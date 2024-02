War das eine Zeitreise für Sie, Herr Müller? „Das war tatsächlich kurios, wie diese ganze Wahl“

Herr Müller, 869 Tage nach der eigentlichen Wahl stand am Sonntag noch einmal „Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin” auf dem Wahlzettel. Ein Zeitreise-Erlebnis für Sie?

Das war tatsächlich kurios, wie diese ganze Wahl. Im Wahlkampf wurde ich häufiger gefragt, ob ich denn in die Berliner Landespolitik zurückkehre. Ich habe natürlich erklärt, dass die alte Bezeichnung auf dem Wahlzettel mit der Wahlwiederholung zusammenhängt. Trotzdem freut mich natürlich, dass ich weiter erkannt werde und das hat wahrscheinlich auch geholfen.

Zwischenzeitlich hieß es am Sonntag, ein Wahlvorstand sei betrunken gewesen, weshalb er ausgetauscht werden musste. Können Sie nach der verpatzten Wahl 2021 und nach Jahren an der Spitze dieser Stadt noch darüber lachen?

Darüber musste ich schmunzeln. Kleinere Pannen gibt es doch bei jeder Wahl, natürlich auch in Berlin. Wichtig war, dass wir alles strukturell ordnungsgemäß durchführen. Das hat diesmal reibungslos geklappt. Dafür danke ich den Helfern und der Landeswahlleitung.

Michael Müller Der 59-Jährige SPD-Politiker war von 2014 bis 2021 Regierender Bürgermeister von Berlin, zuvor führte er zehn Jahre lang die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Unter der Verantwortung seines Senats fand im September 2021 die verpatzte Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl 2021 statt. Müller sitzt inzwischen für die SPD im Deutschen Bundestag und dort im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Am Sonntag verteidigte Müller sein Direktmandat in Charlottenburg-Wilmersdorf denkbar knapp mit 600 Stimmen Vorsprung vor Bundesfamilienministerin Lisa Paus, auch der CDU-Kandidat lag nur 700 Stimmen hinter ihm. In einem Viertel der Stimmbezirke seines Wahlkreises musste wegen der Pannen die Wahl wiederholt werden. Die Stimmzettel glichen denen von 2021. Dort stand ein letztes Mal: Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin.

Sie haben Ihr Direktmandat in Charlottenburg-Wilmersdorf mit 604 Stimmen Vorsprung gerettet, haben in den neu gewählten Stimmlokalen sieben Prozentpunkte weniger erzielt als noch 2021. Wie sehr treffen Sie die Verluste?

Es ist doch normal, dass Wahlen auch mal knapp ausgehen. Ich freue mich darüber, dass ich mein Mandat verteidigen konnte. Als SPD hätten wir uns landesweit sicher ein besseres Ergebnis gewünscht. Eine besondere Rolle hat dabei die bundespolitisch schwierige Lage gespielt. Dagegen kann man auch mit einem engagierten Wahlkampf kaum ankommen, und dennoch ist es gelungen.

Die SPD hat in den betroffenen Stimmbezirken im Vergleich zu ihrem Ergebnis 2021 fast 35 Prozent ihrer Wähler verloren, die FDP rund 65 Prozent. Was folgt daraus?

Über die Gründe lässt sich nur spekulieren, weil die Meinungsforschungsinstitute diesmal nicht mit Nachwahlanalysen aktiv waren. Aber aus meiner Erfahrung haben vor allem die großen Themen der Bundespolitik eine Rolle gespielt und die politische Stimmung im Land. Das sind die Energiepreise, aber auch die vielen außenpolitischen Krisen, deren Folgen für die Menschen in Deutschland und natürlich das Thema Mieten und Wohnen.

Sind diese Verluste nicht auch die Quittung für die vom Senat unter Ihrer Führung verantwortete Wahlpannen-Serie?

Auf die Wahlwiederholung selbst wurde ich selten angesprochen. Die Wahl wurde nur in einem Teil Berlins wiederholt, das zeigt doch, dass die Probleme landesweit sehr ungleich verteilt waren und damals vielfach auch auf Bezirksebene zu suchen waren. Wie erklärt sich sonst, dass in Pankow fast der komplette Bezirk wieder wählen musste und in Lichtenberg kaum jemand?

Die Wahlbeteiligung lag diesmal nur bei knapp über 50 Prozent. Haben die Bürger sich durch Fernbleiben dafür revanchiert, dass Politik und Verwaltung die Wahlorganisation verhunzt hatten?

Das glaube ich nicht. Diese Abstimmung wurde öffentlich richtigerweise so eingeordnet, dass sie kaum politische Konsequenzen für die Bundesebene hat. Man konnte bei dieser Wahl nicht die Ampel-Regierung abwählen, wie es die CDU herbeireden wollte, aber auch nicht wirklich stärken. Ich nehme an, deshalb haben viele diese Wahl als weniger wichtig eingeordnet, was sehr schade ist. Denn mit jeder Wahl kann man Zeichen setzen.

© REUTERS/LIESA JOHANNSSEN

Welche Rolle hat die Zerstrittenheit der Bundesregierung für die Verluste bei SPD und FDP gespielt?

Ich wurde selten konkret darauf angesprochen. Wir wissen aber, dass nie honoriert wird, wenn eine Koalition Streit untereinander lautstark nach außen trägt. Ich kenne das sehr gut aus meiner Zeit der rot-rot-grünen Dreierkoalition in Berlin. Natürlich wirkt sich das aus. Deshalb sagen ja auch alle drei an der Regierungsspitze, dass wir jetzt endlich damit aufhören müssen.

Warum tut man es dann nicht?

Es sind selten die Spitzenleute, die dafür verantwortlich sind, sondern die dritte und vierte Reihe, die auch mal in die Medien will und zündelt. Das ist verdammt schwer einzufangen. Das sage ich auch aus meiner Berliner Erfahrung. Wir haben uns im Senat meist sehr gut verstanden, aber drei Parteien und Fraktionen kann man nicht komplett im Griff haben. Darunter leidet auch eine Regierung.

Ihre letzte rot-grün-rote Koalition galt damals auch als besonders streitlustig. Die Ampel steht nun noch zerstrittener da. Was raten Sie: Wie bändigt man diese Dreierdynamik?

Man muss beides tun: Moderieren und führen. Mancher in der Bundespolitik macht jetzt Erfahrungen, die man mir früher nie so recht geglaubt hat. Berlin soll ja immer so ein Sonderfall gewesen sein. Ich habe schon immer gesagt: Leute, ein Dreierbündnis ist eine komplett andere politische Welt. Das ist verdammt schwer, weil man zum Beispiel oft Zwei- gegen Eins-Situationen auflösen muss.

Die SPD hatte sich damals einen Monat vor der Wahl mit Franziska Giffey für eine neue Kandidatin entschieden, kam aus dem Umfrageloch und gewann noch knapp die Wahl. Ist das die einzige Möglichkeit, um auch im Bund wieder erfolgreich zu sein?

Netter Versuch. Aber das war eine besondere Situation in Berlin, in der ich ja schon zehn Jahre lang im Senat war. Das ist nicht übertragbar auf die Bundesebene. Ich sehe da keinen Personalwechsel und im Übrigen sollte man Erfolg oder Misserfolg an Wahlergebnissen messen und nicht an Umfragen.

Die SPD setzt angesichts der Sorgen um den Zustand der Demokratie voll auf den Slogan „Demokratie verteidigen”. Wird das reichen, um bei den EU- und Kommunalwahlen zu gewinnen oder braucht es stärkere inhaltliche Impulse?

Natürlich reicht das allein bei einer Wahl nicht. Wir müssen klare Antworten liefern bei den Kernthemen der SPD: Das sind vor allem Wohnen und sichere Arbeit. In außenpolitischen Themen müssen wir unseren Kurs noch besser erklären. Aber unser Anspruch ist natürlich, dass wir die Demokratie verteidigen. Wir wollen damit die Menschen mobilisieren, um jetzt gegenzuhalten gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus.