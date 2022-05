Nach der rassistisch motivierten Schusswaffenattacke mit zehn Toten im US-Bundesstaat New York reist Präsident Joe Biden am Dienstag an den Ort der Gewalttat. Der Präsident und seine Frau Jill wollen in der Stadt Buffalo nach Angaben des Weißen Hauses „mit der Gemeinde trauern, die zehn Leben durch diesen sinnlosen und entsetzlichen Schusswaffenangriff verloren hat“.

Unterdessen glaubt die Polizei, dass der Beschuldigte seine Tat fortsetzen wollte. Der Schütze hatte am Samstag mit einem Sturmgewehr in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt.

[Jeden Donnerstag die wichtigsten Entwicklungen aus Amerika direkt ins Postfach – mit dem Newsletter „Washington Weekly“ unserer USA-Korrespondentin Juliane Schäuble. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.]

Der 18-jährige Beschuldigte wurde noch am Tatort festgenommen. „Wir haben Beweise gefunden, dass er Pläne hatte, seine Tat fortzusetzen, wäre er da rausgekommen“, sagte Polizist Joseph Gramaglia am Montag beim Sender CNN. „Er hatte sogar darüber gesprochen, zu einem weiteren Laden zu fahren.“

Mehr zum Thema Ermittler gehen von rassistischem Motiv aus 18-jähriger Schütze wegen Mordes in US-Stadt Buffalo angeklagt

Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv des Beschuldigten aus - 11 der 13 Opfer waren schwarz und Buffalo hat eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung. Er sitzt in Untersuchungshaft und soll am Donnerstag wieder vor einem Richter erscheinen. Im Internet ist ein 180-seitiges Manifest mit rassistischen und gewaltbereiten Aussagen aufgetaucht, das dem Beschuldigten zugeschrieben wird. Er soll für die Tat mehr als 300 Kilometer angereist sein. (AFP, dpa)