Wie Kanzlerkandidat-Kandidaten scheitern Geht es Merz wie einst Koch, Platzeck, Guttenberg?

„Ich sehe keinen anderen Kanzlerkandidaten als Friedrich Merz.“ „Wenn Friedrich will, wird er Kanzlerkandidat.“ So oder so ähnlich haben sich CDU-Politiker in den vergangenen Monaten über ihren Partei- und Fraktionschef geäußert. Sie folgen einer Funktionslogik: Merz ist Parteichef, Fraktionschef, sogar Oppositionsführer, damit wird er auch Herausforderer von Olaf Scholz. Zweifel daran, dass Merz am Ende nicht die CDU/CSU in die Bundestagswahl 2025 führen wird? Kaum spürbar, jedenfalls bis zu seinen jüngsten Äußerungen.