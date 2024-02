„Nicht das Gefühl, Politik beeinflussen zu können“ Warum Jüngere die Proteste gegen Rechtsextremismus weniger unterstützen

Herr Pieper, junge Menschen unterstützen die aktuellen Proteste gegen Rechtsextremismus laut ARD-Deutschlandtrend deutlich weniger als alte Menschen. Auch auf den Demonstrationen selbst ist der Altersdurchschnitt oft hoch. Ist die Jugend in Deutschland demokratiefaul?

Nein, junge Menschen sind weder demokratiefaul noch stehen sie der Demokratie ablehnend gegenüber – zumindest nicht in signifikant höherem Maße als ältere Generationen.

Anders als Ältere haben sie jedoch nicht das Gefühl, politisch selbstwirksam zu sein. Sie erleben die Politik zwar als sehr wirkmächtig in ihrem Leben, wie beispielsweise während der Schulschließungen in der Covid-19-Pandemie, haben aber andersherum nicht das Gefühl, dass sie Politik sinnvoll beeinflussen können.

Das heißt, Jüngere schlussfolgern aus politisch weitgehend folgenlosen Protesten wie den Massendemonstrationen von Fridays for Future, dass ihre Stimmen ohnehin nicht zählen und ziehen sich zurück?

Das könnte zumindest einen Teil der Abweichung von den Älteren erklären. Allerdings ist die jüngere Generation sehr divers, was ihre Ansichten angeht: Nicht alle sind wegen ausbleibender Effekte von Protesten wie denen von Fridays for Future enttäuscht.

Zur Person Der Politologe Sebastian Pieper arbeitet bei der Denkfabrik „Progressives Zentrum“ als Projektmanager für Resiliente Demokratie. Dort wird unter anderem an Themen wie Jugendbeteiligung und zivilgesellschaftliches Engagement geforscht. Das „Progressive Zentrum“ ist ein eingetragener Verein. Er wurde 2007 gegründet.

Was eine Mehrheit der Jüngeren eint, ist aber der Glaube, dass die Politik, und insbesondere die Parteien, ihrer Stimme keinen hohen Stellenwert einräumt. Und tatsächlich werden kaum Anstrengungen unternommen, junge Menschen in politische Prozesse zu integrieren. Die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre und mehr institutionalisierte Jugendbeteiligung wären wichtige Schritte in diese Richtung.

Der Jugend wird heute gerade von Älteren oft vorgeworfen, weniger gern zu arbeiten, stärker das eigene Vorankommen im Blick zu haben und weniger den Gemeinsinn. Lassen sich diese Vorwürfe belegen?

Junge Menschen sind sehr sicherheitsorientiert und streben angesichts der komplexen Herausforderungen der Gegenwart besonders stark nach höherer Bildung und einer Festanstellung.

Das spiegelt aber keinen drastischen Wertewandel wider, wie manche Generationenerklärer es häufig darstellen, sondern eine Anpassung an sinkende Wohlstandserwartungen.

Die Gründung einer Familie oder das Ehrenamt stehen darum weiter hinten auf der Liste ihrer Lebensziele. Haben junge Menschen sich beruflich aber erst einmal etabliert, nehmen sie ihre soziale Verantwortung aber sehr wohl und auch intensiv wahr.

Junge Menschen identifizieren sich grundsätzlich sehr stark mit der Demokratie, nicht aber mit bestehenden Parteien und Verbänden. Politologe Sebastian Pieper vom „Progressiven Zentrum“

Auf der ganzen Welt vertrauen zunehmend weniger junge Menschen der Demokratie. Das ist das Ergebnis einer neueren Studie aus Harvard. Zum Beispiel finden mehr als ein Viertel der Millennials in den USA freie Wahlen nicht mehr wichtig und nur etwa ein Drittel von ihnen Bürgerrechte. Wächst da eine autoritäre Generation heran oder eine desillusionierte?

Weder noch, aber durchaus eine, deren Vertrauen in Politik und Staat aufgrund von Ereignissen wie der Wahl Donald Trumps, Kriegen und Wirtschaftskrisen erschüttert ist. Junge Menschen identifizieren sich grundsätzlich sehr stark mit der Demokratie, nicht aber mit bestehenden Parteien und Verbänden. Das zeigt auch unsere Studie des „Progressiven Zentrums“ zu Einsamkeitserfahrungen unter Jugendlichen aus dem vergangenen Jahr.

Anders als bei einer grundsätzlichen Desillusionierung gibt es aber Anknüpfungspunkte, um die beschriebene Wahrnehmung junger Menschen zu verändern, ihnen zu zeigen: Es gibt demokratische Mittel und Wege, etwas zu bewegen. Insbesondere die politischen Parteien der Mitte sind somit gefordert, junge Menschen zu mobilisieren und langfristig zu organisieren, um ihre aktive Beteiligung zu fördern – insbesondere auch junge Menschen mit Migrationshintergrund, die bei den unter 30-Jährigen ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachen; bei den Älteren sind es nur zehn Prozent.

Ältere Menschen informieren sich häufiger über klassische Medien wie Zeitungen, Radio und das Fernsehen. Welche Rolle könnte Desinformation über soziale Medien beim mangelnden Einsatz der Jugend für die Demokratie spielen?

Junge Menschen sind in den sozialen Medien tatsächlich einem massiven Ansturm von Desinformation und Propaganda ausgesetzt. Man gerät leicht in einen Strudel: Einsamkeit, politische Radikalisierung und der Eintritt in mediale Blasen, die vorgefasste Meinungen bestätigen, stärken sich als Faktoren gegenseitig.

Noch besorgniserregender ist, dass selbst junge Menschen, die sich nicht radikalisieren, aufgrund der Nutzung von Online-Medienangeboten zunehmend Schwierigkeiten haben, Desinformation zu erkennen. Daher halte ich es für dringend erforderlich, dass sowohl der Staat als auch die Zivilgesellschaft Maßnahmen ergreifen, um der abnehmenden Medienkompetenz der Online-Nutzer entgegenzuwirken.