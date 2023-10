Vorsitzende der Frauen-Union zu Sexkaufverbot „Prostitution ist artverwandt mit Sklaverei“

Frau Widmann-Mauz, als Frauen Union haben Sie sich jüngst für ein Sexkaufverbot bei gleichzeitiger Straffreiheit für Prostituierte in Deutschland ausgesprochen. Ist das ein Sinneswandel?

Keinesfalls. Wir haben uns schon seit Jahren intensiv mit dem Thema befasst und bereits 2021 einen Beschluss dazu auf der Bundesdelegiertenversammlung gefasst. Wir fordern einen Perspektiv- und Paradigmenwechsel in der Prostitution in Deutschland. Alle Maßnahmen, die in der Vergangenheit eingeführt wurden, haben nicht geholfen.