Zusammenarbeit in den Kommunen „Je kleiner der Raum, desto enger das Verhältnis zur AfD“

Herr Begrich, Sie beobachten seit Jahren die Kommunalparlamente im Osten. Wie häufig kommt es dort bereits zu Kooperationen mit der AfD? Friedrich Merz‘ Äußerungen werfen ja die Frage auf, ob man diese grundsätzlich ausschließen kann.

Es hat in der Vergangenheit in Ostdeutschland immer wieder Interaktionen mit der AfD in Kommunalparlamenten gegeben, beispielsweise in Kreistagen. Das betrifft alle Parteien und lässt sich kaum vermeiden. Die AfD ist im Osten eine Partei mit 20, 25 Prozent.

Wie verhält sich die AfD dort?

In den Kreistagen, die ich beobachte, sind AfD-Vertreter oft nur dann präsent, wenn es Aussicht auf Öffentlichkeit gibt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sie zu polarisierenden Themen wie der Flüchtlingspolitik Anträge einbringen. Der Kärrnerarbeit weicht die AfD oft aus. Das berichten auch Kommunalpolitiker vor Ort. Wir beobachten aber, dass die AfD mittlerweile daran arbeitet, auf kommunaler Ebene verstärkt kompetentes Personal anzuwerben.

Wie sollen sich denn Kommunalpolitiker gegenüber der AfD verhalten?

Man muss alles vermeiden, was die Agenda der AfD stärkt – das betrifft beispielsweise die Flüchtlingspolitik. Solche Anträge gilt es abzulehnen. Wenn es um Anträge geht, die vermeintlich unpolitische Themen betreffen, ist es schwieriger – also etwa bei Fußgängerüberweg, Kita oder einer Baumpflanzaktion. Wenn man ablehnt, muss man sich womöglich eine Blockadehaltung vorwerfen lassen. Man kann sich aber enthalten oder einen eigenen Antrag stellen. Das ist eine schwierige, jeweils von Fall zu Fall neu zu treffende Abwägung. Man darf sich nicht von der AfD am Nasenring durch die Manage ziehen lassen.

Zur Person David Begrich ist Soziologe und Experte für Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Er arbeitet für den Verein Miteinander e. V. in Magdeburg. Dabei ist er auch regelmäßig in Kontakt mit Kommunalpolitikern.

Aber das ist nicht nur ein Problem der CDU.

Auch von SPD, FDP, Linken oder Grünen gibt es gemeinsames Abstimmverhalten mit der AfD. Je kleiner der Raum, desto enger das Verhältnis zur AfD. In einer Kleinstadt oder im Ortschaftsrat kennen sich die Leute aus der Schule, aus dem Sportverein oder aus der Kirchengemeinde. Dazu kommt, dass auf kommunaler Ebene oft das Verständnis vorherrscht, das, was man tut, sei ja keine Politik, man regele ja nur die Dinge für die Bürger – Stichwort Fußgängerüberweg oder Sportplatz.

Und das führt dazu, dass es weniger Scheu zu einer Zusammenarbeit gibt?

Ja und eine solche Zusammenarbeit birgt immer die Gefahr, dass sich die Normalisierung der AfD verstärkt.

Was ist die langfristige Strategie der AfD?

Für die Partei ist die Verankerung in den Kommunalparlamenten enorm wichtig. Sie schürt dort das Ressentiment: „Die da oben“ wüssten überhaupt nicht, was vor Ort passiert. Es geht ihr darum, den Diskurs zu bestimmen. Sie will den Eindruck erwecken, dass ihre Meinung die vorherrschende Meinung sei. Dazu nutzt sie zusätzlich zu den Parlamenten auch die Straße. In Coronazeiten mobilisierte sie sehr kleinteilig zu Protesten. Wenn da 200, 300 Leute in einem Ort kamen, klingt das nicht nach viel. In einer Kleinstadt mit 6000 Einwohnern ist das aber ein gesellschaftliches Großereignis, ein diskursbestimmender Moment.

Sie beraten Kommunalpolitiker im Osten. Was würde denen helfen?

Ein Problem ist, dass immer weniger Leute bereit sind, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Sie kriegen so viel Hass und Wut ab – und sie können sich dem nicht entziehen. Sie treffen die Leute ja beim Bäcker in der Schlange und beim Fleischer. Anders als Bundestagspolitiker haben sie keinen Polizeischutz. Die Parteien müssen ihren Leuten vor Ort den Rücken stärken.

Und es braucht eine Repolitisierung der kommunalen Räume. Das heißt, es müssen Entscheidungskompetenzen an die Kommunen zurückgegeben werden und mehr Geld zur Verfügung gestellt werden. Das führt nämlich dazu, dass die, die sich engagieren, mehr bewegen können. Das würde insgesamt dazu führen, dass man der Wutbewirtschaftung der AfD den Boden entzieht, weil die Leute merken, dass sie einen Einfluss darauf haben, was vor Ort geschieht.