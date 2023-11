Zwischen Normalprogramm und Notoperation Wie die Ampel ihren Etat 2024 zurechtstutzen will

Der Bundeshaushalt für 2024 ist fertig. Zum größeren Teil jedenfalls. Wesentliches fehlt allerdings noch. Doch man bemüht sich. Das ist in vier Sätzen das Fazit der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses im Bundestag, traditionell eine lange Veranstaltung bis weit in die Nacht. In diesem Jahr war kurz nach vier Uhr am Freitagmorgen Schluss – des ersten Teils.

Die Fortsetzung ist für kommenden Donnerstag geplant. Bis dahin will die Ampel-Koalition den Weg aus der Bredouille gefunden haben, in die sie am Mittwoch vom Bundesverfassungsgericht gestürzt worden war. Nach dem Verdikt, dass die Koalition mit einer Kreditaufnahme auf Vorrat massiv gegen die Schuldenbremse und simple Haushaltsgrundsätze verstoßen hat, fehlen im Klima- und Transformationsfonds 60 Milliarden Euro. Nun ist ein Loch zu stopfen.

Und dafür hat sich die Ampel für ein Parallelprogramm entschieden. In der Nacht zu Freitag wurde auf Normalität gemacht. Alle Einzeletats der Ministerien wurden mit den üblichen letzten Änderungen mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP im Ausschuss beschlossen.

18,5 Milliarden Euro beträgt das Loch im Klimafonds im Etat 2024

Im zweiten Akt wird nun versucht, die Notlage zu bereinigen. Da der KTF – ein sogenanntes Sondervermögen, das Programme vieler Ministerien vereint – mehrjährig angelegt ist, fehlen nach Angaben des SPD-Chefhaushälters Denis Rohde im kommenden Jahr 18,5 Milliarden Euro. Der Rest der fehlenden Mittel verteilt sich auf die Jahre danach.

Wie groß das Loch im Gesamtetat tatsächlich ist, ist unklar. Der Unions-Haushaltspolitiker Christian Haase kommt auf mindestens 15 Milliarden Euro, der AfD-Politiker Peter Boehringer nennt die Summe von 19,5 Milliarden Euro. Diese Schätzungen setzen sich zusammen aus den Mehrausgaben, die unter anderem in der Nacht zu Freitag beschlossen wurden.

Die nach der Schuldenbremse mögliche Neuverschuldung darf 22 Milliarden Euro nicht übersteigen. Ob der Etat nach der nächtlichen Runde im Haushaltsausschuss gedeckt ist, blieb am Freitag unklar.

Keine Zahl von der Ampel

Die drei Chefhaushälter der Ampel – neben Rohde der Grüne Sven-Christian Kindler und Otto Fricke von der FDP – nannten am Freitag keine Zahl zum Loch im Gesamtetat. Aber man darf davon ausgehen, dass der Koalition momentan deutlich mehr als 30 Milliarden Euro fehlen, die bis Donnerstag gefunden sein müssen, wenn der neue Haushalt bis Jahresende beschlossen sein soll.

Aber wo will die Regierung nun kürzen, wo will sie Geld mobilisieren? Die Rettung wird nun in zwei Einzeletats gesucht, welche die Nummern 32 und 60 tragen. Der eine ist mit „Bundesschuld“ betitelt, der andere mit „Allgemeine Finanzverwaltung“. Dem letzteren sind auch die Sondervermögen zugeordnet, also vor allem der KTF und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF).

Geringere Zinsausgaben?

Und damit deutet sich an, wie die Ampel das Loch stopfen könnte. Da wären etwa die Zinsausgaben. Die sind laut CDU-Mann Haase im Etatentwurf schon zu hoch angesetzt, nun aber hat Karlsruhe quasi mitgeholfen: Der ersatzlose Wegfall der Kreditermächtigungen aufgrund des Urteils reduziert die potenzielle Verschuldung im KTF und damit die Zinslast im kommenden Jahr.

Zudem kann die Ampel den KTF ordentlich zusammenstreichen – aus einem einfachen Grund. Die Mittel fließen aus diesem Fonds schon seit Jahren nicht so ab wie geplant, das „Ist“ am Jahresende ist regelmäßig deutlich geringer als das „Soll“. Daher gelingt es er Ampel wohl auch, im laufenden Etat den KTF ohne massive Einschränkungen über die erfolgte Ausgabensperre hinaus über die Runden zu bringen. Für 2024 könnten nun die Ansätze im KTF einfach der Realität angepasst werden – so jedenfalls ließ sich Rohde am Freitag verstehen. „Viele Programme sind gut ausgestattet“, sagte er. Will heißen: Es ist genügend Luft im KTF.

Ob das reicht, und wo die Ampel noch rangehen wird, wird sich erst am kommenden Donnerstag erweisen. Im Finanzministerium, so hieß es aus dem Haushaltsausschuss, werde über das Wochenende wohl intensiv gearbeitet.

Das „Normalprogramm“ bescherte den Ressorts einige Zuflüsse. Haase sprach von insgesamt 20 Milliarden Euro. Das wollten Rohde, Kindler und Fricke nicht bestätigen. Ein großer Batzen ist das Vier-Milliarden-Plus bei den Hilfen für die Ukraine. Das Außenministerium bekam noch 700 Millionen Euro mehr für humanitäre Hilfen, auch das Goethe-Institut wurde etwas besser versorgt als geplant.

Das Sozialministerium bekommt 6,2 Milliarden mehr für Bürgergeld, Kosten der Unterkunft und Grundsicherung. Allerdings wurden in dem Etat laut Bereinigungsvorlage auch die Rentenzuschüsse nochmals gekürzt. Und für die Aktienrente der FDP werden weitere 12 Milliarden Euro bereitgestellt, über Kredite finanziert, die aber wegen der besonderen Konstruktion dieses Vorhabens nicht unter die Schuldenbremse fallen.