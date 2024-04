Warnung vor Fahrverboten Eine Regierung, die Angst macht, hat fertig!

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) warnt wegen des Klimaschutzes vor Fahrverboten an Wochenenden. Und die Redaktionen kramen alte Schwarz-Weiß-Fotos von autofreien Sonntagen nach der Ölkrise raus. Was für ein verheerendes Signal! Wahlweise entsteht so bei den Bürgern der Eindruck, dass sich beim Klimaschutz nichts tut, weshalb es nun drastische Schritte braucht, oder dass die Grünen immer durchgedrehtere Klimaschutz-Maßnahmen durchsetzen wollen.