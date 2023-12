Wieder Friedenspartei statt Kriegsbereitschaft? In der SPD mehren sich die Stimmen nach mehr Diplomatie

Als das Wahlergebnis von Michael Roth für den SPD-Parteivorstand verlesen wird, gibt es plötzlich Jubel. Der 53-jährige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses ist deutlich an der Wiederwahl gescheitert. Das Klatschen dazu wirkt hämisch. Für den zweiten Wahlgang tritt Roth nicht mehr an. „Seine Positionen zum Krieg in der Ukraine und in Israel, seine emotionale Wortwahl zu diesem Thema sind in der Partei nicht mehr mehrheitsfähig“, sagt ein langjähriger Parteitagsdelegierter dem Tagesspiegel danach.

Diese kleine Szene vom SPD-Bundesparteitag Mitte Dezember veranschaulicht eine Veränderung bei den Sozialdemokraten: Hinter dem sehr robust auftretenden Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der „Kriegsbereitschaft“ fordert und den Wehrdienst wieder will, und hinter den lauten Forderungen nach mehr Waffen für die Ukraine durch Roth und einige andere in Talkshows, sammelt sich die alte Friedenspartei SPD.

Den wärmsten Applaus auf dem Parteitag erhält der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich. Viele Minuten seiner Rede investiert er für einen friedenspolitischen Appell, für eine Abrechnung mit der deutschen Debatte über den Krieg in der Ukraine und in Nahost. „Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass in Deutschland mehr über Krieg gesprochen wird als darüber, wie er beendet wird“, sagt Mützenich. „Warum Diplomatie zwischenzeitlich ein Fremdwort gewesen ist, habe ich nie verstanden.“ Entsetzt sei er, sagt der beliebte Fraktionschef in Richtung des grünen Ex-Außenministers Joschka Fischer, „über das Gequassel“ über eigene deutsche Atomwaffen.

Michael Roth: „Frieden kann manchmal nur mit Waffen hergestellt werden“

Bei Michael Roth klingt das anders. Der SPD-Mann hat sich seit Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine einen Namen gemacht als einer ihrer lautesten Unterstützer, als einer, der auch mal die eigene Bundesregierung kritisierte, wenn eine Entscheidung über Waffenlieferungen mal wieder zu lange dauert. Für Roth buchstabiert sich eine Friedenspartei heute anders aus als früher: „So bitter es ist: In dieser Welt der Krisen und Konflikte kann der Frieden manchmal nur mit Waffengewalt wiederhergestellt und bewahrt werden“, sagt Roth dem Tagesspiegel.

Gern gesehener Gast in den Talkshows des Landes, in der Partei bei manchem unten durch: Außenpolitiker Michael Roth. © imago/Jürgen Heinrich/imago/Jürgen Heinrich

Der folgende Satz klingt wie ein Appell des SPD-Mannes an Gesellschaft und Genossen: „Wir müssen leider wieder lernen, dass militärische Abschreckung – neben Diplomatie, humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und ziviler Konfliktprävention – ein legitimes Mittel einer realistischen Friedenspolitik ist, die sich im Umfeld zu gewaltbereitem Autoritarismus bewegt.“ Frieden sei mehr als das Schweigen von Waffen, sagt Roth. „Ziel der Friedenspartei SPD muss immer ein gerechter, nachhaltiger Frieden sein.“

Doch auf dem Parteitag Mitte Dezember ist es nicht Roth, der die Linie vorgibt. Es sind Parteilinke wie Mützenich oder der Außenpolitiker Ralf Stegner, die auf dem Parteitag den Ton setzen. Stegner galt in der politischen Debatte um Waffenlieferungen in die Ukraine mit seinen Forderungen nach mehr Zurückhaltung öffentlich lange als Außenseiter, manchem sogar als Wirrkopf.

Doch das ändert sich. Stegner sagt dem Tagesspiegel: „Ich vertrete keine Minderheitenmeinung: weder in der SPD noch in der Bevölkerung.“ Stegner verweist auf die Rede von Mützenich. „Wir müssen wieder mehr Kraft in Diplomatie und Friedensbemühungen investieren“, fordert er.

Ralf Stegner gilt als natürlicher sozialdemokratischer Gegenpol zu Roth: Seine Haltung wurde auf dem SPD-Bundesparteitag gestärkt. © imago/Rainer Weisflog

Diese Haltung bekommt in diesen Tagen auch der in Bevölkerung äußerst beliebte Sozialdemokrat im Verteidigungsministerium zu spüren. Mit ihm hat ein neuer Ton in den Bendlerblock Einzug gehalten: Er fordert Kriegsbereitschaft von Bundeswehr und Gesellschaft, fordert zuletzt die Wehrpflicht, warnt vor einem Angriff Putins auf den Rest Europas schon in wenigen Jahren. In der SPD schütteln darüber viele den Kopf. Stegner und Fraktionschef Mützenich kritisieren seit Wochen öffentlich Pistorius’ Wortwahl zur „Kriegsbereitschaft“. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert fing am Montag dessen Forderung nach einer militärischen Dienstpflicht gleich wieder ein. Er halte das für verfassungsrechtlich sehr fragwürdig, sage Kühnert der „Rheinischen Post“.

Immerhin, das wird Pistorius beruhigen: Zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato zumindest bekennt sich der Generalsekretär seiner Partei deutlich. Allerdings hat selbst diese zentrale Bündnisverpflichtung in der Partei keine klaren Mehrheiten. Es war später Nachmittag, als auf dem SPD-Bundesparteitag ein Antrag abgestimmt wurde, der vorsah, das Festsetzen des Ziels wieder aus dem außenpolitischen Leitantrag der Partei zu streichen. Für Parteivorstand und Bundesregierung wäre es eine Blamage, würde sich ausgerechnet die Kanzlerpartei gegen die Verpflichtung wehren.

Die knappe Mehrheit zeigt auch: Wir müssen künftig noch besser begründen, warum uns der Schutz unserer Bevölkerung und die Verteidigung der liberalen Demokratie mehr wert sein müssen. Michael Roth, SPD-Politiker, zur Abstimmung über das Zwei-Prozent-Ziel der Nato

Abgestimmt wird per Handzeichen. Nach kurzem Zögern erklärt das Parteitagspräsidium den Antrag für gescheitert. Vereinzelt wird eine Nachzählung gefordert, doch die Leitung lehnt ab. Mancher glaubt noch heute: Hätte man auszählen lassen, hätten die Antragssteller gewonnen.

Jan Dieren, Verfasser des Antrags und Co-Sprecher der SPD-Linken DL21, sagt dem Tagesspiegel: „Je besser es uns wirtschaftlich geht, desto mehr Geld stecken wir in Waffen, die Wohlstand und Leben zerstören?“ Diese Logik sei absurd, glaubt Dieren. „Wir müssen stattdessen jedes Mal schauen, ob politische Entscheidungen dabei helfen, Kriege und militärische Überfälle unwahrscheinlicher zu machen.“

Den Außenpolitiker Roth verwundert das knappe Ergebnis nicht. Es habe die Sorge gegeben, dass in Zeiten knapper Kassen die äußere Sicherheit gegen die soziale ausgespielt werden. „Auch in dieser Frage ist die Volkspartei SPD doch ein Spiegel der gesellschaftlichen Debatten – und für diesen Streit in der Sache muss auch ein Parteitag Raum bieten“, sagt Roth. „Die knappe Mehrheit zeigt aber auch: Wir müssen künftig noch besser begründen, warum uns der Schutz unserer Bevölkerung und die Verteidigung der liberalen Demokratie mehr wert sein müssen.“ Wenn Putin in der Ukraine siegen würde, glaubt Roth, werde man über deutlich mehr Geld als das Zwei-Prozent-Ziel reden müssen.

Der Außenpolitiker Ralf Stegner will trotz all dieser Signale keine Neupositionierung der Sozialdemokraten erkennen. „Der Parteitag war keine Neupositionierung, sondern eine Klarstellung unserer Position als die Friedenspartei, die die SPD immer war.“ Er sei vielmehr irritiert über den Kurs anderer Parteien, etwa den der Grünen. „Früher organisierten sie Ostermärsche, heute klingt alles nach Truppenübungsplatz“, sagt Stegner. „Die ganzen TV-Militärstrategen, die einen Sieg der Ukraine geweissagt haben, wenn wir nur immer mehr Waffen liegen, haben sich geirrt.“ Die Situation in der Ukraine sei aktuell sehr schwierig.

Ich sehe ich mich ganz und gar nicht isoliert in meiner Partei – ganz im Gegenteil. Michael Roth, SPD, über seine Nicht-Wahl in den Parteivorstand.

Bei den von Stegner kritisierten „TV-Militärstrategen“ darf sich neben dem Grünen Toni Hofreiter und der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und einigen Wissenschaftlern wohl auch Roth mitgemeint fühlen. Er gehe aber, wie er sagt, mit seiner Nicht-Wahl in den Parteivorstand „sportlich“ um. „Alles endet einmal“, sagt Roth. „Ich bin mit mir vollkommen im Reinen, zumal viele meiner Positionen inzwischen längst Teil von Regierungshandeln und SPD-Parteitagsbeschlüssen sind.“

Letztlich, sagt Roth, sei der außenpolitische Leitantrag des Parteivorstandes ja doch angenommen worden. Damit bekenne sich seine Partei klar dazu, auch in Zukunft eng an der Seite der Ukraine zu stehen. „Ich sehe ich mich ganz und gar nicht isoliert in meiner Partei – ganz im Gegenteil“, sagt Roth. Allerdings wächst, das zeigt der Parteitag deutlich, der Wunsch nach diplomatischen Lösungen in der SPD und damit die Kluft zum Sozialdemokraten im Bendlerbock.

Die Frage ist, wie lange die Partei noch zuschaut, wie Pistorius Land und Bundeswehr rhetorisch auf Krieg vorbereitet; ob man den beliebten Verteidigungsminister gewähren lässt und es bei Distanzierungen belässt oder ob sich Pistorius bald um seine politische Beinfreiheit Gedanken machen muss.

Die SPD-Linke geht auf Distanz zum Verteidigungsminister. „Unsere sozialdemokratische Richtschnur muss immer sein, Kriege zu verhindern“, sagt deren Co-Sprecher Jan Dieren. „Abstrakte Diskussionen über Rüstungsausgaben und eine Militarisierung der Gesellschaft helfen dabei nicht.“ Im Gegenteil, wenn man sich auf diese Logik einmal einlasse, mache das Krieg wahrscheinlicher. „Dazu sollten wir nicht beitragen“, sagt Dieren. Der nächste SPD-Parteitag steht im Januar an.