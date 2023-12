Wolfgang Schäuble ist tot Der Manager der Einheit

Freitagnachmittag, 31. August 1990: Berlin, Unter den Linden 3, Kronprinzenpalais: Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und DDR-Staatssekretär Günther Krause unterzeichnen den deutsch-deutschen Einigungsvertrag.

Es ist der Schlusspunkt aufreibender, wochenlanger, oft nächtlicher Verhandlungen. Gut 900 Seiten zählt der „Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands“, er regelt die Details der staatlichen Vereinigung.

Nun ist es also so weit. Deutschland wird vereinigt, 45 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, weniger als ein Jahr nach dem Fall der Mauer: Für den Bonner Chefunterhändler Schäuble ist die Unterzeichnung, vielleicht neben der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990, der politische Höhepunkt seines Lebens.

„Die Unterzeichnung hat mich unglaublich bewegt. Es war schön“, sagte Schäuble viele Jahre später einmal in einem Gespräch mit seinem Verhandlungspartner Krause: „Wir hatten das Gefühl: Wir haben es geschafft, wir haben eine Lösung, mit der Deutschland gut wiedervereinigt wird.“

Glücklichste Zeit seines politischen Lebens

Die Phase der staatlichen Vereinigung, das hat Wolfgang Schäuble nach 1990 immer wieder deutlich gemacht, war die glücklichste und wohl auch wirkungsreichste Zeit seines über 50-jährigen politischen Schaffens – neben all den anderen Funktionen, die er hatte: Chef des Bundeskanzleramtes, Innen- und Finanzminister, CDU/CSU-Fraktionschef, CDU-Vorsitzender, Präsident des Deutschen Bundestages.

Jäh beendet wurde diese prägende Phase durch das Attentat am 12. Oktober 1990, dessen Opfer Schäuble gerade einmal neun Tage nach der Einheit wurde. Tagelang kämpften Ärzte um sein Leben. In Folge der Schüsse war er, querschnittsgelähmt, auf einen Rollstuhl angewiesen.

Dass Wolfgang Schäuble, aufgewachsen im südwestdeutschen Zipfel des Landes, geprägt von der Nachbarschaft zu Frankreich, zum Manager der Deutschen Einheit wurde, zählt zu den faszinierenden Zufällen des politischen Geschäftes. Dabei war Schäubles gesamtes politisches Leben von der Auseinandersetzung um die nationale Frage geprägt.

Erstmals in den Bundestag gewählt wurde Schäuble, damals gerade einmal 30, im Jahre 1972. Die Auseinandersetzung um die Ostverträge wirkten fort. Der Christdemokrat Schäuble wurde Abgeordneter, just während die SPD ihren größten historischen Sieg einfuhr. Schäuble also nahm das Direktmandat seines Wahlkreises Offenburg an, Willy Brandt konnte seine Kanzlerschaft fortsetzen. Die Wege der beiden Männer sollten sich später öfter kreuzen, zumal 1989/90.

Schäuble bereitete Honecker-Besuch in Bonn vor

Für die Beziehungen zur DDR war Schäuble bereits als Helmut Kohls Kanzleramtsminister (1984 bis Frühling 1989) zuständig. Maßgeblich bereitete er auf Bonner Seite den Besuch des DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in der Bundesrepublik 1987 vor.

Kohl, der politisch Unverdächtige, konnte Honecker empfangen, sogar mit DDR-Nationalhymne. Vor dem Kanzleramt wehte die Hammer- und Sichelfahne. Schäuble nutzte diese Phase, um seine Kontakte in das Politbüro zu vertiefen. Immer wieder traf er Vertreter der SED, etwa die Politbüromitglieder Hermann Axen oder Günter Mittag, regelmäßig den DDR-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski.

Kohl und Schäubles setzten die Deutschlandpolitik der sozial-liberalen Koalition faktisch fort. Schäuble wurde zum Manager des deutsch-deutschen Alltags während der Teilung, befasst etwa mit dem Freikauf von Häftlingen, Regelungen zu Verkehrsprojekten, Reiseverkehr, Besuchsmöglichkeiten und dergleichen.

Anders als die SPD, die sich zu einem „Dialog“ mit der SED verstieg, verzichtete die CDU auf derlei Kungeleien mit den Blockflöten von der DDR-CDU.

Ob Schäuble in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre mit der – grundgesetzlich angemahnten – staatlichen Einheit noch rechnete? Zu jenen Parteifreunden um Heiner Geißler, die 1988 das Wiedervereinigungsgebot aus dem CDU-Grundsatzprogramm tilgen wollten, zählte der Kohl-Loyalist Schäuble gewiss nicht.

Wie der Ziehvater Helmut Kohl

Mit der Revolution in der DDR, der Erosion der SED-Herrschaft, schließlich dem Fall der Mauer am 9. November 1989 hielt es Schäuble wie sein Ziehvater Kohl: Schäuble, seit April 1989 Innenminister, versuchte, die historische Chance der Veränderung zu nutzen.

So lernte Schäuble schon am 3. Dezember 1989 Lothar de Mazière kennen, übrigens vermittelt durch Manfred Stolpe, damals Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. De Maizière (CDU) sollte ein paar Monate später die Symbolfigur des Übergangs der DDR werden, zu ihrem einzig frei gewählten und zugleich letzten Ministerpräsidenten.

Während DDR-Bürger 1989, erst recht nach dem Mauerfall, massenweise in den Westen strömten, intensivierte Schäuble seine Kontakte nach Ost-Berlin. Hier regierte, nach dem Abgang von Erich Honecker und Egon Krenz, Hans Modrow, der unter den SED-Betonköpfen als „Reformer“ galt.

Schäuble schlug nach eigenen Angaben intern vor, man möge doch der Regierung Modrow eine sofortige Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft anbieten. Kohl aber vermied das, während die SPD, allen voran ihr Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine, kräftig Stimmung machte gegen die Übersiedler aus der DDR.

Ein belastbares Verhältnis mit Lothar de Maizière

Moralisch fragwürdig, aber machtpolitisch klug knüpfte Schäuble Bande zur DDR-Blockpartei CDU. Das mündete in Unterstützung durch die CDU, dem erfolgreichen Volkskammerwahlkampf zum 18. März 1990 und am Ende gar in einem Beitritt zur westdeutschen CDU.

Der unerwartete Sieg der von der CDU dominierten „Allianz für Deutschland“ bahnte den Weg zur Einheit. Allianz und SPD koalierten, de Maizière wurde Ministerpräsident. Während Kohl und der feinsinnige Anwalt und Hobby-Musiker de Maizière nicht miteinander „konnten“, baute Schäuble ein belastbares Verhältnis auf.

Als Stasi-Vorwürfe gegen de Maizière laut wurden, warnte Schäuble seine westdeutschen Landsleute vor moralischem Rigorismus und Selbstgerechtigkeit. Dass die Stasi-Unterlagen ab 1990 so sorgfältig aufbereitet wurden, schmeckte Schäuble nicht. Der damalige Innenminister hätte die Stasi-Akten am liebsten vernichtet, beugte sich aber dem Entschluss der DDR-Volkskammer, es genau andersherum zu halten.

In der Demokratie ist [...] nicht nur das Selbstverständnis von Leuten wichtig, die sich für Eliten halten oder auch sein mögen. Wichtiger ist, was die Mehrheit will. Wolfgang Schäuble

Früher als andere plädierte Schäuble für eine staatliche Einheit nach Artikel 23 des Grundgesetzes, also einen Beitritt der DDR. Eine neue gesamtdeutsche Verfassung, gar eine neue Hymne, all das hielt er für Hokuspokus, machte sich damit bei der westdeutschen Linken und einigen DDR-Bürgerrechtlern kräftig unbeliebt.

Schäuble drängte auf Eile: „Man sehe sich das Wahlergebnis vom 18. März 1990 an. Bei einer hohen Beteiligung von 93 Prozent zeigen die Ergebnisse, welchen Weg die Mehrheit in der DDR gehen wollte“, sagte er viele Jahre später in einem „Welt“-Gespräch: „In der Demokratie ist, mit Verlaub, nicht nur das Selbstverständnis von Leuten wichtig, die sich für Eliten halten oder auch sein mögen. Wichtiger ist, was die Mehrheit will.“

Schäuble stellte zeitweise Einigungsvertrag infrage

Ironie der Geschichte: Schäuble, der spätere Chefverhandler des Einigungsvertrages, argumentierte lange, ein solcher Vertrag sei gar nicht nötig, die DDR könne schlicht beitreten. Im Juni 1990 wäre es einmal fast zu einem solch plötzlichen Beitritt gekommen.

Da aber liefen die Vertragsverhandlungen längst, zunächst zur Wirtschafts- und Währungsunion, also der Einführung der D-Mark in der DDR zum 2. Juli 1990, dann über den Zwei-plus-vier-Vertrag, den Einigungsvertrag. Schäuble beriet mit der Regierung de Maizière, seinem Gegenüber Krause – und parallel mit der SPD-Opposition im Bundestag, dem Bundesrat. In beiden Kammern war schließlich eine Zwei-Drittel-Mehrheit für den Vertrag nötig. Internationale Gespräche, etwa mit US-Außenminister James Baker, führte Schäuble obendrein.

In einer langen Sitzung debattierte die DDR-Volkskammer den Einigungvertrag. Am frühen Morgen des 23. August 1990, um 2.45 Uhr, wurde das Ergebnis der Abstimmung bekannt gegeben: 294 von 363 Abgeordneten stimmten mit Ja, 62 mit Nein. Innerhalb von elf Stunden stimmten die Regierungen in Bonn und Ost-Berlin dem Einigungsvertrag zu.

Ein hastiger Flug nach Schönefeld

Noch am Freitagvormittag trug Schäuble im Kabinett in Bonn vor, flog danach mit Mitarbeitern aus dem Bundesinnenministerium nach Berlin-Schönefeld, erzählte Schäuble viele Jahre später: „Nach Tegel oder Tempelhof durften wir noch nicht fliegen, diese Flughäfen unterlagen dem Viermächtestatus.“

Um kurz vor 13 Uhr habe er, sagte Schäuble, mit Krause im Kronprinzenpalais zusammen gesessen: „Und wir beide mussten unsere Tränen unterdrücken.“

Fünf Wochen später, in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990, wurde Deutschland vereinigt. Als Innenminister war Schäuble für die Gestaltung der Feiern in Berlin verantwortlich. Um Mitternacht fand er sich mit den führenden Köpfen beider Regierungen auf den Stufen des Reichstagsgebäudes ein.