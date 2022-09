Zerreißprobe für die Grünen Der Akw-Reservebetrieb soll kommen - aber die Basis murrt

Die Grünen sind zurzeit einem doppelten Stresstest ausgesetzt. Nach innen droht eine Zerreißprobe, weil der von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geplante Reservebetrieb zweier Atomkraftwerke in Süddeutschland an der Parteibasis nicht überall gut ankommt. Nach außen steht die Öko-Partei unter Druck, weil der liberale Koalitionspartner darauf drängt, die Laufzeiten der noch am Netz verbliebenen Kernkraftwerke zu verlängern. Der von Habeck geplante Reservebetrieb reicht der FDP nicht.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte der „Bild am Sonntag“, dass insbesondere der Mittelstand darunter leiden würde, wenn die drei verbliebenen Kraftwerke – Emsland in Niedersachsen, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern – am Jahresende vom Netz gingen. „Daher sollten wir uns auf eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke bis 2024 verständigen und neue Brennstäbe bestellen“, forderte Dürr.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) weiß, dass eine derartige Forderung bei den Grünen als unerfüllbar gilt. Um des Koalitionsfriedens willen stützt er daher Habecks Kurs beim geplanten Reservebetrieb. Dem Plan des Wirtschaftsministers zufolge sollen die Akws Isar 2 und Neckarwestheim 2 noch bis Mitte April 2023 bei Engpässen als Notreserve zur Verfügung stehen. Ein Betrieb nach dem bisher festgelegten Abschalttermin zum Jahresende soll aber nur erfolgen, wenn tatsächlich eine Mangelsituation bei der Stromversorgung eintritt. So skizzierte es auch Scholz in seiner Videobotschaft am Wochenende: „Wir werden Anfang des nächsten Jahres die Möglichkeit haben, die verbliebenen süddeutschen Atomkraftwerke zu nutzen, wenn das notwendig ist.“

Nouripour und Lang werben für Habecks Kurs

Mindestens genauso schwierig wie die Auseinandersetzungen in der Ampel-Koalition über die von der FDP geforderte Laufzeitverlängerung gestalten sich für die Grünen die innerparteilichen Diskussionen, die sich vor dem Parteitag Mitte Oktober abzeichnen. Die Parteichefs Ricarda Lang und Omid Nouripour werben schon jetzt für den Akw-Reservebetrieb, der am 14. Oktober in Bonn abgesegnet werden soll.

Innerparteiliche Unterstützung für Habecks Kurs kommt auch vom Vorsitzenden des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter. „Die Entscheidung ist bitter, aber als Notfallreserve für ein Extremszenario leider notwendig“, sagte Hofreiter dem Tagesspiegel. Gerade in Bayern hätten CSU-Chef Markus Söder und dessen Partei „in den letzten Jahren alles blockiert, was Energiesicherheit und Erneuerbare Energien angeht“, fügte Hofreiter zur Begründung hinzu. „Klar ist aber, dass Atomkraft nicht die Lösung für den kommenden Winter ist, sondern Teil eines Maßnahmenbündels, um die Versorgung zu gewährleisten“, sagte er weiter.

Auch die Parteichefs Lang und Nouripour wollen nach einem Bericht des „Spiegel“ sicherstellen, dass ein möglicher Reservebetrieb der beiden Akws in Süddeutschland an strikte Bedingungen geknüpft ist. Laut einem Dringlichkeitsantrag der Parteispitze für die Bundesdelegiertenkonferenz in Bonn soll demnach die Akw-Reserve im kommenden Winter nun dann eingesetzt werden, „wenn klar zu befürchten ist, dass die Voraussetzungen eines Krisenszenarios vorliegen und auch unter Ausnutzung anderer Maßnahmen eine kritische Situation weiterhin droht“. heißt es im Dringlichkeitsantrag, über den die Delegierten gleich zu Beginn des dreitägigen Parteitags am 14. Oktober abstimmen sollen.

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang befürwortet den Reservebetrieb - aber unter strikten Bedingungen. © dpa/Moritz Frankenberg

Lang und Nouripour werben gegenüber einer teils skeptischen Parteibasis mit den Worten für den Reservebetrieb, dass am Atomausstieg nicht gerüttelt werde. „Entscheidend ist für uns, dass keine neuen Brennelemente beschafft werden“, schreibt die Parteispitze weiter. Und: „Der Atomausstieg bleibt.“ Zudem handele es sich um „eine konditionierte, zeitlich begrenzte und von der Atomaufsicht strikt überwachte“ Lösung.

Als Argument für den Reservebetrieb dient Lang und Nouripour zudem die unsichere Versorgungslage in Frankreich. Derzeit ist mehr als die Hälfte der 56 französischen Kernreaktoren wegen Wartungsarbeiten und Korrosionsproblemen nicht am Netz. Im europäischen Stromnetz könnte es im kommenden Winter zu einer Mangellage kommen, falls es der Regierung in Paris nicht gelingt, in den nächsten Monaten wieder sämtliche Meiler hochzufahren.

Drohende Versorgungslücken in Frankreich

Entsprechend groß ist auch die Nervosität in der französischen Regierung. Zwar bekräftigte Energieministerin Agnès Pannier-Runacher jüngst, dass der Energiekonzern EDF zugesichert habe, in diesem Winter sämtliche Reaktoren wieder in Betrieb zu nehmen. Zweifel sind allerdings dabei gerade mit Blick auf jene Meiler angebracht, bei denen derzeit wegen der Korrosionsprobleme Reparaturarbeiten durchgeführt werden müssen.

Von einer europäischen Warte beobachtet auch die Grünen-Europaabgeordnete Jutta Paulus die Diskussion um Habecks Reserve-Plan. Wegen der möglichen kommenden Ausfälle in Frankreich kommt sie aber nicht zu dem Schluss, dass sich die Bundesregierung die Option auf einen längeren Betrieb von Isar 2 und Neckarwestheim 2 offenhalten muss. Im Gegenteil: Paulus gehört zu den Unterzeichnerinnen eines jener Anträge, in denen beim Parteitag in Bonn ein Streckbetrieb mit den vorhandenen Brennelementen in den beiden Kraftwerken klar abgelehnt werden.

Die innerparteiliche Debatte um die Einsatzreserve und den möglichen Streckbetrieb kommt für die Grünen zur Unzeit. Vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober riskiert die Öko-Partei angesichts des Kurses der Parteispitze einen Stimmungsdämpfer. Der Grünen-Landesverband in Niedersachsen vertritt eher das linke Parteispektrum, was sich auch aus den langjährigen Auseinandersetzungen um die seinerzeitigen Pläne für ein Atomendlager in Gorleben erklärt. Entsprechend kritisch wird ein möglicher Streckbetrieb auch bei den niedersächsischen Grünen gesehen.

In eine ganz andere Richtung weist hingegen ein Bundestrend, dem zufolge das Verständnis für Habecks Kurs – und seine Ablehnung einer Laufzeit-Verlängerung – abnimmt. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild am Sonntag“ sind 49 Prozent der Befragten der Meinung, dass der Wirtschaftsminister aktuell einen schlechten Job macht. Anfang Juni hatten sich nur 26 Prozent unzufrieden mit Habecks Arbeit gezeigt – eine immense Popularitätseinbuße für den Vizekanzler.

Zur Startseite