt 4291 Euro. Sowohl Mütter als auch Väter können das Geld bekommen. Ging ein Elternteil bereits vor der Geburt des Kindes keiner Erwerbstätigkeit nach, wird die Anzahl der möglichen Tage auf 515 erhöht. Da in diesem Fall kein Referenzgehalt bestimmt werden kann, werden dann 654 Euro monatlich ausgezahlt.

Der Elternteil, welcher die Leistung in Anspruch nimmt, kann seine Arbeit zwar unterbrechen, muss es aber nicht. Hinzuverdienen zum Elterngeld ist demnach möglich. Wenn der Elternteil, der das Elterngeld bekommt, mehr als 2155 Euro hinzuverdient, wird das Elterngeld jedoch gekürzt. Zudem können beide Elternteile für bis zu 60 Tage gleichzeitig Elterngeld bekommen.

Ungarn: Die Langzeitversorger

In Ungarn existiert das sogenannte Gyermekgondozási díj (GYED). Bis zum zweiten Geburtstag des Kindes werden 70 Prozent des durchschnittlichen Gehalts der 180 Tage vor der Geburt ausgezahlt. Der Betrag ist allerdings beim 1,4-fachen des Mindestlohns gedeckelt.

Im Jahr 2023 wurden daher maximal 324.800 Forint (etwa 850 Euro) im Monat ausgezahlt. Die tatsächliche Lohnersatzrate in Ungarn liegt damit etwa bei 40 Prozent.

Der Elternteil, der GYED bezieht, darf die ersten sechs Monate nach der Geburt nicht arbeiten. Danach kann er wieder arbeiten und bekommt bis zum zweiten Geburtstag des Kindes den vollen monatlichen Betrag zusätzlich ausbezahlt. Eltern, die vor der Geburt des Kindes nicht arbeiteten, können kein GYED beziehen. Ein gleichzeitiger Bezug beider Eltern ist nicht möglich.

Im Anschluss an das GYED gibt es noch das GYES, welches bis zum dritten Geburtstag bezahlt wird und weit niedriger ausfällt (etwa 75 Euro im Monat).

Österreich: Die Flexiblen

In Österreich können Eltern zwischen einem einkommensabhängigen und pauschalen „Kinderbetreuungsgeld“ wählen. Für einen Anspruch auf das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld muss man die letzten sechs Monate vor der Geburt erwerbstätig gewesen sein. In dem Fall bekommt man 80 Prozent der Letzteinkünfte für 365 Tage ausgezahlt, maximal aber 2100 Euro im Monat.

Wie in Deutschland kann sich der Bezugszeitraum auf 426 Tage (etwa 14 Monate) verlängern, wenn beide Eltern die Leistung für mindestens zwei Monate beziehen. Das heißt, die Eltern können sich abwechseln. Ein gleichzeitiger Bezug ist nur einen Monat lang möglich, dadurch wird die gesamte Bezugsdauer wieder um einen Monat gekürzt. Die Hinzuverdienstgrenze liegt bei 501 Euro im Monat.

Beim pauschalen Kinderbetreuungsgeld bekommt man einen Betrag von 13.085 Euro (wenn nur ein Elternteil die Leistung bezieht) bis 16.389 Euro (wenn beide Elternteile beziehen) über die Länge eines flexiblen Zeitraums ausgezahlt.

Bei Inanspruchnahme durch einen Elternteil sind 365 bis 851 Tage möglich, wenn beide Elternteile sich abwechseln, sind es 456 bis 1063 Tage. Hinzuverdienen zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld ist mit bis zu 1372 Euro pro Monat möglich.

Rumänien: Die Rundum-Sorglosen

In Rumänien können Eltern bis zu zwei Jahre Kinderbetreuungsgeld („Indemnizația pentru creșterea copilului“) beantragen, wenn es beide Eltern abwechselnd beziehen. Ansonsten sind bis zu 22 Monate möglich. Das Kinderbetreuungsgeld beträgt 85 Prozent des durchschnittlichen Einkommens der beziehenden Person in zwölf Monaten vor der Geburt, mindestens jedoch 1495 Lei (etwa 300 Euro) und maximal 8500 Lei (etwa 1700 Euro) im Monat.

2550 Lei bekommt man in Rumänien monatlich, wenn vor der Geburt nicht gearbeitet wurde.

Die Obergrenze ist angesichts der niedrigen Löhne in Rumänien hoch. Hat jemand vor der Geburt nicht gearbeitet, bekommt er oder sie 2550 Lei (etwa 500 Euro) monatlich.

Ein gleichzeitiger Bezug beider Eltern ist nicht möglich. Kehrt der beziehende Elternteil bereits vor dem zweiten Geburtstag des Kindes in die Arbeitswelt zurück, erlischt der Anspruch auf das Kinderbetreuungsgeld. Im Gegenzug erhält der Elternteil einen Rückkehr-Bonus auf sein Gehalt von bis zu 1794 Lei (etwa 360 Euro) monatlich.

Spanien: Die Knauserigen

In Spanien existiert keine mit dem Elterngeld vergleichbare Leistung. Eltern haben zwar ein Recht auf Elternzeit, während der sie auch weiterhin ein Anrecht auf Leistungen wie die Krankenversicherung haben. Abgesehen davon müssen die Eltern es selbst finanzieren, wenn sie in den ersten drei Lebensjahren des Kindes in Elternzeit gehen möchten.

Spanien besitzt mit 1,29 Kindern pro Frau eine der geringsten Geburtenraten Europas und auch die Frauenerwerbsbeteiligung ist vergleichsweise niedrig. Das könnte auch an der mangelenden Unterstützung zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie liegen.