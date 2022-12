Weniger Förderung für E-Autos Wird jetzt die Mobilitätswende ausgebremst?

Die fetten Jahre sind vorbei. Zumindest wenn es um die staatliche Förderung von E-Autos geht, steht mit der Jahreswende ein deutlicher Einschnitt bevor. Der staatliche Umweltbonus wird ab dem 1. Januar für reine Elektrofahrzeuge zurückgefahren, bei Plug-in-Hybriden gibt es gar keinen Zuschuss mehr. Damit könnte allerdings die Mobilitätswende ins Stocken geraten.

Trotz der Einschränkung der Förderung sehen Vertreter der Ampel-Koalition den Ausbau der Elektromobilität aber nicht in Frage gestellt. „Die Klimafreundlichkeit von Hybrid-Fahrzeugen ist zumindest mehr als fraglich“, begründet der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Stefan Gelbhaar, den Wegfall der Förderung bei den Plug-in-Hybriden. „Die Förderung geht jetzt in die Ladeinfrastruktur, und das ist auch gut so“, sagte er dem Tagesspiegel weiter. „Bei den reinen E-Autos werden wir die Marktentwicklung im Blick behalten“, so Gelbhaar.

Fest steht, dass mit dem Rückgang der staatlichen Förderung in Deutschland eine neue Unsicherheit in den Markt von E-Autos kommt, der in den vergangenen zwei Jahren einen regelrechten Boom erlebt hat. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden in diesem Jahr zwischen Januar und November 366.234 batterieelektrische Autos neu zugelassen. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 307.525 E-Autos gewesen.

Neue Förderrichtlinien Um die Verbreitung der vergleichsweise teuren E-Autos zu fördern, gibt es sowohl vom Staat als auch von den Herstellern Subventionen. Allerdings besteht das Ziel darin, dass sich der Markt für Elektroautos in Zukunft selbst tragen soll. Ab 2023 wird der Umweltbonus für E-Autos gesenkt. Ab 1. Januar sich die Förderung für elektrische Fahrzeuge nur noch auf Kraftfahrzeuge konzentrieren, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben.

Den Zahlen zufolge gab es in Berlin zwischen Januar und November in diesem Jahr 8007 Neuzulassungen bei batterieelektrischen Pkw. In den Flächenländern Nordrhein-Westfalen und Bayern waren es 80.822 beziehungsweise 73.890 Fahrzeuge.

Nach den vorläufigen Angaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) kamen im zu Ende gehenden Jahr die Käuferinnen und Käufer von rund 640.000 elektromobilen Fahrzeugen in den Genuss einer Förderprämie.

Doch an dem Trend könnte sich demnächst etwas ändern. Während man als Käufer eines vollelektrischen Autos mit einem Nettolistenpreis bis zu 40.000 Euro vom Staat bislang bis zu 6000 Euro als Prämie bekam, sind es ab dem 1. Januar maximal nur noch 4500 Euro. Zudem wird ab 1. September die Förderung auf Privatpersonen beschränkt.

Die Ursache für den geringeren Bonus liegt in einer Deckelung der Fördertöpfe. Nach Angaben des ADAC stellt der Bund für die Förderung reiner E-Autos in den kommenden beiden Jahren lediglich 3,4 Milliarden Euro zur Verfügung. 2,1 Milliarden Euro sollen im kommenden Jahr sein, auf 1,3 Milliarden Euro soll der Förderbetrag dann 2024 sinken. Zum Vergleich: Allein im ablaufenden Jahr hatte die Fördersumme rund 3,2 Milliarden Euro betragen.

Dass potenzielle Käufer in dieser Situation ins Zweifeln kommen könnten, steht für einige Experten außer Frage. Jüngst hatte der Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer prognostiziert, dass sich bis zum Jahr 2024 der Marktanteil der E-Autos am Gesamtverkauf fast halbieren könnte – von derzeit 27,8 Prozent auf 14 Prozent.

Als Grund nannte Dudenhöffer neben den geringeren staatlichen Prämien auch die hohen Strompreise, die für die Halter von E-Autos zur Belastung werden könnten. Dagegen weist der ADAC darauf hin, dass sich beim Kauf ein differenzierter Blick auf den Stromverbrauch lohne. „Auf dem Elektroautomarkt gibt es Stromfresser und Reichweitenkönige“, lautet die Einschätzung des Verkehrsclubs.

Auf EU-Ebene ist der Abschied vom Verbrenner ohnehin bis 2035 beschlossen. Ab diesem Jahr dürfen keine Verbrenner-Pkw mehr neu zugelassen werden. Der Trend zu alternativen Antriebsarten ist nach den Angaben des Verbandes der internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) ungebrochen. Demnach kamen die alternativen Antriebe in den ersten elf Monaten dieses Jahres auf einen Anteil am Gesamtmarkt von 47 Prozent. Benziner lagen bei 34, Diesel bei 19 Prozent.

