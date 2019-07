Der bisherige Gesundheitsminister Jens Spahn soll neuer Verteidigungsminister werden. Das hatten am frühen Abend unabhängig voneinander Journalisten der "Rheinischen Post", der Funke Mediengruppe und der "Bild"-Zeitung verlauten lassen. Die Journalisten bezogen sich auf Informationen aus Regierungs- und Bundeswehrkreisen. In Regierungskreisen war am frühen Abend allerdings schnell von einer Falschmeldung die Rede. Dann war klar: Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird Verteidigungsministerin.