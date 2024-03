Das Bundesfinanzministerium (BMF) bietet auf seiner Webseite ein schon etwas ältere Publikation an, in der das Aufstellungsverfahren des Bundesetats erklärt wird. Dort ist vom Haushaltskreislauf die Rede – also der Abfolge der einzelnen Phasen, in denen das Mammutwerk jedes Jahr entsteht. Für den Monat März ist dort vermerkt: „Kabinettssitzung zum Eckwertebeschluss“.