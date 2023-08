Bayerischer Wahlkampf geht in die heiße Phase Wie Söder die 40-Prozent-Marke knacken will

So richtig vergnügt sieht Markus Söder nicht aus, als sich das Karussell in Gang setzt. Der bayerische Ministerpräsident sitzt mit seiner Frau Karin in einem bunt bemalten Wagen des Fahrgeschäfts, die Hände an der Haltestange vor ihm. Gerade hat er das Gäubodenfest im niederbayerischen Straubing eröffnet – eines der wichtigsten Volksfeste in ganz Bayern. Jetzt noch Rundgang übers Festgelände, inklusive Fahrgeschäft.