Zwischen Bund und Ländern zeichnet sich wegen der weiterhin unsicheren Lage eine weitgehende Verlängerung des Lockdowns um zunächst zwei Wochen bis Ende Februar ab. Das erfuhr der Tagespiegel am Freitag aus Länderkreisen.

Allerdings soll es, je nach regionalem Infektionsgeschehen, vor allem bei Kitas und Grundschulen Lockerungen geben – über bestehende Notbetreuungen und eingeschränkte Unterrichtsangebote hinaus. Es zeichnet sich ab, dass der Umgang gerade mit den weiterführenden Schulen erneut ein großer Streitpunkt werden wird.

Inzwischen liegt eine erste Auswertung zur Verbreitung der als ansteckender – und teils gefährlicher – geltenden Virusmutationen vor. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ist die zunächst in Großbritannien aufgetauchte Variante B117 bereits in 13 von 16 Bundesländern verbreitet und hat einen Anteil unter den Neuninfektionen von knapp sechs Prozent.

Virologen gehen davon aus, dass der Anteil rasch steigen und B1117 zur dominanten Variante werden wird. Auch deshalb greift die Sicht nur auf die als Grenzwert für Lockerungen genannte Zahl von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu kurz, hieß es. Für halbwegs stabile Verhältnisse müsse dieser Wert auch bundesweit über einen Zeitraum von mindestens einer Woche unterschritten werden.

Erfolge des Marathon-Lockdowns nichts aufs Spiel setzen

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, war zuletzt bundesweit auf 79,9 gefallen. Die Zahlen müssten aber noch weiter runter, sagte Spahn – „auch deutlich unter 50“. Die Bundesregierung fürchtet sonst, auch wegen der Mutationen, schnell wieder in einem exponentiellen Wachstum zu sein, was die Erfolge des langen Lockdowns zunichte machen würde.

Eine 50er-Inzidenz gilt als Schwelle, ab der die Gesundheitsämter die Kontakte Infizierter wieder weitgehend nachverfolgen und Infektionsketten brechen können. Diesen Inzidenzwert unterschritten am Freitag bereits mehr als 60 Kreise.

„Die Situation ist noch lange nicht unter Kontrolle“, sagte RKI-Chef Lothar Wieler bei einem Bericht zur Lage. Insgesamt sei das Coronavirus durch die Varianten gefährlicher geworden. „Das Virus ist noch nicht müde, im Gegenteil, es hat gerade nochmal einen Boost (Auftrieb) bekommen.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte, auch die Bürger dürften jetzt im Kampf gegen das Virus nicht müde werden.

Das Kanzleramt dringt auf sehr vorsichtige Schritte, daher war Kanzlerin Angela Merkel bei ihrer jüngsten Kommunikationsoffensive bemüht, keine falschen Hoffnungen zu wecken. Es wird aber überlegt, mit kleinen Maßnahmen für etwas Aufhellung zu sorgen, um den Durchhaltewillen zu stärken. Dazu könnten Lockerungen beim Blumenverkauf vor dem Valentinstag (14. Februar) gehören.

In Niedersachsen prüft die Landesregierung wegen der wirtschaftlichen Bedeutung, zum Beispiel die Verkaufsmöglichkeiten für Frühlingspflanzen auszuweiten. Die Bund-Länder-Schalte ist auf kommenden Mittwoch, 12 Uhr, terminiert.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) fordert, demnächst kleinere Gewerbe wie Friseursalons wieder zu öffnen. „Ich bin in der aktuellen Situation ganz klar für eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen“, sagte Seehofer dem „Spiegel“. „Wir sollten aber diejenigen Maßnahmen zurücknehmen, die ganz offensichtlich keine Schutzwirkung entfalten.“

Bei den Friseuren habe sich „regelrecht ein Schwarzmarkt“ entwickelt, mehr und mehr Leute würden sich auf anderen Wegen und ohne Hygienekonzepte die Haare schneiden lassen. Das sei viel gefährlicher, als Friseurläden mit einem strengen Hygienekonzept die Öffnung zu erlauben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gibt derweil weiter den Mahner. Er warnte am Samstag auf dem CDU-Landesparteitag im niedersächsischen Hildesheim vor überstürzten Lockerungen mit der Gefahr eines Rückfalls. „Wenn die Zahlen sinken, und das tun sie, dann haben wir mehr Perspektiven, dann gibt es auch Veränderungen und natürlich wieder zu mehr Freiheit und Normalität“, sagte er.

Lockerungen müssten aber nicht übereilt, sondern in einem moderaten Prozess erfolgen, nötig seien Empathie und Ehrlichkeit gegenüber der Bevölkerung. Lockerungen zu überstürzen, könne gefährlich werden, wie sich im Nachbarland Tschechien und teils auch in Österreich zeige, sagte Söder weiter. „Sicherheit ist - glaube ich - am Ende der beste Ratgeber.“

80 Prozent der Pflegeheimbewohner geimpft

Am Tag darauf wird es eine Regierungserklärung der Kanzlerin im Deutschen Bundestag zu den getroffenen Beschlüssen geben. Zuletzt war die Kritik an ihr spürbar gewachsen, vor allem auch wegen der enttäuschten Erwartungen vieler Bürger bei dem schleppender als erwartet angelaufenen Impfstart.

Aber fast 80 Prozent der Bewohner von Pflegeheimen hätten bereits eine erste Impfung bekommen, sagte Spahn. Hoffnung macht, dass sich der dritte auch in Deutschland eingesetzte Impfstoff, der von Astrazeneca, in Studien als wirkungsvoll auch gegen die Mutationen erweist.

Spahn forderte die Bundesländer ein einem Schreiben auf, das Vakzin von Astrazeneca, das in Deutschland bisher mangels ausreichender Daten nur für 18- bis 64-Jährige empfohlen wird, ohne Rückstellungen für die Zweitdosis an die priorisierten Gruppen, etwa Pflegekräfte und Ärzte zu verimpfen. Dabei geht es um die für 6., 12. und 19. Februar erwarteten Astrazeneca-Dosen.

„Auf diesem Weg können nach der Zulassung von Astrazeneca in den ersten drei Februarwochen mehr als 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Erstimpfung erhalten.“ Spahn verwies darauf, dass die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut (RKI) einen zeitlichen Abstand von neun bis zwölf Wochen zwischen den beiden Impfungen empfiehlt.

Mehr zum Thema Mehr Impftempo, Inzidenz unter 50 So sieht Spahns Plan für die nächsten Wochen aus

Der von der Universität Oxford und dem Pharmakonzern Astrazeneca entwickelte Corona-Impfstoff wirkt den britischen Gesundheitsbehörden zufolge auch bei älteren Menschen. Das hätten neue Studiendaten des britisch-schwedischen Pharmakonzerns bestätigt, sagte ein Vertreter der Aufsichtsämter.