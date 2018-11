Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hat am Mittwoch seinen Rücktritt angekündigt. Der als Hardliner geltende Minister protestierte damit gegen die mit militanten Palästinensergruppen im Gazastreifen vereinbarte Feuerpause. Die am Dienstag unter Vermittlung Ägyptens getroffene Vereinbarung sei eine "Kapitulation vor dem Terror", sagte Lieberman vor Journalisten.

Sein Rücktritt tritt 48 Stunden nach der Ankündigung in Kraft, erklärte Lieberman am Mittwoch. Seine Partei werde aus der Regierung von Benjamin Netanjahu austreten, sagte er im Fernsehen. Damit hätte Netanjahu nur noch eine knappe Mehrheit im Parlament. Israel und palästinensische Aufständische hatten sich am Dienstagabend auf einen Waffenstillstand verständigt.

Zuvor hatten die Hamas und andere islamistische Gruppen am Montag und Dienstag mehr als 400 Raketen auf Israel gefeuert. Israel reagierte umgehend, mehr als 150 Ziele griffen die Streitkräfte an, darunter einen Fernsehsender der Hamas sowie ein Geheimdienstgebäude in Gaza. Sechs Palästinenser kamen ums Leben, wird berichtet. Die Armee warnte, sie werde die Angriffe verstärken und dafür eventuell Reservisten einberufen. (Tsp, AFP, Reuters)